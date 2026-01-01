Du kannst Formularantworten aus Workflows in deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation herunterladen. Bitte reiche eine Anfrage ein, um sie zu löschen.

Hinweis: Wenn dir die Option zum Downloaden von Antworten auf Workflow-Formulare im Workflow-Builder nicht angezeigt wird, bitte eine:n Inhaber:in oder einen Admin um Hilfe.

Download von Workflow-Formularantworten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Download der Workflow-Formulardaten. Welche Option du letztendlich verwendest, hängt davon ab, ob ein Workflow im Workflow-Builder oder von Entwickler:innen in deiner Organisation mithilfe von Slack-Plattformtools erstellt wurde.

Mit dem Workflow-Builder erstellte Workflows Von Entwickler:innen erstellte Workflows Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke unter Workflows auf Von dir verwaltet. Klicke auf das Bleistift-Symbol neben einem Workflow, um diesen im Workflow-Builder zu öffnen. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann im Menü die Option Formularantworten herunterladen aus. Wenn der Workflow mehrere Formulare enthält, wähle zunächst eines aus dem Dropdown-Menü aus. Du erhältst eine Direktnachricht (DM) von Slack mit einem Link zur Datei, sobald sie fertig ist. Zum Herunterladen von Formularantworten aus Workflows, die von Entwickler:innen erstellt wurden, kannst du eine API oder die Slack-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden. Bei beiden Methoden musst du dich als Mitarbeiter:in der App hinzufügen. Benutzung einer API Rufe functions.workflows.steps.list.API auf, um eine Liste der Schritte anzuzeigen, die Formularantworten enthalten. Die function_id für die in OpenForm integrierte Funktion lautet Fn010N. Außerdem solltest du dir auch die step_id für die Schritte notieren, die du herunterladen möchtest, da du diese später benötigst. Rufe functions.workflows.steps.responses.export API auf, um die gewünschten Formularantworten herunterzuladen. Du erhältst eine Direktnachricht (DM) von Slack mit einem Link zur Datei, sobald sie fertig ist. Benutzung von Slack-CLI Lade Slack-CLI herunter und installiere es (wenn du das noch nicht getan hast). Ändere von einem Terminal aus dein Arbeitsverzeichnis zum Projektverzeichnis der App. Führe den Befehl slack open-form-respond export --workflow aus. Die Workflow-Referenz ist ein String, der wie folgt formatiert ist: #/workflows/ . Die callback_id wird dem Workflow im App-Manifest zugewiesen. Wähle die App und die Umgebung aus und von welchem OpenForm-Schritt aus du Antworten herunterladen möchtest. OpenForm-Schritte werden nur in der Liste angezeigt, wenn Sie über Daten aus mindestens einem Workflow-Durchlauf verfügen. Du erhältst eine Direktnachricht (DM) von Slack mit einem Link zur Datei, sobald sie fertig ist.

Hinweis: Im Workflow-Formular für CSV-Dateien gibt das Z am Ende eines Zeitstempels Zeitzone Einreichung die Zeitzone „UTC“ an.

Tipp: In einer Enterprise-Organisation kannst du auch Workflow-Formularantworten aus dem veröffentlichten Workflow-Dashboard herunterladen.

Kontaktiere uns, um die Löschung zu beantragen

Wenn du ein:e Primäre:r Organisationsinhaber:in oder Workspace-Inhaber:in bist und aus Compliance-Gründen gebeten wurdest, eine Antwort auf ein Workflow-Formular zu löschen, wende dich bitte mit den folgenden Informationen an unser Support-Team:

Informationen zur Identifizierung des Workflows (wie der Link, die Workflow-ID oder die callback_id)

Der Titel des Formulars/der Formulare oder die step_id aller Schritte, die Formulare enthalten

Die user_id der Person, die das Formular ausgefüllt hat, und eine Zeitspanne, in der das Formular ausgefüllt wurde