Développer les compétences de vos salariés grâce aux formations des collaborateurs

Dans le rapport de 2019 State of Frontline Employee Workplace Training constitué par l’entreprise de logiciels de formation commerciale Axonify, 76 % des salariés interrogés ont déclaré qu’un emploi serait plus attrayant pour eux s’il s’accompagnait de possibilités de formation et de développement. Malgré cela, le même rapport a révélé que seuls 41 % des employeurs proposent ces opportunités.

De plus, le développement des compétences professionnelles peut stimuler la motivation des collaborateurs.. « La formation des collaborateurs vous rapportera dix fois plus, à vous et à l’entreprise », déclare Laurie Barth, ingénieure logiciel chez Ten Mile Square Technologies. « Elle améliore le moral et les connaissances en interne, et les salariés ressentent qu’ils progressent au lieu de stagner, ce qui les incite fortement à rester s’ils sont heureux. »

Pour accroître l’investissement et la productivité des collaborateurs, il est important de créer des opportunités d’apprentissage et de développement qui stimuleront également la productivité de l’équipe. Voici comment commencer.

Créer des opportunités de formation des et de développement pour les collaborateurs

Nigel Paine, auteur de Workplace Learning: How to Build a Culture of Continuous Employee Development, déclare dans la vidéo ci-dessous « qu’ une culture d’apprentissage, c’est lorsqu’une entreprise est capable de tirer des enseignements de l’extérieur, de les partager rapidement en interne et de les transformer en actions ». Le partage de nouvelles informations en interne peut être mis en place de plusieurs manières, comme des déjeuners-conférences ou des formations pour les salariés rythmées par un programme formel.

L’une des tendances en matière de formation sur le lieu de travail est le « microlearning », qui devrait représenter un secteur de 2,7 milliards de dollars d’ici à 2024. Le microlearning englobe des contenus informatifs diffusés sous la forme de courtes vidéos, de cartes, d’infographies et de jeux, qui permettent tous de créer un programme de formation interne plus solide et plus attrayant.

« Nous constatons une augmentation du nombre d’entreprises qui développent leurs propres programmes de formation interne, et qui aboutissent à l’attribution de badges, de certifications et d’attestations », déclare Preston D. Cameron, directeur général d’Oculus Consulting Group. « Ces programmes sont dirigés par des salariés à qui l’on accorde du temps pour développer des programmes et des contenus éducatifs exclusifs à leur entreprise.

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Les programmes de développement des salariés doivent bénéficier aux travailleurs et aux employeurs

Carol Leaman, PDG de Axonify, une plateforme de microapprentissage, conseille aux employeurs d’adopter une approche réfléchie pour mettre en place ces programmes. « Les employeurs doivent créer une voie dans laquelle les collaborateurs peuvent s’engager et qui leur permet de se perfectionner de manière significative », explique-t-elle. « Les salariés veulent être exposés à des parcours d’apprentissage qui leur offrent de meilleures opportunités d’emploi et des salaires plus élevés, et ils veulent que des programmes soient mis en place à cet effet. »

Essentiellement, un salarié est plus susceptible de s’investir dans une opportunité d’apprentissage et de développement qu’il a lui-même choisie. L’employeur se sentira plus à l’aise pour payer la facture s’il y a une lacune évidente qui sera comblée par l’investissement dans le développement du salarié.

«Les managers et les salariés doivent travailler ensemble pour trouver les cours et les ressources qui aideront le salarié à développer ses forces et à assumer les rôles dont l’entreprise a besoin«, déclare Dawson Whitfield, cofondateur et PDG de Looka, une plateforme de création de logos, de sites Web et de marques. « Toutes les formations n’ont pas le même retour sur investissement, mais la bonne formation peut aider les salariés et les entreprises à se développer à l’unisson. »

Pour aider les salariés à progresser, l’apprentissage et le développement peuvent générer la résilience, l’une des clés de la réussite personnelle et professionnelle. Selon How a Learning-Oriented Organizational Climate Is Linked to Different Proactive Behaviors: The Role of Employee Resilience, une étude réalisée par Social Indicators Research, « une entreprise axée sur l’apprentissage stimulera la proactivité des salariés par le biais de leur résilience. »

Les salariés résilients sont plus à même de résister à l’échec, ce qui leur confère une plus grande capacité d’innovation. Et c’est l’innovation qui peut propulser votre entreprise vers une croissance significative.

Orienter activement votre équipe vers une culture d’apprentissage et de développement des compétences

Un engagement sincère en faveur de la formation des collaborateurs et du développement des compétences professionnelles leur indique que vous vous intéressez à eux et que vous voulez leur donner tous les outils possibles pour réussir. Il est important de veiller à ne pas simplement proposer ces opportunités aux salariés, mais de les encourager activement à les saisir.