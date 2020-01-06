Le manque de concentration au travail est un problème bien plus important que ce que l’on dit. Selon une étude d’Udemy, une plateforme de formation en ligne, près de 3 salariés sur 4 déclarent être distraits pendant leur travail, et 16 % déclarent l’être constamment.

Si les distractions sur le lieu de travail sont légion au niveau individuel, qu’elles soient dues à un collègue trop bavard ou à une énième notification, elles ont également des répercussions sur les équipes. Entre les réunions qui s’éternisent et les mails soi-disant urgents, difficile de ne pas s’écarter de son vrai travail. Mais le manque de concentration nous coûte bien plus que du temps : une étude de l’université d’État du Michigan a démontré que toutes ces interruptions, aussi brèves soient-elles, pouvaient multiplier par deux notre taux d’erreur.

Nous vivons dans un monde où il est difficile de se concentrer : avalanches d’e-mails, bureaux en open space… Est-il possible, sachant cela, de créer un espace de travail sans distractions ? L’auteur de best-sellers Nir Eyal affirme que oui dans son dernier ouvrage, Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life. Il définit le néologisme « indistractable », que l’on pourrait traduire par « indéconcentrable », comme le fait de « faire ce que l’on dit souhaiter faire de son temps ».

Nous avons discuté avec M. Eyal des raisons pour lesquelles la capacité de concentration est la « compétence du siècle » et des points qui lui semblent essentiels pour conserver des équipes concentrées.

1. Être concentré est une compétence essentielle pour faire ce que l’on souhaite faire de sa vie

Nir Eyal : Être concentré est vraiment la compétence du siècle. En effet, si le problème du manque de concentration n’est pas nouveau, je pense que de nos jours, si l’on cherche des sources de distraction, il est bien plus simple d’en trouver.

Ce problème va s’aggraver à cause de l’omniprésence des technologies et de leur pouvoir d’influence. La faculté de concentration est une compétence majeure et l’acquérir vous aide à réussir ce que vous entreprenez dans la vie.

2. Bien souvent, les distractions sont davantage un problème culturel que technique

NE : On attribue volontiers le problème aux technologies. Or, il ne découle pas tant des technologies que de l’environnement. C’est avec de mauvaises habitudes sur le lieu de travail que les technologies deviennent une source de distraction.

Il n’y a pas de corrélation entre technologie et manque de concentration. En revanche, il y a un lien entre une mauvaise culture d’entreprise et le manque de concentration de ses collaborateurs. Si à chaque réunion, tous les collaborateurs sont sur leurs ordinateurs portables et les membres de la direction sur leurs téléphones, le message est clair pour tout le monde : le plus important est de rester connecté en permanence.

Nous sommes devenus esclaves de l’urgent au détriment de l’important. Néanmoins, la faute n’incombe pas à la technologie, mais à la culture d’entreprise.

Si votre chef vous appelle un vendredi à 6 h du matin pour vous dire « Bonjour, j’ai besoin de vous », est-ce de la faute du téléphone ? Non, c’est de la faute de votre chef.

3. Commencez par vous-même

NE : Le mieux à faire si l’on souhaite transformer son entreprise est de travailler sur soi. C’est le meilleur moyen de montrer l’exemple à ses collègues. Si vos performances s’améliorent et si vous prenez davantage plaisir à faire votre travail, vos collaborateurs le remarqueront. Et naturellement, ils se demanderont ce qui a changé chez vous. La première chose à faire est donc de travailler sur vous-même et de voir quelles techniques fonctionnent ou pas sur vous.

Les conseils de Nir : maîtriser les communications sur le lieu de travail ⇥⇥⇥⇥ Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant sans avoir à mobiliser toute l’entreprise et qui vous aideront à mieux gérer les messages au travail. 1. Créer un calendrier avec des tranches horaires Vous ne passez plus la journée à consulter vos e-mails et vos messages car vous avez défini des tranches horaires pour ça. 2. La technique des deux étiquettes : répondre aujourd’hui, répondre dans la semaine Les études sur le sujet ont démontré qu’on passe moins de temps à lire les e-mails et à y répondre qu’à les relire. Le fait de sans cesse se demander « De quoi parlait cet e-mail, déjà ? » représente 90 % du temps perdu. La solution est de ne pas lire vos e-mails et messages plus de deux fois. La première fois, il faut vous poser la question suivante : Quand faut-il y répondre ? Ne reste plus alors qu’à faire ce qui suit : s’il n’appelle pas à une réponse, supprimez-le ou archivez-le. S’il requiert une réponse immédiate, répondez-y tout de suite. Mais cela ne concerne qu’environ 1 % des e-mails et des messages que vous recevez.

4. Créer un environnement sûr pour parler des problèmes

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NE : Plutôt que de lancer une initiative à l’échelle de l’entreprise, vous pouvez travailler en équipe et engager des conversations pour tenter de répondre à des questions comme « Comment régler le problème ? ».

Si les collaborateurs disposent de ce genre de cadre, où ils peuvent parler librement de leurs difficultés, le manque de concentration n’est plus aussi important. S’ils peuvent échanger sur les problèmes rencontrés et les solutions à mettre en place, ils savent que l’entreprise est ouverte à la critique et à l’écoute des retours d’expérience des collaborateurs pour s’améliorer.

Il peut s’agir d’un canal Slack. Il peut également s’agir d’un lieu physique. L’important, c’est que cet espace existe.

Engagez la discussion avec votre équipe : « J’ai lu le livre Indistractable, et j’ai mis en pratique ce qu’il explique. » Inutile de parler d’un changement ou d’un projet de grande ampleur. Vous pouvez présenter ça comme un club de lecture. Vous trouverez en quatrième de couverture une liste de questions que vous pouvez utiliser pour engager la discussion avec votre équipe.