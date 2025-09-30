Des activités de mise en confiance pour les équipes de toutes tailles

Note de l’éditeur :

Comme vous le savez peut-être déjà, Slack fait désormais partie de Salesforce. Cela signifie que certaines des informations ci-dessous ne sont plus à jour, mais nous souhaitons les conserver pour en garder une trace et pour d’autres bonnes raisons. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’acquisition de Slack par Salesforce, lisez l’annonce officielle.

Il est difficile de coordonner les équipes, et encore plus de développer la confiance au sein de l’entreprise. Certes, casser la routine peut favoriser la concentration et la créativité, mais tout le monde n’est pas friand de chasses au trésor ou de courses en sac.

Prenons l’exemple de Carlos Valdes-Dapena. Le PDG de la société spécialisée dans le développement d’entreprise Corporate Collaboration Resources et auteur de Lessons from Mars: How One Global Company Cracked the Code on High Performance Collaboration and Teamwork considère que les activités traditionnelles de renforcement de la cohésion d’équipe sont « une perte de temps et d’argent. »

« Certes, ces activités peuvent rapprocher les individus pendant un court instant », reconnaît Carlos Valdes-Dapena. « Mais ces liens ne tiennent pas face à la pression quotidienne exercée par une entreprise focalisée sur les résultats. »

Carlos Valdes-Dapena met en garde contre les exercices de renforcement de la cohésion d’équipe qui rapprochent les individus sur le moment, mais dont les liens ne durent pas une fois les exercices terminés.

Heureusement, les activités de mise en confiance peuvent créer des possibilités de croissance que notre travail quotidien ne permet pas toujours. Les dirigeants ont simplement besoin de savoir comment organiser les événements les plus efficaces.

Repenser les activités de mise en confiance

Pour Jenny Gottstein, ancienne responsable Jeux chez The Go Game, une société qui aide des entreprises telles que Google, Facebook, Microsoft et Netflix à organiser des activités de renforcement de la cohésion d’équipe, ces activités doivent se concentrer sur la confiance et la collaboration, plutôt que sur la compétition.

« Rien n’est plus stigmatisant et dommageable que de craindre de prendre des risques ou d’exprimer son point de vue », a-t-elle déclaré lors d’un entretien de 2016 avec Forbes. « Les activités de renforcement de la cohésion d’équipe instaurent une culture de confiance en permettant aux collaborateurs de consolider les relations interpersonnelles, d’être vulnérables dans un environnement sans grands enjeux et de lancer de nouvelles idées dans un contexte plus détendu. »

À quoi ressemble une activité efficace de renforcement de la cohésion d’équipe ? Si nous suivons les conseils de Jenny Gottstein, il peut s’agir de partager des expériences marquantes. Cette activité fonctionne aussi bien pour une équipe de 10 ou 100 personnes.

Des activités de mise en confiance pour les équipes de toutes tailles

Apportez votre contribution et faites du bénévolat

Si les objectifs de la plupart des activités de renforcement de la cohésion d’équipe vous semblent futiles et inutiles, pensez au bénévolat. Cette méthode est idéale pour souder les équipes autour d’une bonne cause, et fonctionne aussi bien avec seulement cinq bénévoles qu’avec l’ensemble de l’entreprise.

« J’aime beaucoup l’idée de joindre l’utile à l’agréable », déclare Christa Foley, directrice RH, conseillère en culture d’entreprise et directrice conseils chez Zappos. « Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faire plus avec moins et de favoriser un esprit d’équipe, familial positif. »

En travaillant ensemble à la réalisation d’un objectif plus important, les collaborateurs peuvent nouer des liens plus étroits et en apprendre davantage sur les valeurs de chacun. Par ailleurs, lorsque les salariés développent leur empathie, les conflits ont tendance à diminuer et la confiance à s’installer.

Suivez un cours d’improvisation

Un cours d’improvisation permet aux salariés d’interagir de manière amusante et originale tout en apprenant à mieux se connaître. Tom Yorton, PDG de Second City Works, la division commerciale du théâtre The Second City, encourage également les individus à collaborer les uns avec les autres et à assumer des risques partagés.

« L’échec est toujours présent dans un théâtre d’improvisation », analyse Tom Yorton. « Cependant, nos acteurs apprennent à accepter les petits échecs qui mènent au succès. Les chefs d’entreprise doivent appréhender le risque de la même manière. »

Si un cours d’improvisation peut ne pas convenir à tout le monde (rassurez-vous : il existe d’autres activités de renforcement de la cohésion d’équipe qui encouragent la prise de risques), il offre un cadre décontracté et humoristique propice aux échanges, et qui génère un sentiment de sécurité psychologique.

Organisez un concours de talents

Si un cours d’improvisation peut convenir pour 10 ou 20 collaborateurs, un concours de talents est davantage envisageable pour les équipes et services plus importants. Chez Slack, nous avons organisé par le passé un concours de talents dans le cadre duquel nous avons demandé aux salariés non pas de se livrer à une prestation classique, mais de raconter leurs témoignages de clients préférés.

« Le concours de talents a permis à notre équipe de développer des compétences en matière de présentation et de communication, ce qui est essentiel à nos activités », explique Robert Frati, vice-président du service commercial et de la relation client. « Il a également permis de partager de bonnes pratiques au sein d’une équipe importante et distribuée dans le monde entier. »

Inscrivez-vous à une course

Le géant technologique Salesforce encourage les équipes à s’inscrire à des courses de 10 km et à des courses d’obstacles. Ce genre d’activité permet aux collaborateurs de se soutenir mutuellement le jour J, tout en créant une émulation à long terme puisqu’ils s’entraînent ensemble.

Les responsables et les salariés doivent cependant garder en tête que l’objectif est de favoriser le travail d’équipe, et non de se faire valoir individuellement. Les courses d’obstacles et de relais en équipe sont très efficaces en ce sens. Dans de nombreux cas, les participants aux courses collectent des fonds pour de grandes causes, ce qui motive d’autant plus les salariés à unir leurs forces.

Salesforce suggère également d’organiser une activité plus audacieuse, comme de l’escalade. Partager une expérience légèrement effrayante (mais toujours sans danger !) avec des collègues peut contribuer à renforcer les liens. Et comme vous devez vous repérer et vous rassurer mutuellement pendant l’escalade, cette activité ne peut qu’améliorer la confiance et le travail d’équipe.

Organisez un déjeuner de travail

De nombreuses entreprises organisent déjà des déjeuners de travail. Il reste néanmoins utile de rappeler qu’ils contribuent à renforcer la cohésion des équipes, surtout si leur thème s’étend au-delà des compétences et des connaissances professionnelles. Dans un article pour l’éditeur de logiciels HubSpot, la rédactrice Swetha Amaresan conseille de concentrer ces déjeuners autour de thèmes comme la diversité, la santé, etc.

« Ces déjeuners ne doivent pas être utilisés pour proposer une formation intensive, délivrer des informations délicates ou régler des comptes », écrit Swetha Amaresan. « Ils sont plutôt l’occasion d’aborder des sujets plus légers qui ne sont peut-être pas prioritaires dans le quotidien des collaborateurs. Ces derniers doivent revenir du déjeuner de travail motivés et enthousiastes pour l’après-midi. »

Ces événements permettent également aux salariés de discuter avec des cadres supérieurs avec lesquels ils n’échangeraient pas vraiment autrement. Les déjeuners de travail réunissent tout le monde dans la même pièce, quel que soit le rôle de chacun dans l’entreprise, et contribuent à faire tomber plus facilement les barrières hiérarchiques qui freinent souvent le travail d’équipe.

Trouver l’activité de mise en confiance la plus appropriée

Si les activités traditionnelles de renforcement de la cohésion d’équipe telles que les chasses au trésor et les parties de paintball ont leur utilité, il est peu probable que ces brèves sorties influencent la dynamique d’une équipe de manière significative.

Développez un environnement dans lequel les collaborateurs peuvent rire, s’ouvrir aux autres et se soutenir entre eux afin qu’ils puissent nouer des amitiés authentiques sur leur lieu de travail, tout en s’améliorant dans leurs fonctions quotidiennes.