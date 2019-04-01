Culture d’entreprise positive : 4 outils essentiels

À l’instar de la création d’une œuvre d’art, le développement d’une solide culture d’entreprise peut demander des années de travail. Mais si vous disposez des bons outils et d’une vision claire de la culture que vous souhaitez créer, rien n’est impossible. La bonne nouvelle, c’est que nous savons déjà ce que veulent les salariés.

Selon une étude de Slack sur l’engagement des collaborateurs, 87 % d’entre eux aimeraient que leur entreprise fasse preuve de plus de transparence. En outre, 17 % des participants à l’enquête menée dans le cadre de notre rapport International Work Perceptions (« Opinions internationales sur le travail ») affirment que le plus important pour eux est d’être respecté et admiré au travail.

Connaître les éléments qui créent une culture d’entreprise favorable est une première étape. Savoir les développer en est une autre. Vous aurez besoin d’aide pour faire coïncider vos objectifs et vos résultats. Heureusement, il existe des outils pour recueillir le feedback des employés et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Créer une culture d’entreprise positive et transparente grâce à des outils de retour d’expérience

Pour Chloe Hamman, spécialiste des données RH chez Culture Amp, les dirigeants doivent rester en contact avec leurs équipes, les aider à se développer et leur permettre de donner leur avis sur les méthodes de travail en place. « Si ce n’est pas possible, les salariés auront tendance à prendre leurs distances ou à quitter l’entreprise », prévient-elle.

En posant une question simple (« De quoi avez-vous besoin ? ») et en utilisant les outils suivants, vous pourrez obtenir de précieux avis pour développer une culture d’entreprise positive.

1. Culture Amp

Culture Amp est une plateforme qui aide à évaluer et à améliorer l’engagement des collaborateurs, et qui permet de recueillir leurs avis. Elle est également dotée d’une intégration d’application qui permet d’envoyer des enquêtes automatisées au moment de l’arrivée et du départ des collaborateurs, mais aussi lors d’autres étapes importantes.

« Chaque sondage que nous préparons repose sur une réflexion solide », explique Chloe Hamman. « Nous avons mené des recherches approfondies et nous nous basons sur des données fiables pour proposer des questions à nos clients. »

Les dirigeants peuvent utiliser les résultats de ces enquêtes pour évaluer le niveau de soutien de l’entreprise aux collaborateurs à chaque étape de leur développement et pour trouver des pistes d’amélioration. Culture Amp partage également des études issues d’entreprises similaires pour vous aider à vous situer et à suivre le développement de votre culture d’entreprise au fil du temps.

Le tarif est de 4 500 $ par an pour une structure de 50 à 200 salariés et de 10 500 $ par an pour 201 à 2 000 salariés. Les entreprises de plus grande taille doivent contacter Culture Amp pour obtenir les tarifs applicables.

Installer Installez Neko de Culture Amp sur Slack Neko envoie des invitations à participer à des enquêtes, des rappels conviviaux et des annonces concernant les commentaires des employés

Neko vous aide à collecter et à partager des données et des informations pour renforcer votre culture, développer les compétences de vos collaborateurs et garantir la réussite de votre entreprise Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

2. Simple Poll

Simple Poll permet de recueillir facilement les avis de votre équipe en quelques minutes dans Slack.

Vous pouvez poser des questions simples (demander quel serait le meilleur moment pour organiser une réunion) ou solliciter l’opinion des équipes sur des sujets plus collaboratifs (une annonce récente, la progression vers un objectif, ou encore d’autres conversations importantes). Vous pouvez également anonymiser les réponses aux enquêtes, si nécessaire.

Contrairement à Culture Amp, Simple Poll ne vous propose pas de questions prédéfinies pour évaluer la culture de votre entreprise. Vous devez donc avoir une idée des difficultés que rencontrent vos collaborateurs pour rédiger vos propres questions. Par ailleurs, les enquêtes ne sont pas automatisées. Vous devez donc créer votre propre calendrier en fonction de la fréquence à laquelle vous souhaitez poser vos questions.

La version de base de Simple Poll est gratuite. La version payante, disponible au prix de 49 $ par mois, vous offre davantage de fonctionnalités, comme la possibilité de recevoir plus de 100 avis par mois et d’inclure plus de 10 options dans chaque sondage.

Installer Installez Simple Poll sur Slack Permet de créer des enquêtes natives simples directement dans Slack

Vous pouvez également créer des enquêtes anonymes dans le cadre desquelles l’identité des participants sera masquée. Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

3. Polly

Polly est une application qui vous permet de créer des sondages directement dans Slack. Elle propose plusieurs modèles gratuits sur des thèmes variés (30 premiers jours au travail, avis sur la réunion générale du personnel, enquête trimestrielle sur l’engagement des collaborateurs, etc.).

Vous n’avez pas besoin de saisir les paramètres du sondage : une fenêtre pop-up avec différents réglages est là pour vous aider. Vous pouvez rendre les sondages anonymes, autoriser les collaborateurs à envoyer plusieurs votes ou des commentaires privés, et offrir aux participants la possibilité d’ajouter leurs propres options.

Les tarifs varient entre 50 $ et 500 $ par mois, selon le nombre de réponses que vous souhaitez obtenir par sondage, l’accès aux analyses, etc.

Installer Installez Polly sur Slack Recueillez et analysez les commentaires à l’échelle sur tous vos flux de travail dans Slack

Créez vos propres sondages en quelques minutes ou utilisez un modèle de sondage issu de la bibliothèque Polly

Accédez à de puissantes fonctionnalités vous permettant de collecter les données dont vous avez besoin auprès des bonnes personnes et au bon moment Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

4. Officevibe

Officevibe est un logiciel qui analyse l’engagement des collaborateurs. Il comporte des questions prédéfinies pour vous aider à recueillir des avis anonymes aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez configurer la fréquence et les questions des enquêtes : Officevibe s’occupe du reste. C’est à vous de déterminer la bonne fréquence pour les enquêtes : si elles sont trop régulières, elles peuvent devenir agaçantes. En revanche, si elles sont trop peu fréquentes, elles peuvent donner l’impression d’arriver comme un cheveu sur la soupe.

Grâce à cette solution, vous pouvez recevoir immédiatement des commentaires, mesurer la satisfaction et d’autres tendances, et offrir la possibilité aux collaborateurs de se féliciter les uns les autres. Les données des enquêtes et les indicateurs d’engagement vous aideront à mieux cerner le niveau de bien-être et de satisfaction de votre équipe. De plus, vous bénéficierez de conseils pour renforcer votre équipe en fonction des indicateurs les moins performants.

Officevibe est gratuit pour les équipes uniques. En revanche, si votre entreprise compte plusieurs équipes et si vous souhaitez profiter d’analyses pour plusieurs d’entre elles, ainsi que d’autres fonctionnalités premium, une version payante est disponible à partir de 4 $ par utilisateur et par mois.

Installer Installez Leo (bot d’Officevibe) sur Slack Leo mesure la satisfaction des équipes en temps réel via des sondages d’opinion hebdomadaires

Leo partage également les commentaires anonymes des salariés avec les responsables dans un canal privé, et ce, dès qu’ils sont disponibles

Recevez des commentaires concrets sur la manière d’améliorer la culture de votre entreprise Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Étapes suivantes du développement de la culture d’entreprise

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour commencer à définir et à développer votre culture d’entreprise, prenez en compte tous les commentaires que vous allez recevoir. Vos salariés le remarqueront si vous ne le faites pas. Chloe Hamman ajoute : « N’essayez pas de tout changer d’un coup. Choisissez simplement un, deux ou trois domaines sur lesquels vous souhaitez travailler en priorité. »

Prenez ensuite des mesures concrètes pour améliorer significativement votre culture d’entreprise dans ces domaines. Ce processus peut prendre du temps, mais il jouera un rôle majeur dans le renforcement du bien-être au travail.