Bien être au travail et productivité : l'équation mal comprise

Tireuses à bière artisanale, salles de jeux… Tous ces privilèges sont certes amusants, mais ils ne sauraient constituer les seuls éléments (ni même les plus efficaces) qui déterminent la productivité au travail. Les salariés peuvent rapidement se lasser de ces avantages (ils peuvent même en déconcentrer certains) et se tourner vers d’autres horizons, en quête de liens plus profonds et plus authentiques avec leurs dirigeants et leurs collègues.

En 1990, les jeunes actifs changeaient moins d’entreprise qu’aujourd’hui. Pour preuve, ils occupaient en moyenne 1,6 emploi au cours des cinq premières années de leur vie active. Vingt ans plus tard, ce chiffre a presque doublé. Et bien que cette augmentation ne puisse être imputée à une seule cause, il est évident que l’implication des salariés et les relations professionnelles sont aujourd’hui devenues plus importantes que jamais. Les équipes ont besoin de bien plus que de quelques croissants gratuits pour se sentir heureuses, investies et productives au travail.

Les avantages superficiels laisseront les collaborateurs sur leur faim s’ils ne sont pas associés à un environnement professionnel qui favorise un travail concret et pertinent. Au-delà des en-cas gratuits, l’entreprise doit offrir un espace de travail qui répond aux besoins fondamentaux des salariés et une culture qui soutient leurs objectifs professionnels.

Espaces de travail et productivité au travail

L’implication des collaborateurs est souvent liée en premier lieu à l’espace de travail physique. Malgré les activités régulières en équipe, les employés passent le plus clair de leur temps assis derrière leur écran. Cet environnement doit donc être paisible et productif. Pensez aux bureaux de votre entreprise : disposez-vous d’un open space avec de nombreuses tables partagées ? Si oui, proposez-vous également des espaces qui permettent aux salariés de travailler dans le calme et sans être interrompus ?

Les open spaces invitent à la collaboration mais ils peuvent également diviser votre équipe. Au même titre que les fêtes entre collègues et les tournois de jeux vidéo, la conception et l’agencement des bureaux ne feront pas l’unanimité : certains vont apprécier, d’autres non.

Une fois vos bureaux bien agencés, engagez la discussion avec votre équipe, surtout lorsque votre entreprise évolue, et réfléchissez à d’autres moyens d’optimiser la productivité au travail et l’implication de vos salariés. Aimeraient-ils avoir moins de réunions ? Pouvoir travailler à la maison ? Plus de transparence au niveau de la direction ?

« Vous devez apprendre à écouter vos salariés à la fois lors des entretiens individuels et au niveau du groupe. » Christine Riordan Présidente de l’université Adelphi

Pour Christine Riordan, spécialiste du management et présidente de l’université Adelphi, les responsables doivent adopter une approche globale pour motiver et inspirer les salariés. « Vous devez apprendre à écouter vos collaborateurs à la fois lors des entretiens individuels et au niveau du groupe », avance-t-elle. Prêter attention aux besoins et aux attentes de votre équipe, solliciter son avis sur les processus actuels, tout cela peut aider chaque salarié à se sentir entendu, et donc davantage lié à l’entreprise. Par ailleurs, si les collaborateurs sentent que leurs dirigeants sont à l’écoute, ils seront plus enclins à prendre la parole à l’avenir.

Bien sûr, la communication et la collaboration ne concernent pas que le bureau. Le sentiment d’isolement au travail est l’une des principales causes de désengagement, en particulier chez les collaborateurs à distance. Plus que tout autre avantage, la volonté de créer une expérience inclusive pour les salariés et d’aider les travailleurs à distance à contribuer à l’effort commun est un excellent moyen d’améliorer le bonheur au sein d’une entreprise (et sur tous les fuseaux horaires).

Les avantages essentiels à la productivité au travail dans la durée

On peut facilement supposer que les avantages proposés par l’entreprise moderne se calent sur les besoins des millennials. Pourtant, à l’instar de leurs collègues des générations antérieures, ils apprécient certains avantages plus « traditionnels ». Selon un sondage réalisé par Glassdoor, 80 % des salariés déclarent qu’ils préfèreraient bénéficier d’avantages supplémentaires plutôt que d’une augmentation de salaire. Une enquête de Monster révèle des résultats similaires : 32 % des participants souhaitent en priorité bénéficier d’une assurance maladie, tandis que 25 % d’entre eux privilégient les congés comme principal avantage.

Les horaires flexibles sont également importants pour garantir la productivité au travail : 65 % d’entre eux affirment être plus productifs lorsqu’ils travaillent depuis chez eux. Maintenant, vous savez qu’une journée de télétravail de temps en temps peut être bénéfique pour eux, mais aussi pour votre entreprise.

Salesforce est une entreprise qui prend les besoins de ses salariés très au sérieux. Elle souligne combien il est important d’instaurer un dialogue actif et continu sur le lieu de travail pour s’assurer que tous les salariés sont heureux, qu’ils travaillent à distance ou non. « À mesure que les entreprises grandissent, leurs besoins changent, tout comme les attentes de leurs collaborateurs en matière d’avantages », explique l’éditeur de logiciels. « Il faut écouter les collaborateurs, leur répondre et les aider à réussir. » C’est ce type de communication qui permet aux entreprises de comprendre ce dont leurs salariés ont besoin pour se sentir impliqués au travail.

Instaurer de l’équilibre au travail

20 % des salariés qui s’investissent beaucoup s’exposent à des risques de fatigue. Pour impliquer efficacement vos équipes, il est donc parfois préférable de les encourager à sortir du bureau, plutôt que d’organiser des activités en groupe qui prolongent encore plus leurs journées de travail.

Si vous voulez vraiment montrer à vos collaborateurs que vous vous souciez d’eux, concentrez-vous sur les éléments qui améliorent le bien-être et l’équilibre dans leur vie. Un simple meuble de bureau ergonomique ou une augmentation de l’exposition à la lumière naturelle peuvent parfois suffire à déclencher un pic de productivité du travail. Pour aller encore plus loin, vous pouvez également proposer des programmes de bien-être et de pleine conscience pour aider les collaborateurs à mieux prendre soin de leur santé mentale et physique en dehors du travail.

Les dirigeants peuvent également encourager l’implication des collaborateurs en leur offrant des opportunités d’apprentissage ainsi que les outils et les ressources nécessaires pour les aider à atteindre leurs objectifs de carrière et de perfectionnement professionnel. La formation, l’expérimentation et l’apprentissage continu au travail font partie des éléments les plus valorisés par les salariés : 91 % d’entre eux affirment en effet tenir compte en priorité de ces critères lorsqu’ils recherchent un nouveau poste.

La collaboration, un enjeu majeur sous-estimé

Les salariés apprécient les avantages qu’offre l’entreprise, mais ils aiment aussi remplir leurs missions, et ils veulent pouvoir faire leur travail du mieux possible. Selon l’étude « Future of Work » (« L’avenir du travail ») de Slack, 52 % des collaborateurs veulent travailler dans des environnements où les processus s’améliorent en continu, et 50 % souhaitent faire partie d’une équipe dans laquelle règne la collaboration.

De toute évidence, renforcer l’engagement des équipes ne se résume pas à quelques collations gratuites et des parties de baby-foot. L’objectif est de créer un environnement de travail confortable et de mettre en place une culture qui incite les salariés à donner le meilleur d’eux-mêmes dans leur travail quotidien.

En tant que dirigeant, votre meilleure arme pour garantir la productivité au travail est de communiquer avec vos collaborateurs. Via des réunions de groupe, des entretiens individuels ou des sondages, demandez-leur leurs avis et leurs opinions pour éviter les erreurs, et offrez-leur les avantages dont ils ont besoin pour évoluer de façon active (et productive) à mesure que l’entreprise grandit.