Impostare In Prima Linea per la tua organizzazione
In Prima Linea è un componente aggiuntivo di Slack che ti permette di portare su Slack dipendenti operativi in prima linea, come i lavoratori nella vendita al dettaglio, nell’assistenza sanitaria o operai. I tuoi dipendenti possono accedere alle funzioni che necessitano per terminare il loro lavoro, garantendoti tutti i benefici degli agenti e la sicurezza di Slack. Continua a leggere per scoprire come impostare il tuo team.
Prima di iniziare
- La tua organizzazione deve essere su Enterprise+ con il componente aggiuntivo In Prima Linea. Se sei da poco su Enterprise+, dovrai completare la tua migrazione prima di aggiungere membri in prima linea.
- Decidi a quali dipendenti assegnare il ruolo di membro in prima linea anziché quelli di membro effettivo o ospite.
- I membri in prima linea non hanno bisogno di una e-mail aziendale per accedere, ma sarà necessaria una e-mail di sicurezza per ogni membro in prima linea. Può essere anche una e-mail personale.
Suggerimento: Visualizza l’anteprima dell’esperienza di onboarding del membro in prima linea nell’articolo Diventare Membri in Prima Linea. Puoi condividere questo articolo con il tuo team invitandolo.
Abilita l’accesso a Prima Linea
Se la tua organizzazione ha più di un’area di lavoro, dovrai scegliere in quale far accedere i membri in prima linea. Puoi aggiungere i tuoi membri in prima linea a tutte le aree di lavoro che vuoi, ma ogni membro in prima linea potrà unirsi a una sola area di lavoro.
Gestisci le aree di lavoro supportate per i membri in prima linea.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni.
- Poi Aree di lavoro per membri in prima linea, clicca Modifica.
- Spunta le caselle accanto alle aree di lavoro a cui vuoi far accedere i tuoi membri in prima linea e clicca su Salva, o se ne scegli più di uno, clicca su Avanti.
- Se ti viene richiesto, scegli l’area di lavoro di default a cui vuoi far accedere i membri in prima linea e clicca su Salva.
Invitare membri in prima linea
Invita i membri in prima linea a unirsi a un’area di lavoro supportata con un invito via e-mail.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Invita persone in... dal menu.
- Inserisci fino a 10 indirizzi e-mail delle persone che vorresti invitare.
- Under Invita come, scegli Membro in Prima Linea dal menu a tendina.
- Scegli un metodo di accesso: Single Sign-On (SSO) o E-mail e password.
- Aggiungi fino a 10 canali in cui vorresti inserirli.
- Aggiungi un messaggio opzionale e clicca Invia, e poi clicca Fatto.
Invita con un file CSV
Per invitare fino a 5.000 membri in prima linea contemporaneamente, puoi caricare un file CSV per creare i loro account. Ogni membro in prima linea aggiunto tramite CSV riceverà un invito via e-mail per unirsi alla tua area di lavoro in prima linea predefinita.
Di seguito un esempio di file CSV:
|username
|display_name
|expiration
|usergroup_id
|first.last
|first.last@example.com
|Nome e cognome
|2027-06-30
|
S0123ABCD
|jsmith
|jsmith@email.com
I titoli delle colonne obbligatorie possono essere disposti in qualsiasi ordine:
-
username (obbligatorio)
Il nome che il membro in prima linea utilizzerà per accedere. I nomi utente possono comparire una sola volta nel file e non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
-
email (obbligatorio)
L’indirizzo e-mail (anche personale) per gli inviti.
-
display_name (obbligatorio)
I nomi come vuoi che appaiano in Slack.
-
expiration (facoltativo)
Ultimo giorno prima della scadenza dell’account, nel formato AAAA-MM-GG. Le date devono essere postdatate di non oltre 10 anni dalla data di caricamento, ma precedenti a qualsiasi data di scadenza massima già impostata per l’organizzazione.
-
usergroup_id (facoltativo)
ID di un gruppo utenti a cui vuoi aggiungere i membri in prima linea.
Per caricare il CSV segui i passaggi descritti di seguito:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone, quindi clicca su Membri.
- Nell’intestazione dell’elenco dei membri, clicca su Invita membro in prima linea tramite CSV.
- Scegli il file CSV, quindi clicca su Carica.
- Tieni la finestra aperta mentre il file viene elaborato per visualizzare i risultati del caricamento e controllare eventuali errori. I file di grandi dimensioni possono richiedere fino a 30 minuti.
- Se necessario, esamina il report degli errori e risolvi eventuali problemi, quindi carica nuovamente il file CSV. Chiunque abbia già un account verrà ignorato.
Nota: non è possibile utilizzare la procedura di caricamento del CSV per modificare le informazioni dei membri esistenti o per aggiungere membri in prima linea ai canali. Funziona solo per creare nuovi account.
Invitare con SCIM
Se usi unprovider d’identità supportato (IDP), puoi usare SCIM per aggiungere in blocco i membri in prima linea in un’area di lavoro. Quando usi SCIM, i membri in prima linea non riceveranno un’e-mail per accedere, quindi dovrai condividere direttamente con loro le credenziali.
Puoi scegliere tra impostare una password temporanea per ogni nuovo Membro in Prima Linea o far resettare la loro password a ogni persona quando accedono per la prima volta.
Gestisci membri in prima linea
Aggiungere ai canali
I membri in prima linea non possono unirsi o lasciare i canali da soli, quindi dovrai assicurarti che siano stati aggiunti in quelli corretti. Puoi gestire le iscrizioni ai canali direttamente dalla dashboard di amministrazione.
Nota: Anche i proprietari e gli amministratori di un’area di lavoro possono aggiungere i membri in prima linea ai canali.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto al nome del canale e seleziona Aggiungi membri.
- Inserisci il nome della persona che vuoi aggiungere al canale e poi clicca su Aggiungi
Nota: I membri in prima linea non possono essere aggiunti a più di 10 canali.
Creare gruppi utenti
Crea un gruppo utenti per gestire facilmente il canale e gli utenti dell’area di lavoro per i tuoi membri in prima linea. I membri in prima linea e i membri effettivi non possono far parte dello stesso gruppo utenti, quindi dovrai creare dei gruppi specifici per gli membri in prima linea. Ogni membro in prima linea può essere aggiunto a un solo gruppo utenti.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone, quindi clicca su Gruppi.
- Fai clic su Crea gruppo nell’angolo in alto a destra.
- Aggiungi un nome per il gruppo.
- Se vuoi, puoi aggiungere una descrizione e scegliere di rendere il gruppo taggabile in Slack.
- Sotto Chi può essere aggiunto a questo gruppo?, scegli Solo membri di prima linea.
- Se desideri, scegli un’area di lavoro in cui vuoi che venga usato questo gruppo, poi clicca Crea e aggiungi membri.
- Seleziona la casella accanto ai membri in prima linea che desideri aggiungere al gruppo, quindi clicca su Salva.
Impostare una policy di limite di tempo per gli account dei Membri in Prima Linea
Puoi scegliere il tempo limite in cui gli account dei membri in prima linea restano attivi.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni.
- Accanto a Scadenza membro in prima linea, clicca su Modifica.
- Scegli un intervallo di tempo dal menu o seleziona Personalizza per impostare una durata.
- Fai clic su Save (Salva).
Disattivare i Membri in Prima Linea
Quando un membro in prima linea lascia il team, dovrai disattivare il loro account, altrimenti rientreranno nella tua fattura.
Una volta disattivati, potrai anche riattivarli come membri effettivi, membri in prima linea o ospiti. I membri riattivati manterranno la cronologia dei loro messaggi diretti (MD), ma non l’iscrizione ai canali.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari org e Amministratori org possono gestire i Membri In Prima Linea
- Disponibile per Enterprise+con il componente aggiuntivo In Prima Linea