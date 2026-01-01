Esistono alcuni modi per scaricare i dati dei moduli di workflow. L’opzione che scegli dipenderà dal fatto che il workflow sia stato creato in Workflow Builder o da uno sviluppatore della tua organizzazione attraverso gli strumenti della piattaforma Slack.
Workflow di Workflow Builder
Workflow creati dagli sviluppatori
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Gestiti da te.
Clicca sull’icona della matita accanto a un workflow per aprirlo in Workflow Builder.
Clicca sull’icona dei tre puntini in alto a destra, quindi seleziona Scarica il modulo delle risposte dal menu. Se il workflow include più moduli, dovrai prima selezionarne uno dal menu a discesa.
Quando il file è pronto, riceverai un messaggio diretto (MD) da Slack con il relativo link.
Chiama functions.workflows.steps.list.APIper visualizzare un elenco di passaggi che includono le risposte al modulo. Il function_id per la funzione integrata OpenForm è Fn010N e devi anche annotare lo step_id per i passaggi da scaricare così come ti serviranno in seguito.
Quando il file è pronto, riceverai un messaggio diretto (MD) da Slack con il relativo link.
Utilizzare la CLI di Slack
Scarica e installa la CLI di Slack (se ancora non l’hai fatto).
Da un terminale, cambia la tua directory di lavoro nella directory di progetto dell’app.
Esegui il comando slack open-form-respond export --workflow . Il riferimento al workflow è una stringa con questa formattazione: #/workflows/. L’callback_id viene assegnato al workflow nel manifesto dell’app.
Seleziona l’app, l’ambiente e da quale passaggio di OpenForm vuoi scaricare le risposte. I passaggi di OpenForm vengono elencati solo se dispongono dei dati di almeno un’esecuzione del workflow.
Quando il file è pronto, riceverai un messaggio diretto (MD) da Slack con il relativo link.
Nota: nei file CSV dei moduli del workflow, la Z alla fine di un timestamp di Fuso orario di invio indica il fuso orario UTC.
Se sei un proprietario principale org o un proprietario principale area di lavoro e ti è stato richiesto di eliminare una risposta dei moduli di workflow per motivi di conformità, contatta il nostro team di assistenza fornendo le seguenti informazioni:
Informazioni identificative sul workflow (come il link, l’ID workflow o il callback_id)
Il titolo dei moduli o lo step_id di tutti i passaggi che contengono moduli
Lo user_id della persona che ha completato il modulo e un intervallo di tempo che comprende quando lo ha compilato