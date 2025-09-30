État d’esprit numérique : s’adapter à la transformation numérique

Alors que nous entrons dans l’après-pandémie, la plupart des entreprises ont commencé à reconnaître l’importance de la transformation numérique. Les premiers confinements, suivis de plus de deux ans d’adaptation au travail à distance, nous ont permis de tirer de précieuses leçons. Puisqu’une grande partie des salariés et des clients préfèrent désormais le monde numérique, il est nécessaire de repenser fondamentalement et de redéfinir l’expérience digitale. Une mentalité axée sur le numérique permet de passer à la vitesse supérieure et de préparer votre entreprise à une véritable transformation à long terme. Examinons les cinq piliers fondamentaux d’une mentalité axée sur le numérique et la manière dont vous pouvez les mettre en œuvre.

Plébisciter le numérique, définition

Au cours de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû réagir vite, ce qui est logique. Impossible de prendre du temps pour planifier les processus, il a fallu intégrer des outils technologiques au fur et à mesure que les besoins apparaissaient pour que les opérations se déroulent le mieux possible. Une mentalité axée sur le numérique permet de passer de la réactivité à la proactivité. La technologie devient un élément essentiel de vos activités, et les membres du personnel à tous les niveaux sont habilités à identifier, évaluer et mettre en œuvre les outils qui ont un sens.

En quoi est-ce important ?

La leçon la plus importante à tirer de la crise sanitaire est que nous ne savons jamais ce qui nous attend. Les entreprises doivent être flexibles et capables de s’adapter rapidement en fonction de l’évolution de la situation. Avec une mentalité axée sur le numérique, vous serez mieux préparé à abandonner les processus qui ne vous conviennent pas et à passer à ceux qui vous conviennent, quel que soit le scénario. Les entreprises qui adoptent cette approche sont également moins cloisonnées, les salariés étant autorisés à collaborer entre les différents services et à prendre des décisions sans passer par des échelons bureaucratiques. Cela peut renforcer la loyauté et l’engagement collaborateur, et vous aider dans la fidélisation de vos meilleurs salariés.

Les cinq piliers d’un état d’esprit axé sur le numérique

Développer une mentalité axée sur le numérique représente un changement fondamental pour la plupart des entreprises. Il ne s’agit pas d’intégrer des outils technologiques pour le plaisir ou pour pallier un besoin : vous devez vous appuyer sur la technologie en tant qu’élément central de votre modèle d’entreprise. Suivez ces principes pour guider votre transformation numérique.

1. Vision et stratégie

Pour de nombreuses entreprises, l’élaboration d’une vision globale et d’une stratégie commerciale est la partie la plus difficile du passage au numérique. Il peut être difficile de s’orienter vers les multiples options technologiques et de commencer à utiliser celles qui semblent adaptées sans véritables principes directeurs. Ces errances peuvent s’avérer coûteuses et chronophages et peuvent, à terme, faire dérailler votre entreprise.

Partez plutôt du principe que la technologie dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs est facilement disponible et que vous l’identifierez rapidement quand vous la verrez. Réunissez ensuite les principales parties prenantes pour redéfinir votre vision et l’étoffer afin qu’elle reflète un état d’esprit numérique.

Les objectifs fondamentaux et l’orientation de votre entreprise ne changent pas. Vous continuez à fabriquer des choses, à créer du contenu ou à fournir des biens ou des services. Mais vous modifiez votre feuille de route pour trouver des moyens nouveaux et plus intelligents d’aller du point A au point B. Avec votre équipe, identifiez ce qui fonctionne bien et ce que vous pourriez améliorer. Ensuite, réfléchissez à la manière dont une approche axée sur le numérique pourrait vous aider à atteindre vos objectifs tout en rendant votre entreprise plus agile et mieux préparée à relever les défis à venir.

Enfin, créez un bref énoncé de mission pour votre transformation numérique, par exemple simplement « Utiliser la technologie pour fournir les bons produits, aux bonnes personnes, au bon moment ».

2. Processus opérationnels de base

N’oubliez pas de revoir vos processus de base lorsque vous adoptez une approche axée sur le numérique. Vos processus de base sont les étapes rudimentaires qui permettent à votre entreprise de fonctionner. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de la fabrication, il peut s’agir des éléments suivants :

S’approvisionner en matières premières

Réceptionner les matières premières

Transformer les matières premières en produits finis

Effectuer des contrôles de qualité

Expédier les produits finis aux clients ou aux grossistes

Si vous êtes en activité depuis un certain temps, vous avez peut-être tendance à oublier ces fonctions de base, et penser qu’elles peuvent continuer à fonctionner comme elles l’ont toujours fait. Or, ce sont souvent ces fonctions de base qui nécessitent des mises à jour.

Pouvez-vous utiliser la technologie pour rationaliser vos opérations ? Bien entendu, chaque étape comporte bien d’autres aspects. Examinez les éléments impliqués dans chacune d’entre elles. Avec votre équipe, dressez une liste de vos processus de base, puis cherchez à déterminer s’il existe de meilleures façons de les automatiser ou de les exécuter.

Reprenons l’exemple de la fabrication, comment commandez-vous vos matériaux ? Quelqu’un fait-il l’inventaire manuellement et s’occupe-t-il des nouvelles commandes ? Serait-il préférable d’utiliser des codes-barres et un système de réapprovisionnement automatique, ou même un bot autonome ? Il ne s’agit pas d’intégrer de la technologie pour le plaisir, mais il vaut la peine de se poser les questions nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause.

3. Expériences des clients et des collaborateurs

L’objectif de la transformation numérique devrait être d’améliorer l’expérience quotidienne de vos clients et de vos salariés. Tout comme vous l’avez fait pour vos processus de base, dressez un bilan de l’expérience client. Retracez chaque étape du processus d’achat, de la prise de contact initiale à la livraison du produit ou du service. Analysez également des scénarios moins courants, tels que les entretiens avec le service clientèle ou le retour d’un produit. Faites ensuite de même pour l’expérience quotidienne des collaborateurs de chaque service. À tous les niveaux, identifiez les points de friction.

En cherchant avant tout à éliminer les obstacles, définissez un nouveau parcours pour les clients et les salariés. Comment la technologie peut-elle contribuer à une expérience plus rationnelle et plus attrayante ?

4. Indicateurs et itération

La seule façon de savoir si une nouvelle initiative fonctionne est d’en suivre les résultats. Transformez vos nouveaux objectifs en plans d’action avec des objectifs à court, moyen et long terme. Pour chaque objectif, définissez des paramètres spécifiques et suivez-les dans le temps. Si certains points ne fonctionnent pas, n’ayez pas peur d’innover. L’itération rapide, dont les logiciels d’entreprise et les sociétés spatiales privées ont été les pionnières, permet d’éviter les échecs et d’affiner rapidement vos tactiques avant qu’elles ne deviennent indissociables de votre modèle d’entreprise.

5. Collaboration et communication

L’un des changements les plus importants pour de nombreuses entreprises qui adoptent un état d’esprit axé sur le numérique est la responsabilisation des salariés. Plutôt que de prendre des décisions techniques émanant uniquement des dirigeants, formez vos collaborateurs à la technologie dans son ensemble, dans le cadre de votre vision globale et de votre modèle d’entreprise. Ensuite, mettez en place une communication et une collaboration ouvertes pour apprendre à vos équipes à itérer. Donnez-leur les moyens de prendre des décisions technologiques basées sur ce qui fonctionne pour eux et pour l’entreprise dans son ensemble.

Bien entendu, vous devrez mettre en place des garde-fous. Fixez des limites budgétaires, demandez l’approbation de l’équipe ou de la direction pour les technologies susceptibles d’affecter plusieurs services et, surtout, gardez les lignes de communication ouvertes. Encouragez les travailleurs individuels à proposer leurs idées lors de réunions de collaboration, pendant lesquelles les participants pourront les affiner et les perfectionner.

Trouver la bonne combinaison

Pour rester compétitives dans l’après-pandémie, les entreprises doivent impérativement adopter une mentalité axée sur le numérique. Il peut s’agir d’une entreprise importante qui vous oblige à repenser tous les aspects de votre entreprise, mais les principes de base ne changeront pas. Suivez ces cinq principes et vous serez sur la bonne voie pour créer une version plus agile de votre entreprise, prête à relever les défis de l’avenir. Découvrez comment Slack peut vous aider.