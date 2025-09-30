Wie du in Projekt-Teams jeglicher Größe Vertrauen aufbaust

Anmerkung der Redaktion:

Wie du vielleicht schon gehört hast, ist Slack jetzt ein Teil von Salesforce! Das bedeutet, dass einige der nachstehenden Informationen veraltet sind, aber wir wollten sie aus Gründen des historischen Kontextes und aus anderen guten Gründen beibehalten. Weitere Details zur Übernahme von Slack durch Salesforce findest du in der offiziellen Ankündigung.

Projekt-Teams zusammenzustellen ist keine leichte Angelegenheit. Der Aufbau von Vertrauen ist noch schwieriger. Und obwohl ein Ausbrechen aus der Alltagsroutine die Konzentration und Kreativität steigern kann, erkennen nicht alle den Mehrwert einer Schnitzeljagd oder eines Dreibein-Rennens.

Nehmen wir als Beispiel Carlos Valdes-Dapena. Der CEO von Corporate Collaboration Resources, einem Unternehmen für Organisationsentwicklung, und Autor von Lessons from Mars: How One Global Company Cracked the Code on High Performance Collaboration and Teamwork hält das traditionelle Teambuilding in Unternehmen für „Zeit- und Geldverschwendung.“

„Solche Events können bewirken, dass sich alle eine Zeit lang vertrauter fühlen“,schreibt er. „Diese Verbundenheit hält jedoch dem täglichen Druck eines Unternehmens, das sich vor allem auf Ergebnisse konzentriert, nicht stand.“

Er warnt vor Teambuilding-Aktivitäten, die Menschen für den Moment näher zusammenbringen, bei denen die Verbindungen aber fast sofort wieder zerbrechen sobald die Aktivität vorbei ist.

Glücklicherweise können vertrauensbildende Aktivitäten Gelegenheiten zum Wachstum schaffen, die unser Arbeitsalltag nicht immer ermöglicht. Führungskräfte müssen nur wissen, wie sie die effektivsten Events veranstalten können.

Vertrauensbildende Maßnahmen neu definieren

Nach Aussage von Jenny Gottstein, der ehemaligen Director of Games bei The Go Game – einer Firma, die Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft und Netflix bei der Organisation von Teambuilding-Aktivitäten unterstützt – muss der Schwerpunkt weniger auf Wettbewerb und mehr auf Vertrauen und Zusammenarbeit liegen.

„Nichts ist isolierender und schädlicher als die Angst davor, Risiken einzugehen oder die eigene Meinung zu äußern“, sagte sie 2016 in einem Interview mit Forbes. „Effektives Teambuilding schafft eine Kultur des Vertrauens, indem es den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken, sich in einem risikoarmen Umfeld verletzlich zu zeigen und neue Ideen unter dem Schutz einer humorvollen Atmosphäre einzubringen.“

Wie sieht also eine wirksame Teambuilding-Aktivität aus? Wenn wir uns nach Gottstein richten, kann es mit etwas so Simplem wie dem Austausch wichtiger Erfahrungen beginnen. Und das ist eine Aktivität, die auch für ein Projekt-Team mit 10 oder 100 Personen funktioniert.

Vertrauensbildende Maßnahmen für Projekt-Teams jeder Größe

Gib etwas zurück und engagiere dich ehrenamtlich

Wenn dir die Ziele der meisten Teambuilding-Aktivitäten konstruiert und sinnlos erscheinen, solltest du vielleicht ehrenamtliche Tätigkeiten in Betracht ziehen. So können sich Projekt-Teams für ein echtes Ziel zusammenschließen – und es ist egal, ob es nur fünf Freiwillige sind oder ob sich daraus eine unternehmensweite Initiative entwickelt.

„Ich liebe die Vorstellung, einen unterhaltsamen Ausflug mit einer guten Sache zu verbinden“, sagt Christa Foley, Senior HR Manager, Culture Advisor und Director of Insights bei Zappos. „Das ist der Inbegriff dafür, mit weniger mehr zu erreichen und einen positiven Team- und Familiengeist zu schaffen.“

Durch die Zusammenarbeit an einem größeren Ziel können die Teammitglieder ein besseres Verhältnis zueinander aufbauen und mehr über die Werte der anderen erfahren. Wenn Mitarbeitende emphatisch sind, kann das außerdem dazu beitragen, Konflikte zu minimieren und Vertrauen zwischen Projekt-Teams aufzubauen.

Nimm an einem Improtheaterkurs teil

Ein Improtheaterkurs bietet Teammitgliedern die Möglichkeit, auf lustige und ungewöhnliche Weise zu interagieren und dabei mehr übereinander zu erfahren. Laut Tom Yorton, CEO von Second City Works, der Abteilung für Unternehmenslösungen des Comedy-Theaters Second City, ermutigt es Menschen auch, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Risiken einzugehen.

„In einem Improtheater ist Scheitern allgegenwärtig“, schreibt er. „Aber das Können unserer Schauspielenden ist mittlerweile so gut, dass sie gelernt haben, kleine Misserfolge auf dem Weg zu größeren Erfolgen zu akzeptieren. Führungskräfte von Unternehmen sollten Risiken auf gleiche Weise begegnen.“

Improvisationskomik ist vielleicht nicht für alle die erste Wahl (sei unbesorgt: es gibt andere Teambuilding-Aktivitäten, die zur Risikobereitschaft ermutigen), aber sie bietet einen zwanglosen und humorvollen Rahmen, um sich zu öffnen – was letztendlich das Gefühl von Sicherheit unter den Teammitgliedern fördern kann.

Organisiere eine Talentshow

Ein Improtheaterkurs eignet sich gut für eine Gruppe von 10 oder 20 Mitarbeitenden, eine Talentshow hingegen ist eine gute Alternative für größere Projekt-Teams und Abteilungen. Bei Slack haben wir einmal eine Talentshow rund um unsere Arbeit veranstaltet, bei der die Mitarbeitenden traditionelle Darbietungen durch solche ersetzen sollten, die sich um ihre Lieblingskundengeschichten drehten.

„Mithilfe der Talentshow konnte unser Projekt-Team seine Fähigkeiten in den Bereichen Präsentation und Geschichtenerzählen ausbauen, die für unsere Arbeit von zentraler Bedeutung sind“, berichtet der Senior VP of Sales and Customer Success Robert Frati. „Außerdem konnten wir uns auf diese Weise in unserem großen, weltweit verteilten Projekt-Team über bewährte Methoden austauschen.“

Melde dch für einen Lauf an

Der Tech-Gigant Salesforce ermutigt Projekt-Teams, sich für 10-Kilometer-Läufe und Hindernisrennen anzumelden. So unterstützen sich die Teammitglieder nicht nur am Tag der Veranstaltung, sondern können sich auch langfristig unterstützen, da sie zusammen trainieren.

Wichtig ist jedoch, dass Führungskräfte und Mitarbeitende nicht vergessen, dass das Ziel darin besteht, als Projekt-Team zusammenzuarbeiten, und nicht darin, sich individuell zu profilieren. Am besten funktionieren Hindernis- und Staffelläufe im Projekt-Team. In vielen Fällen sammeln die Teilnehmenden der Läufe Geld für wohltätige Zwecke, was den Mitarbeitenden einen zusätzlichen Anreiz zur Zusammenarbeit bietet.

Salesforce empfiehlt außerdem, eine abenteuerliche Aktivität zu organisieren, z. B. Klettern. Gemeinsame Erlebnisse mit Teammitgliedern, die ein wenig beängstigend (aber immer noch sicher!) sind, können dazu beitragen, den Zusammenhalt zu stärken. Und da man sich beim Klettern ständig im Blick haben und gegenseitig sichern muss, stärkt das sicherlich das Vertrauen und die Teamarbeit.

Organisiere ein Lunch-and-Learn

Viele Unternehmen halten bereits Lunch-and-Learn-Veranstaltungen ab, aber es lohnt sich, noch einmal zu betonen, wie sinnvoll diese Aktivitäten für das Teambuilding sein können – vor allem, wenn sie über die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und Kenntnisse hinausgehen. In einem Artikel für das Marketing-Softwareunternehmen HubSpot empfiehlt die Mitwirkende Swetha Amaresan, dass in diesen Gesprächen unter anderem die Themen Diversität und Gesundheit im Mittelpunkt sollten.

„Das ist nicht die Zeit für intensive Schulungen, aufrüttelndes Material oder strenge Ansprachen“, schreibt sie. „Vielmehr ist das die Gelegenheit, leichtere Themen zu behandeln, die im Arbeitsalltag von vielbeschäftigten Mitarbeitenden normalerweise keine Priorität haben. ... Dein Ziel ist es, dass sie den Lunch-and-Learn-Termin frisch und voller Tatendrang für die zweite Hälfte des Tages verlassen.“

Außerdem bieten solche Veranstaltungen eine einmalige Gelegenheit für Mitarbeitende, sich mit hochrangigen Führungskräften auszutauschen, mit denen sie sonst vielleicht nicht viel zu tun haben. Bei Lunch-and-Learn-Veranstaltungen kommen alle zusammen, unabhängig von ihrer Position im Unternehmen, und es werden die hierarchischen Barrieren aufgehoben, die die Teamarbeit oft erschweren.

Die richtige vertrauensbildende Maßnahme finden

Zwar haben traditionelle Teambuilding-Aktivitäten wie Schnitzeljagden und Paintball durchaus ihre Berechtigung, aber diese kurzen Ausflüge und Events werden die Team-Dynamik wahrscheinlich nicht nachhaltig beeinflussen.

Wenn du ein Umfeld schaffst, in dem die Mitarbeitenden lachen, sich öffnen und gegenseitig unterstützen können, eröffnet sich für deine Teammitglieder die Möglichkeit, bei der Arbeit echte Freundschaften zu schließen – und damit auch bei ihren täglichen Aufgaben mehr zu leisten.