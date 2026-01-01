Événement à la demande

L’avenir est là

L’année 2020 nous a prouvé que nous étions capables de changer notre façon de travailler. Construisons ensemble un avenir meilleur.

  • Découvrez les conseils de Stewart Butterfield, Directeur général de Slack, et de Phil Wiser, Vice-président exécutif et Directeur de la technologie chez ViacomCBS, pour renforcer la connexion entre vos collaborateurs
  • Explorez un lieu de travail plus inclusif avec Nadia Rawlinson, Directrice des ressources humaines chez Slack
  • Obtenez des guides pratiques pour façonner dès aujourd’hui le travail de demain