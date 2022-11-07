Le travail collaboratif est au cœur du management moderne. Les outils collaboratifs, les open spaces ou les sessions de brainstorming sont autant de preuves de l’attrait de ce modèle. Ainsi, développer l’esprit d’équipe est une condition essentielle à la mise en valeur des qualités de chaque collaborateur au sein de votre entreprise. En développant une synergie autour de ces individualités, vous pouvez accroître la performance de vos équipes de manière significative.

Définition de l’esprit d’équipe

Le terme esprit d’équipe provient des idéaux sportifs. Il se réfère à la capacité qu’ont les joueurs dans un sport collectif à se reposer les uns sur les autres. Des tactiques spécifiques sont alors créées pour tirer profit des forces de chacun. Pour reprendre les mots d’Aristote, la conséquence de cet esprit d’équipe qui anime le groupe est alors que « la totalité est plus que la somme des parties ».

L’esprit d’équipe dans une entreprise suit la même logique et repose sur les mêmes valeurs. Si votre entreprise porte de grandes ambitions, il est peu probable qu’elle atteigne ses objectifs avec un concentré de volontés individuelles. Au contraire, il est bénéfique de créer une synergie entre les différents talents.

L’idée est alors de donner à chacun la possibilité de s’exprimer, mais aussi d’être à l’écoute des autres. Dans un respect mutuel et dans un contexte basé sur la confiance et la bienveillance, les collaborateurs joignent leurs efforts pour atteindre un objectif commun.

Selon une étude IPSOS, l’esprit d’équipe au travail est également profitable aux yeux des collaborateurs. Ces derniers déclarent en effet que :

La qualité de vie au travail s’est améliorée ;

L’esprit de groupe favorise le partage des connaissances ;

Cela a un impact positif sur leur motivation.

L’esprit d’équipe permet donc de fixer un cap commun aux dirigeants et aux collaborateurs pour gagner en efficacité. Il a un impact positif sur l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Pourquoi est-il important ?

Si vous développez un bon esprit d’équipe au sein de l’entreprise, vous allez en récolter de nombreux bénéfices. En effet, joindre les efforts des différents collaborateurs est idéal pour lancer une dynamique qui peut s’étendre à l’ensemble de l’entreprise.

Nous pouvons ainsi citer certains atouts de l’esprit d’équipe :

Optimiser les forces et les faiblesses : Les différents membres de l’équipe, grâce à leur cohésion, peuvent se partager les tâches sans rivalité inutile. Certains délèguent à des collaborateurs plus qualifiés. Le groupe peut alors travailler de manière autonome et productive ;

Les différents membres de l’équipe, grâce à leur cohésion, peuvent se partager les tâches sans rivalité inutile. Certains délèguent à des collaborateurs plus qualifiés. Le groupe peut alors travailler de manière autonome et productive ; Améliorer l’efficacité collective : Si vos collaborateurs sont intégrés à une équipe qui fonctionne parfaitement, ils gagnent en confiance. Les tâches qui leur sont dévolues sont alors réalisées plus rapidement et plus efficacement ;

Si vos collaborateurs sont intégrés à une équipe qui fonctionne parfaitement, ils gagnent en confiance. Les tâches qui leur sont dévolues sont alors réalisées plus rapidement et plus efficacement ; Favoriser l’innovation : Esprit d’équipe et qualité de communication interne vont de pair. Les différents acteurs partagent l’information plus rapidement. L’émulation intellectuelle permise par l’esprit d’équipe est idéale pour accélérer l’innovation et favoriser des approches inédites ;

Esprit d’équipe et qualité de communication interne vont de pair. Les différents acteurs partagent l’information plus rapidement. L’émulation intellectuelle permise par l’esprit d’équipe est idéale pour accélérer l’innovation et favoriser des approches inédites ; Accroître le bien-être au travail : La bienveillance et la cohésion de groupe rendent le travail agréable. Vos collaborateurs apprécieront passer du temps dans l’entreprise. L’esprit d’équipe est aussi très pertinent pour réduire le turn-over en fidélisant vos collaborateurs ;

La bienveillance et la cohésion de groupe rendent le travail agréable. Vos collaborateurs apprécieront passer du temps dans l’entreprise. L’esprit d’équipe est aussi très pertinent pour réduire le turn-over en fidélisant vos collaborateurs ; Renforcer la sécurité : Des collaborateurs impliqués et appréciés à leur juste valeur n’auront pas de rancune contre l’entreprise. L’esprit d’équipe est donc essentiel si vous désirez préserver la confidentialité de l’entreprise et limiter les fuites de données stratégiques ;

Des collaborateurs impliqués et appréciés à leur juste valeur n’auront pas de rancune contre l’entreprise. L’esprit d’équipe est donc essentiel si vous désirez préserver la confidentialité de l’entreprise et limiter les fuites de données stratégiques ; Attirer de nouveaux talents : La valeur de l’esprit d’équipe et de bonnes conditions de travail permettent d’attirer de nouveaux collaborateurs. Vous améliorez votre marque employeur tout en soignant l’image de votre entreprise auprès des clients.

Créer un climat de confiance en introduisant la notion d’esprit d’équipe est incontournable pour fluidifier les processus À tous les niveaux, la confiance, la communication et l’entraide vont accélérer et simplifier les tâches et procédures.

Votre entreprise gagne ainsi en agilité et en résilience. Elle est plus à même d’affronter les crises et les défis. Ceci permet à terme d’accroître significativement le retour sur investissement, car chaque équipe peut faire mieux avec les mêmes ressources grâce à un fonctionnement optimisé.

Comment améliorer l’esprit d’équipe avec Slack ?

Différentes actions permettent de répondre à la problématique de comment créer un esprit d’équipe. La première chose à faire est de donner l’exemple. Les managers et dirigeants doivent s’impliquer dans le processus et rester en contact permanent avec leurs équipes. L’empathie et l’écoute sont alors des atouts nécessaires pour donner une réelle impulsion au groupe et au travail d’équipe.

Une des manières efficace et rapide de développer l’esprit d’équipe est d’utiliser Slack. Cet outil a été pensé dès le départ pour le travail collaboratif. Il dispose donc de toutes les fonctionnalités nécessaires à l’élaboration d’un puissant esprit d’équipe.

Utiliser des outils communs à toute l’équipe

En premier lieu, Slack permet de répondre au besoin fondamental d’utiliser des outils communs. L’ensemble des collaborateurs doivent pouvoir se connecter à un espace de travail partagé. Ceci permet de réunir les forces vives autour de la table.

Partager les informations rapidement

En créant des canaux spécifiques, vous pouvez regrouper les différentes conversations, les fichiers et les collaborateurs dans des espaces dédiés. Vous accélérez ainsi de manière notable le partage d’informations entre les différents acteurs.

Clarifier les responsabilités de chacun

En intégrant les outils que vous utilisez déjà, Slack est idéal pour réaliser une gestion des tâches optimales. Via l’espace collaboratif, chacun pourra savoir ce qu’il doit faire. Or, une organisation limpide des différentes tâches est indispensable pour un bon travail d’équipe.

Faciliter l’intégration dans l’équipe

Pour assurer la cohésion, il est important d’intégrer pleinement les nouveaux collaborateurs. Les appels d’équipes et les clips proposés par Slack sont autant d’outils performants pour atteindre cet objectif. De plus, les fonctionnalités asynchrones vous garantissent que même des collaborateurs éloignés pourront être pleinement intégrés aux échanges du groupe.