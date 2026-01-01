スマートに仕事を進めるための、Slack アプリとワークフローの活用ヒント 16

不要な通知ほど集中力を削ぐものはありません。プロジェクトを進めている時にほかのアプリの最新情報に気を取られると、調子を取り戻すのに時間がかかってしまいます。
その結果多くの時間を無駄にしている気がするのはあなただけではありません。Slack が行った「ナレッジワーカー意識調査」では、アプリの切り替えによってやるべき仕事がなかなか進まないと答えたナレッジワーカー（知識労働者）は 56%、アプリの切り替えに 1 日 30 分以上費やしていると答えた人は 68% に上りました。
時間と集中力を皆さまの手に取り戻すためには、Slack のカスタマイズが効果的です。そこで私たちは、実際に効果のあった 16 の Slack 活用ヒントをまとめました。そのヒントを実践すれば次のような状態を実現できるでしょう。
- 時間を最大活用し、雑務を軽減
- プロジェクトの進捗に合わせて確実に情報を共有し、方向性を統一
- どこにいてもチームとのつながりを強化
