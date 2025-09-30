Die Arbeit in der IT neu erfinden und eine schnellere Zusammenarbeit fördern

Wenn du an die größten Probleme denkst, mit denen du dich als IT-Führungskraft in deinem Unternehmen gegenwärtig auseinandersetzen musst, denkst du wahrscheinlich nicht sofort an „Zugehörigkeit“.

Allerdings haben die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer kürzlich von uns in Auftrag gegebenen Umfrage als größte Sorge ein geringeres Zugehörigkeitsgefühl während der Pandemie angegeben. Und wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz weniger verbunden fühlen, leiden auch ihre Unternehmen darunter, da die Produktivität sinkt und die Fluktuation steigt. Glücklicherweise können IT-Teams eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Tools und Systeme zu finden, die die Situation verbessern.

In unserem neuen, kostenlosen E-Book Reinventing Work in der IT gehen wir auf neue Herausforderungen wie diese ein und wir beleuchten die Rolle der IT, wenn es darum geht, Unternehmen in dieser schnelllebigen Zeit zum Erfolg zu verhelfen:

Bei der Zusammenstellung dieses E-Books haben wir mit Unternehmens- und IT-Führungskräften aus verschiedenen Branchen und Ländern über ihre Herausforderungen, Strategien und Prognosen für die Zukunft gesprochen. Aus ihren Beiträgen konnten wir folgende Punkte herausziehen:

Fünf Themen, die sich seit Beginn der Pandemie herauskristallisiert haben, darunter zwei potentielle Wettbewerbsvorteile für Unternehmen und die Rolle von Automatisierung bei der Steigerung der Produktivität

Die zwei größten Herausforderungen des hybriden Arbeitens und wie man die richtigen Technologielösungen dafür findet

Das neue Konzept des „digitalen Büros“ und warum so viele Unternehmen in dieses Konzept investieren wollen

Die Vorteile von Remote-Work

Der Leitfaden enthält darüber hinaus einige unerwartete Erkenntnisse aus unserem allerersten vierteljährlichen Remote Employee Experience Index. Bei dieser Umfrage unter mehr als 9.000 Wissensarbeiterinnen und -arbeitern haben wir herausgefunden, wie positiv sich Remote-Work auf die Wahrnehmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in folgenden Bereichen ausgewirkt hat:

Work-Life-Balance

Arbeitsbedingter Stress und Ängste

Produktivität

Durch die Förderung von Remote-Work können IT-Teams dazu beitragen, diese und andere Bedenken hinsichtlich der Lebensqualität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuräumen. Sie können auch einen positiven Einfluss auf den Umsatz ihres Unternehmens haben. Wie du in unserem E-Book erfahren wirst, verzeichnen Unternehmen mit sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:

Durchschnittlich 4,2x mehr Umsatz

2,8x mehr Umsatz pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter

40 % geringere Mitarbeiterfluktuation

Hilfreiche Tipps für IT-Teams

In der Regel ist es die Aufgabe der IT-Abteilung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens die Produkte und Prozesse an die Hand zu geben, die sie für eine neue Art der Zusammenarbeit benötigen. Unser E-Book steckt daher voller Ideen, wie man genau das erreichen kann. Wir zeigen, wie Channel-basierte Kollaborationsplattformen wie Slack institutionelle Hürden abbauen und Abteilungen miteinander vernetzen, die andernfalls isoliert wären. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich so besser vernetzt und aufeinander abgestimmt.

Wir erläutern darüber hinaus, wie Slack in alltäglich genutzte Anwendungen, wie Salesforce, ServiceNow, Zendesk, Jira und viele mehr, integriert werden kann. Erfahre, wie du Slack mit diesen beliebten Services verknüpfen, automatisierte Workflows erstellen und Bots entwickeln kannst, um ineffiziente Abläufe weiter zu reduzieren und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zentrales digitales Büro zu bieten.

Das ist nicht nur reine Theorie. In unserem neuen E-Book findest du zahlreiche Beispiele von IT-Teams in Unternehmen, die die Vorteile von Slack aus erster Hand erleben durften.

Zum Beispiel erfährst du, wie TD Ameritrade den Kontakt zwischen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufrechterhält und die Arbeitsmoral steigert, indem das Unternehmen rechtzeitig neue Channels in Slack einrichtet.

„Wir haben eine Lösung gebraucht, die die Kommunikation und den Informationsaustausch erleichtert und sich in unsere anderen Software-Systeme integrieren lässt“, sagt Vijay Sankaran, ehemals CIO von TD Ameritrade. „Slack konnte uns genau das bieten, und zwar auf Unternehmensebene.“

Lies, wie das führende kanadische Lebensmittelunternehmen Loblaw seine Workflows optimiert hat, indem es eine benutzerdefinierte Slack-App namens Jeanie entwickelte, um häufige interne Fragen zu beantworten.

„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst ihre täglichen Aufgaben schneller erledigen“, sagt Brandon Sam Soon, ein Softwareentwickler bei Loblaw Digital. „Was früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache von Sekunden und passiert direkt in Slack.“

Außerdem erfährst du, wie Twitter Slack zu Beginn der Pandemie für seine allererste virtuelle Mitarbeiterversammlung eingesetzt hat.

„Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder so wie früher arbeiten werden“, meint Jennifer Christie, VP of People bei Twitter.

All das, plus eine Einführung in Slack Connect (eine sichere Möglichkeit zur Kommunikation mit externen Partnerinnen und Partnern innerhalb von Slack), ein detaillierter Einblick in die Sicherheits- und Compliance-Steuerungen von Slack und weitere Möglichkeiten, das volle Potenzial deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Tools mit Slack auszuschöpfen.