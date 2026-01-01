Quando você adiciona etapas do Planilhas Google aos fluxos de trabalho criados no Criador de fluxo de trabalho, é possível enviar dados de fluxos de trabalho a uma planilha ou importar dados do Planilhas Google para o Slack com facilidade.

Dica: o Slack só pode adicionar dados do fluxo de trabalho a uma linha vazia na planilha. Se a planilha contiver células pré-formatadas ou menus suspensos, os dados do fluxo de trabalho aparecerão na linha vazia abaixo da última célula formatada.

Adicione uma etapa do Planilhas Google a um fluxo de trabalho

Crie ou abra um fluxo de trabalho no Criador de fluxo de trabalho. Em seguida, pesquise ou selecione a etapa Adicionar linha de planilha do Planilhas Google na biblioteca de etapas.

Observação: se não aparecer a opção para adicionar ou solicitar uma etapa do Planilhas Google no Criador de fluxo de trabalho, peça ajuda a um proprietário ou administrador.



Conectar sua conta do Google

Ao adicionar uma etapa do Planilhas Google pela primeira vez, será necessário conectar sua conta do Google:

Selecione a etapa que você quer adicionar. Clique em Conectar. Selecione uma conta e siga as instruções. Clique em Continuar. Volte ao Criador de fluxo de trabalho para continuar editando a etapa.



Decidir qual conta do Google as pessoas usarão

Qualquer pessoa que iniciar seu fluxo de trabalho precisará se conectar ao Google para que as etapas funcionem corretamente. Por padrão, as etapas usarão a sua conta, mas você pode permitir que as pessoas usem as próprias contas.



Terminar de configurar sua etapa

Abra o menu suspenso Planilha para escolher uma opção. Abra o menu suspenso Planilha para selecionar uma opção específica. Siga as instruções para configurar a etapa. Clique em Salvar.

Observação: no momento, não é possível ajustar o fuso horário da planilha. As datas e horas adicionadas à planilha vão seguir o fuso horário UTC+0.



Alterar sua conta do Google

Só é possível conectar uma conta do Google ao Slack de cada vez. Caso seja necessário acessar uma planilha salva em outra conta do Google, basta alterá-la.

Abra um fluxo de trabalho com uma etapa do Planilhas Google. Adicione uma nova etapa do Planilhas ou selecione uma já incluída. Ao lado das informações da conta, clique em Alterar. Clique em Alterar conta e selecione outra opção. Siga as instruções e clique em Continuar para retornar ao Criador de fluxo de trabalho.