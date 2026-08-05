Produttività

Silos aziendali: cosa sono e come eliminarli

Scopri cosa sono i silos aziendali, come riconoscerli e come eliminarli agendo su cultura, strumenti e KPI condivisi.

Il team di Slack5 agosto 2026

8 min. di lettura

Se nella tua azienda il reparto vendite promette personalizzazioni che la produzione non può realizzare, il servizio clienti scopre le promozioni dal sito web insieme ai clienti, le e-mail con copia nascosta si moltiplicano per proteggersi, c’è un problema con un nome preciso: silos aziendali. In questo articolo vediamo cosa sono, quanto costano davvero e come eliminarli senza ristrutturare l’azienda.

Cosa sono i silos aziendali

Un silo aziendale si forma quando un reparto, un team o un sistema accumula informazioni, processi o decisioni senza condividerli con il resto dell’organizzazione. Il termine prende in prestito l’immagine del silo agricolo, un contenitore chiuso e isolato, ma nell’impresa il silo non è un oggetto fisico: è una barriera invisibile che si forma tra le persone.

È importante chiarire un punto: il silo in sé non è il problema. La specializzazione dei reparti è necessaria e fisiologica in qualsiasi organizzazione. Il vero ostacolo è la mentalità “a silos” che ne consegue, quella che trasforma i confini funzionali, naturali e utili, in muri invalicabili. Sono i muri a causare danni che ricadono su tutta l’azienda, non la specializzazione che li ha generati.

 

Silos organizzativi, informativi e di dati: le differenze

Nelle realtà aziendali esistono tre tipi di silos: organizzativi, informativi e di dati. Analizziamo le particolarità e le differenze.

  • Silos organizzativi: barriere tra reparti, gerarchie che impediscono la comunicazione orizzontale.
  • Silos informativi: conoscenze e decisioni che restano chiuse all’intero di un team perché non esistono canali per condividerle.
  • Silos di dati (data silos): sistemi tecnologici che non si parlano: CRM scollegato dall’ERP, fogli Excel duplicati in reparti diversi.

Nella realtà i tre tipi non vivono separati: si alimentano a vicenda. Un organigramma rigido (silo organizzativo) spinge ogni reparto a dotarsi di strumenti propri (silo di dati), che a loro volta impediscono la circolazione delle informazioni (silo informativo) e consolidano la mentalità di chiusura. È un circolo che si autoalimenta e che per questo va riconosciuto il prima possibile. Vediamo come farlo.

Come riconoscere i silos nella tua azienda

Di seguito analizzeremo cinque casi concreti di silos aziendali. Ti invitiamo ad analizzarli con attenzione e a capire se sono situazioni che si verificano anche nella tua azienda. Vediamo nello specifico alcuni tipi di silos aziendali:

  • Informazioni duplicate o contraddittorie: questo accade quando reparti diversi mantengono versioni differenti dello stesso dato (listino prezzi, stato del cliente). Questo è un indice di poca chiarezza e mancanza di comunicazione fra reparti che si riflette in poca trasparenza e informazioni contraddittorie che arrivano anche ai clienti.
  • Il “ping-pong” con il cliente: il cliente deve ripetere la stessa storia a più interlocutori perché nessuno ha visibilità sul percorso completo. La mancanza di comunicazione e l’assenza di strumenti condivisi si trasformano in una pessima attenzione al cliente in tutte le sue fasi di contatto con l’azienda.
  • Catene di e-mail difensive: CC e CCN si moltiplicano, i responsabili vengono messi in copia per proteggersi, le decisioni rallentano. Il sintomo visibile è il rallentamento; quello invisibile è la sfiducia reciproca che si costruisce e-mail dopo e-mail.
  • Mentalità “noi contro loro”: reparti che si percepiscono come avversari interni, incentivi che premiano l’ottimizzazione locale a scapito del risultato complessivo. Quando un team “vince” a spese di un altro, l’azienda perde sempre.
  • Scoperte in ritardo: un team viene a sapere del lancio di un prodotto, di un cambiamento di priorità o di un problema critico solo quando è troppo tardi per reagire. In questi casi il danno non è solo operativo: erode la credibilità interna di chi avrebbe dovuto comunicare prima.

Conta quanti di questi segnali riconosci nella tua azienda: se sono più di due, non si tratta di episodi isolati ma di un problema strutturale che vale la pena affrontare.

Riconoscere i segnali è il primo passo. Il secondo è capire quanto costano realmente: senza una stima economica, i silos restano un “fastidio” e non diventano mai una priorità per la direzione.

Quanto costano davvero i silos aziendali

I silos aziendali non rappresentano solo un problema organizzativo, ma una vera e propria perdita misurabile che erode margini, produttività e talento. Vediamo in concreto i costi dei silos per un’azienda:

  • Ore perse nella ricerca di informazioni: secondo il McKinsey Global Institute (“The social economy”, 2012), i dipendenti dedicano in media 9,3 ore alla settimana a cercare e raccogliere informazioni, tempo che potrebbe essere impiegato in attività di maggior valore. Una comunicazione aziendale efficace supportata anche da strumenti idonei comporterebbe un accesso alle informazioni più rapido e immediato con notevole risparmio in termini di ore di lavoro perse.
  • La trappola dell’ottimizzazione locale: quando ogni reparto massimizza la propria efficienza senza visibilità sul flusso complessivo, il lavoro già completato da un team viene scartato o duplicato da un altro. Esempio: l’ufficio vendite chiude un contratto con specifiche che la produzione non può rispettare. Questa situazione comporta un’inevitabile revisione del lavoro con conseguenti ritardi ed erosione dei margini.
  • Decisioni paralizzate: la paura della colpa interdipartimentale genera stasi. Nell’attesa di ricevere approvazioni a catena anziché agire, si possono perdere opportunità. Anche in questo caso, la mancanza di fiducia e una comunicazione carente rallentano l’intero flusso di lavoro.
  • Fuga dei talenti: i professionisti migliori se ne vanno quando le frizioni interne superano la soglia di tolleranza. Secondo diverse stime — tra cui quelle della Society for Human Resource Management — sostituire un dipendente qualificato costa tra il 50% e il 200% del suo stipendio annuo, a seconda del ruolo. Un’organizzazione frammentata in silos paga questo conto più spesso di quanto immagini.

Se anche solo il 20% delle ore perse citate da McKinsey fosse recuperabile, per un team di 50 persone significherebbe circa 100 ore/settimana restituite ad attività produttive.

Una volta individuato il problema, vediamo un piano d’azione in tre fasi per risolverlo senza affrontare una ristrutturazione aziendale.

Come eliminare i silos aziendali in tre fasi

I silos aziendali si possono eliminare intervenendo su tre livelli: cultura, strumenti e metriche. Agire su uno solo non basta; è importante intervenire su tutti. Infatti, senza un cambio di mentalità gli strumenti vengono sabotati e, senza strumenti adeguati, i KPI condivisi non si possono misurare. Vediamo ciascuna fase nel dettaglio, partendo dalla più importante e spesso sottovalutata: la cultura.

Allineamento culturale e obiettivi condivisi

Secondo Patrick Lencioni, autore del concetto di “leader da silos”, il silo nasce spesso dalla leadership, non dalla base. Bisogna capire che nessuno strumento funzionerà finché i leader continueranno a trattare le informazioni come un simbolo di potere. Vediamo le azioni concrete che si possono fare per superare questo ostacolo:

  • Definire obiettivi di business condivisi e visibili a tutta l’organizzazione, non solo a livello di reparto.
  • Smettere di premiare l’ottimizzazione locale: rivedere gli incentivi perché nessun bonus sia ottenibile senza la collaborazione di un altro team.
  • Creare momenti di visibilità reciproca: riunioni cross-funzionali brevi e regolari in cui ogni team racconta su cosa sta lavorando e cosa gli serve dagli altri.

Quando la cultura è allineata, le persone vogliono collaborare. A quel punto servono strumenti che rendano quella collaborazione semplice e immediata.

Unificazione degli strumenti di comunicazione

Quando ogni reparto usa strumenti diversi (email, chat personali, fogli sparsi), l’informazione si frammenta e il contesto si perde. La centralizzazione della comunicazione abbatte le barriere informative che i silos creano ogni giorno. La soluzione a tale problema è sostituire i canali dispersi con un ambiente di lavoro unico dove le conversazioni siano organizzate per progetto o tema, aperte ai reparti coinvolti e cercabili nel tempo.

Una piattaforma come Slack consente di sostituire le e-mail difensive con canali tematici che rendono l’informazione accessibile a tutti i reparti coinvolti in modo automatico. La funzione Slack Connect, inoltre, migliora la comunicazione con i partner esterni. Infine, le integrazioni native (CRM, project management, cloud storage) riducono i data silos unificando le informazioni in un unico punto.

Va però detto con chiarezza: lo strumento da solo non basta. È un abilitatore, non la soluzione:funziona solo se la cultura è già orientata alla collaborazione.

Cultura e strumenti sono le fondamenta. Ma senza metriche condivise, ogni reparto continuerà a misurare il successo con il proprio metro e i silos ritorneranno.

KPI trasversali e processi condivisi

Finché i reparti misurano il successo con metriche isolate, i silos si riprodurranno anche con la migliore cultura e i migliori strumenti. Ad esempio, se vendite e supporto tecnico condividono un KPI di soddisfazione del cliente, solo la collaborazione dei reparti può consentirne il raggiungimento.

Vediamo in concreto come organizzare KPI trasversali e processi condivisi.

  • Creare KPI end-to-end centrati sul ciclo di vita del cliente (es. tempo di risoluzione completo di un problema, non solo il tempo di risposta del singolo reparto).
  • Mappare i processi trasversali: identificare dove il lavoro passa da un reparto all’altro e chi è responsabile del “passaggio di consegne”. I silos si annidano nelle zone grigie.
  • Rendere i risultati visibili: dashboard condivise dove tutti vedono gli stessi numeri, nello stesso formato, aggiornati in tempo reale.

Cultura, strumenti e metriche condivise non sono tre progetti separati: sono tre leve che funzionano solo se azionate insieme. E la buona notizia è che non servono mesi di ristrutturazione per cominciare.

Conclusione

I silos aziendali si formano in silenzio, ma costano molto più di quanto si pensi: ore perse, decisioni rallentate, talento che se ne va. La buona notizia è che eliminarli non richiede una ristrutturazione, ma una decisione concreta: agire in modo coordinato su cultura, strumenti e metriche.

Il primo passo pratico è identificare quali di questi segnali riconosci nella tua organizzazione ed esporli allariunione di direzione successiva come punto di partenza per il cambiamento.

Domande frequenti

I silos organizzativi sono barriere tra persone: gerarchie rigide o incentivi sbagliati che impediscono la comunicazione tra reparti. I silos di dati sono invece barriere tra sistemi: un CRM scollegato dall'ERP, fogli Excel duplicati, piattaforme che non si integrano. In pratica, i primi sono un problema di cultura e struttura; i secondi sono un problema tecnologico. Nella realtà coesistono: una struttura chiusa spinge ogni reparto a usare strumenti separati che, a loro volta, consolidano la chiusura.
Non il silo in sé: la specializzazione dei reparti è normale e necessaria. Il problema nasce quando si trasforma in mentalità a silos: in quel caso pesa sull'organizzazione in termini di reputazione e rappresenta un costo vivo per l'azienda.
Una PMI può cominciare utilizzando piattaforme di comunicazione condivisa che consentono di eliminare le barriere di comunicazione fra i reparti, rendendo tutti i team più partecipi al raggiungimento dell'obiettivo aziendale.

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