16 Tipps für effizienteres Arbeiten mit Slack-Apps und Workflows

Fast nichts lenkt dich mehr ab als unnötige Benachrichtigungen. Wenn du gerade an einem Projekt arbeitest und in einer anderen App ein Update erhältst, dauert es eine Weile, bis du dich danach wieder auf dein Projekt konzentrieren kannst.

Falls du frustriert bist, weil du während der Arbeit Zeit verschwendest, dann bist du nicht allein. Laut Slacks State of Work-Umfrage berichten 56 % der Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, dass sie unproduktiver sind, wenn sie von App zu App wechseln und 68 % von ihnen geben an, dass sie täglich mindestens 30 Minuten damit verbringen, von App zu App zu wechseln.

Doch damit ist jetzt Schluss! Personalisiere Slack, um die Kontrolle über deine Zeit und deine Konzentration zurückzugewinnen. Wir haben für dich 16 altbewährte Slack-Tipps zusammengestellt, die dir dabei helfen, effizienter zu arbeiten. Unsere Tipps werden dir helfen: