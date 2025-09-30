Repenser le travail et accélérer la collaboration dans les services informatiques

Lorsque vous pensez aux problèmes majeurs auxquels vous êtes confronté en tant que responsable informatique, le terme d’« appartenance » ne vous vient sans doute pas immédiatement à l’esprit.

Et pourtant, la baisse du sentiment d’appartenance pendant la crise sanitaire est la principale préoccupation exprimée par les salariés dans une enquête récente que nous avons commandée. Et lorsqu’ils se sentent moins impliqués dans leur travail, leur entreprise en subit les conséquences : baisse de la productivité et sentiment de lassitude. Heureusement, les équipes informatiques peuvent jouer un rôle essentiel à cet égard en identifiant les outils et les systèmes qui permettent d’améliorer la situation.

Dans notre nouveau guide gratuit intitulé Repenser le travail : le guide du responsable informatique, nous identifions les nouveaux défis auxquels est confrontée l’entreprise d’aujourd’hui, et nous analysons le rôle du service informatique pour assurer sa réussite dans ce contexte en constante évolution :

Dans le cadre de la rédaction de ce guide, nous avons interrogé des dirigeants d’entreprise et des responsables informatiques de différents secteurs et pays sur les défis qu’ils rencontrent, leurs stratégies et leurs prévisions pour l’avenir. À partir de leur contribution, nous avons identifié les éléments suivants :

Cinq thèmes distincts apparus depuis le début de la crise sanitaire, dont deux nouvelles sources d’avantage concurrentiel pour les entreprises et le rôle joué par l’automatisation dans l’accélération de la productivité.

Les deux plus grands défis posés par le travail hybride, et comment choisir les solutions technologiques adaptées pour les relever.

Le concept émergent de « bureau numérique », et les raisons pour lesquelles tant d’entreprises prévoient son adoption au cours de l’année prochaine.

Les avantages du télétravail

Le guide comprend également des points clés inattendus tirés de notre tout premier Index de l’expérience des salariés en télétravail. Grâce à cette enquête menée auprès de plus de 9 000 collaborateurs, nous avons découvert que le télétravail a eu un impact positif à plusieurs niveaux :

Équilibre vie professionnelle/vie privée

Stress et anxiété liés au travail

Productivité

En facilitant le passage au télétravail, les équipes informatiques peuvent contribuer à ces bénéfices et pallier d’autres problèmes de qualité de vie des salariés. Ils peuvent également avoir un impact positif sur les résultats de leur entreprise. Comme indiqué dans notre guide, les entreprises dont les salariés sont particulièrement impliqués enregistrent les bénéfices suivants :

Bénéfices moyens multipliés par 4,2

Chiffre d’affaires par salarié multiplié par 2,8

40 % de réduction du turnover

Conseils utiles pour les équipes informatiques

Il incombe généralement au service informatique de fournir aux salariés les produits et processus dont ils ont besoin pour collaborer de manière innovante. Nous expliquons en détail comment les plateformes de messagerie par canaux telles que Slack peuvent réduire les silos et rapprocher des services souvent cloisonnés, afin que les salariés gardent le lien et soient mieux coordonnés.

Nous examinons également la manière dont Slack s’intègre aux applications utilisées par de nombreux travailleurs au quotidien, telles que Salesforce, ServiceNow, Zendesk, Jira et des centaines d’autres. Découvrez comment vous pouvez connecter Slack à ces applications, créer des flux de travail automatisés et élaborer des bots pour réduire l’inefficacité et offrir à vos collègues une plateforme numérique unique et rationalisée.

Pour vous faire votre propre avis, notre nouveau guide fourmille d’exemples d’équipes informatiques qui ont constaté par elles-mêmes les avantages de Slack au sein de leurs entreprises.

Par exemple, vous découvrirez comment TD Ameritrade a permis à ses salariés de garder le contact et le moral en créant de nouveaux canaux au moment opportun dans Slack.

« Nous avions besoin d’une solution qui facilite la communication et le partage d’informations, et qui s’intègre à nos systèmes logiciels existants », déclare Vijay Sankaran, ancien directeur informatique de TD Ameritrade. « Slack a répondu aux attentes de toute l’entreprise. »

Vous découvrirez comment Loblaw, leader de la grande distribution au Canada, a rationalisé ses flux de travail en créant une application Slack personnalisée appelée Jeanie, pour répondre aux questions internes courantes.

« L’application Jeanie accélère l’exécution de tâches quotidiennes par les utilisateurs sur le terrain », explique Brandon Sam Soon, développeur logiciel chez Loblaw Digital. « Les tâches qui prenaient auparavant une ou deux heures ne prennent plus que quelques secondes, et tout se déroule directement dans Slack. »

Enfin, vous découvrirez comment Twitter a utilisé Slack pour organiser ses toutes premières réunions générales virtuelles au tout début de la crise sanitaire.

« Je crois que nous ne travaillerons plus jamais de la même façon », assure Jennifer Christie, vice-présidente des RH chez Twitter.

Vous y trouverez également une présentation de Slack Connect (un moyen sécurisé de favoriser la communication avec des partenaires externes au sein de Slack), une analyse approfondie des contrôles de sécurité et de conformité de Slack, et bien d’autres façons de libérer le potentiel de vos collaborateurs et de vos outils grâce à Slack.