Fabernovel treibt mit Slack Innovation und Agilität voran

Möchtest du dich mit deiner Marke aus einem überfüllten Werbeumfeld abheben, eine strategische digitale Vorgehensweise entwickeln oder ein neues Produkt auf den Markt bringen? Fabernovel, eine internationale Beratungsagentur, hat die passenden Projekt-Teams für dich.

Fabernovel hilft Kunden dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen für das digitale Zeitalter fit zu machen und zu skalieren. Der Hauptsitz befindet sich in Paris, und insgesamt arbeiten knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Asien, Europa und Nordamerika. Diese multidisziplinären Projekt-Teams wenden ihre Kenntnisse auf die gesamte digitale Wertschöpfungskette an – von der Produktion nützlicher, alltäglicher Produkte bis hin zum Management von Werbekampagnen.

Aufgrund seiner Leidenschaft für Innovation hat Fabernovel Slack, die sichere Channel-basierte Kollaborationsplattform, schon frühzeitig genutzt. Nachdem er das Tool 2014 ausprobiert hatte, hat Stéphane Distinguin, der Gründer und CEO von Fabernovel, schnell das Potenzial von Slack erkannt.

„Wir mussten die Menge an E-Mails in unserem Arbeitsalltag begrenzen“, sagt Distinguin. „Wir hatten das Gefühl, dass Slack einiges zu bieten hat, und unsere Intuition war richtig.“

Heute ist Fabernovel mit Slack sehr vertraut. Die Projekt-Teams nutzen Channels als Kommandozentralen für die interne und externe Kommunikation und den Zugriff auf institutionelles Wissen. Die einfache und benutzerfreundliche Oberfläche von Slack macht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leicht, von Tag zu Tag effizienter zu arbeiten.

„Slack ist ein umfangreiches Tool, das sowohl für den formellen als auch für den informellen Gebrauch geeignet ist. Ich habe immer noch nicht alles ausprobiert, was Slack zu bieten hat.“ Stéphane Distinguin Gründer und CEO, Fabernovel

Durch Slack-Integrationen die Produktivität steigern

Slack ist eine flexible Best-of-Breed-Lösung. Unternehmen haben die Möglichkeit, die Plattform mit Hunderten von Apps und Integrationen individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Entwicklerinnen und Entwickler von Fabernovel konnten zum Beispiel ihren Slack-Workspace durch die Integration von Rollbar optimieren. Dadurch werden Produktionsfehler in Echtzeit verfolgt. Die App ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, im Falle eines Absturzes schnell zu reagieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu warnen und sie mit Status-Updates auf dem Laufenden zu halten.

Fabernovel nutzt das Tool „Podio“, um Geschäftsabläufe und -daten an einem Ort zu versammeln. Bisher haben sich die Kolleginnen und Kollegen nach dem Abschluss mit einer neuen Kundin oder einem neuen Kunden immer persönlich versammelt, eine Glocke angeschlagen und gemeinsam gefeiert. Nach dem Umzug in ein neues Bürogebäude im Jahr 2019 sind die Projekt-Teams aber über sechs Stockwerke verteilt, und es ist nicht mehr so einfach. Deshalb hat Fabernovel beschlossen, diesen Vorgang in Slack zu automatisieren. Wenn jetzt in Podio ein Geschäft abgeschlossen wurde, wird diese Information automatisch im Channel #welovewins gepostet. Dort stehen auch das Volumen des Geschäftsabschlusses und die verantwortliche Person, die dann weitere Einzelheiten teilt und den Beteiligten gratuliert.

„Es klingt simpel, aber diese Benachrichtigung schweißt die Projekt-Teams wirklich zusammen“, sagt Hugo Hache, Technical Director bei Fabernovel. „Diese kleine Dosis Dopamin trägt dazu bei, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden fühlen.“

Lucca, das Personalinformationssystem, lässt sich ebenfalls nahtlos in Slack integrieren und erlaubt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Fabernovel, ihren Status zu aktualisieren, wenn sie im Home-Office arbeiten. Diese Funktion ist während der Corona-Pandemie unerlässlich geworden.

Wie jedes Unternehmen hat auch Fabernovel einzigartige Anwendungsfälle, die individuelle Lösungen erfordern. Dank Slack ist es für die Entwicklerinnen und Entwickler einfach, benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen, einschließlich eines temporären WLAN-Code-Generators auf Abruf. Fabernovel kann mit dieser App allen Besucherinnen und Besuchern, wie z. B. potenziellen und bestehenden Kunden sowie Dienstleistern, auf Anfrage einen temporären WLAN-Code anbieten.

Außerdem hat Fabernovel ein eigenes Tool für den Umgang mit API-Spezifikationen erstellt und diesen Prozess in Slack eingebunden. Front-End-Entwicklerinnen und -Entwickler haben nun in eigenen Slack-Channels Zugriff auf eine tägliche Zusammenfassung der API-Änderungen für ihre Projekte und wissen so genau, was gerade auf welchem Stand ist.

„Die Formalisierung dieses Prozesses durch eine gut ausgearbeitete, gut präsentierte Projektzusammenfassung – und wir haben sehr hart an der Formulierung und dem Format dafür gearbeitet – hat wirklich zur Akzeptanz des Tools beigetragen“, meint Hache.

Fabernovel hat sogar ein Quiz-Tool zu Kunden für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet. Diese zentrale Wissensdatenbank enthält Multiple-Choice-Fragen, mit denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zertifizierung in Scrum, einem System für agiles Projektmanagement, geschult werden.

„Was die technischen Abläufe betrifft, so ist die Integration einer App in Slack so einfach wie das Senden einer Textnachricht. Wenn wir etwas Konkreteres entwickeln, müssen wir uns vorher eine Strategie überlegen, aber selbst dann dauert es nicht länger als einen Tag.“ Hugo Hache Technical Director, Fabernovel

Slack-Channels nutzen, um die interne und externe Zusammenarbeit zu revolutionieren

Was die tägliche Kommunikation und Teamarbeit angeht, hat Slack einiges verändert. Die asynchrone Kommunikation in Slack-Channels ermöglicht es den Entwicklerinnen und Entwicklern von Fabernovel, Aufgaben aufzuteilen und Anfragen effizienter zu bearbeiten.

„Wir verwenden mehrere Tools, von denen jedes eine bestimmte Aufgabe hat“, erklärt Hache. „GitHub ist dafür da, Anfragen in den zugehörigen Kontext einzubetten, Slack dient der Besprechung und dem Austausch von Informationen, und Jira dient der Nachverfolgung von Tickets.“

Slack ist auch der bevorzugte Ort für die Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren Projekt-Teams. Eine Nachricht kann einfach in Channels gesendet werden, was die Validierungsprozesse beschleunigt und verhindert, dass Anfragen in einem überfüllten Posteingang untergehen.

Slack ist auch ein effektives Tool für den Zugriff auf institutionelles Wissen. Die Funktion „Pinnen“, mit der wichtige Nachrichten zum einfachen Nachschlagen an jede Konversation gepinnt werden können, hilft Mitgliedern des Projekt-Teams, wichtige Dokumente zu organisieren und zu speichern. Da Slack-Channels durchsuchbar sind, ist es für Mitglieder von Projekt-Teams einfach, die gewünschten Informationen zu finden.

Fabernovel nutzt Slack ebenfalls, um mit seinen externen Partnern auf eine dynamischere Weise als per E-Mail zu kommunizieren. Das Unternehmen arbeitet nicht mit vielen Subunternehmen zusammen. Daher erfolgt die externe Kommunikation hauptsächlich mit Kunden, die Zugang zu einem sicheren geschlossenen Slack-Channel erhalten, über den sie Fabernovel kontaktieren können.

In Bezug auf Sicherheit und Vertraulichkeit ermöglichen Channels die Kontrolle darüber, wer in die Kommunikation einbezogen wird, ohne das Risiko, jemanden zu vergessen oder versehentlich aufzunehmen. Es ist auch möglich, ein Datum festzulegen, an dem der Zugang eines externen Partners abläuft und erneuert werden muss.

Unternehmenskultur und globale Teamarbeit fördern

Die Führungskräfte von Fabernovel können bestätigen, dass Slack die Zufriedenheit im Job erhöht und die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Projekt-Teams gestärkt hat. Distinguin sagt, dass Slack ein wichtiges Tool zur Steigerung der Motivation ist.

„Im Jahr 2017 haben wir ein Unternehmen übernommen, das sich auf Apps und digitale Plattformen spezialisiert hat“, sagt Distinguin. „Die Projekt-Teams haben hauptsächlich aus Entwicklerinnen und Entwicklern mit sehr technischem Hintergrund bestanden. Wir haben uns mit ihnen getroffen, um die Bedingungen für die Fusion zu besprechen. Unsere Präsentation hat keine große Reaktion ausgelöst, bis wir ihnen mitgeteilt haben, dass sie Slack mit einer unbegrenzten Lizenz nutzen würden, wie es bei Fabernovel bereits der Fall war. Da ist Applaus aufgebrandet.“

Slack hat dazu beigetragen, der Unternehmenskultur von Fabernovel neues Leben einzuhauchen, und zwar auf folgende Weise.

Talentförderung

Fabernovel implementiert ein Add-on für Slack, um eine stärkere Vernetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen. Mit diesem Tool wird es möglich sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessengebiete zu identifizieren. Fabernovel hat sich das Ziel gesetzt, neue Kombinationen von Projekt-Teams zu schaffen, in denen die einzelnen Personen sich durch ihre jeweiligen Stärken besser ergänzen.

Begrüßung neuer Teammitglieder

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fabernovel werden mit Slack eingearbeitet. Während ihrer ersten zwei Arbeitswochen haben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, einige ihrer Kolleginnen und Kollegen über einen speziellen Bot zum Kennenlernen zu treffen.

In ähnlicher Weise erstellt ein anderer Bot namens Marvin spielerisch Übereinstimmungen zwischen Kolleginnen und Kollegen, damit sie sich virtuell oder persönlich kennenlernen können. Das Ziel ist es, die Bildung von Projekt-Teams zu erleichtern und neue Kolleginnen und Kollegen in das Unternehmen zu integrieren.

Stärkung der Kommunikation

Slack ist schnell, unkompliziert und macht Spaß, aber das soll nicht heißen, dass es zu oberflächlichen Unterhaltungen anregt. Laut Fleur Douet, Director of Communications bei Fabernovel, ist genau das Gegenteil der Fall.

„Als jemand mit einer Hörbehinderung neige ich dazu, so viel wie möglich schriftlich zu kommunizieren“, sagt Douet. „Slack unterstützt das hervorragend, indem es Menschen ermöglicht, auf relevante Art und Weise zu kommunizieren. Es ist sozusagen alles ,ordentlich‘. Es ist einfacher, Informationen in Slack zu finden als in einem E-Mail-Posteingang.“

Douet sagt auch, dass Emojis Unterhaltungen einladend wirken lassen, aber sie erleichtern es auch, den richtigen Kontext zu liefern und sogar ein gewisses Maß an Zurückhaltung in der Konversation zu wahren, wenn es nötig ist.

„Fabernovel orientiert sich sehr stark am einzelnen Menschen und definiert sich selbst als Unternehmen für Talente. Wir haben ein Interesse daran, Menschen mit bestimmten Fähigkeiten zu finden und ihnen dabei zu helfen, diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln, indem wir sie mit Menschen zusammenbringen, die ergänzende Fähigkeiten haben. Slack macht diese Art von wertvoller Interaktion wirklich möglich.“ Fleur Douet Director of Communications, Fabernovel

Für Fabernovel ist Slack die Zukunft der Arbeit

Die Verantwortlichen von Fabernovel können sich keine bessere Arbeitsweise vorstellen als Channel-basierte Kollaboration. Slack hilft Projekt-Teams bei der effektiven Kommunikation, um Projekte voranzutreiben und eine Innovationskultur zu fördern.

„Slack steigert nicht nur die Qualität der Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Interaktion zwischen den Teammitgliedern“, sagt Distinguin. „Slack ist ein wahrer Verbündeter der Unternehmenskultur.“