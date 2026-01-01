Evento bajo demanda
El futuro ya ha llegado
El año pasado es la prueba de que podemos redefinir la forma en la que trabajamos. Inventemos un futuro mejor juntos.
- Escucha lo que tiene que decir Stewart Butterfield, director general de Slack, y Phil Wiser, vicepresidente ejecutivo y director técnico de ViacomCBS, sobre la creación de una plantilla conectada
- Descubre un espacio de trabajo más inclusivo con Nadia Rawlinson, directora de Personal de Slack.
- Consigue guías prácticas para aprender a dar forma hoy mismo al futuro del trabajo