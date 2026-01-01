16 conseils pour utiliser plus efficacement les applications et les flux de travail Slack

Il suffit d’une notification inutile pour vous faire perdre votre concentration. Lorsque vous travaillez sur un projet et que vous recevez une mise à jour dans une autre application, il vous faut du temps pour reprendre là où vous en étiez.

Si vous vous sentez frustré(e) de perdre du temps au travail, sachez que vous n’êtes seul(e). D’après l’enquête sur l’État du travail de Slack, 56 % des salariés qui passent d’une application à l’autre éprouvent plus de difficultés à accomplir les tâches importantes, et 68 % d’entre eux affirment passer au moins 30 minutes par jour à basculer entre les applications.

Personnalisez Slack pour mieux gérer votre temps et votre concentration. Nous avons compilé 16 conseils Slack testés et approuvés. Ils vous aideront à :