Wenn du Google Sheets-Schritte zu Workflows hinzufügst, die du im Workflow-Builder erstellst, kannst du ganz einfach Daten aus deinen Workflows in eine Tabelle übertragen oder Daten aus Google Sheets in Slack übernehmen.

Hinweis: Slack kann Workflow-Daten nur zu einer leeren Zeile in einer Tabelle hinzufügen. Wenn eine Tabelle vorformatierte Zellen oder Dropdown-Menüs enthält, werden die Workflow-Daten in der leeren Zeile direkt unter der letzten formatierten Zelle angezeigt.

Einen Google Sheets-Schritt zu einem Workflow hinzufügen

Erstelle oder öffne einen Workflow im Workflow-Builder und suche oder wähle dann den Google Sheets-Schritt Tabellenzeile hinzufügen in der Schrittebibliothek.

Hinweis: Wenn dir die Option zum Hinzufügen oder Anfordern eines Google Sheets-Schrittes im Workflow-Builder nicht angezeigt wird, bitte eine:n Inhaber:in oder einen Admin um Hilfe.



Deinen Google-Account verbinden

Beim erstmaligen Hinzufügen eines Google Sheets-Schrittes musst du deinen Google-Account verbinden:

Wähle den Schritt aus, den du hinzufügen möchtest. Klicke auf Verbinden. Wähle einen Account aus und folge dann den Aufforderungen. Klicke auf Weiter. Kehre zum Workflow-Builder zurück, um die Bearbeitung des Schrittes fortzusetzen.



Entscheiden, welchen Google-Account die Mitarbeitenden verwenden sollen.

Damit deine Schritte richtig funktionieren, muss sich jeder, der deinen Workflow startet, mit Google verbinden. Standardmäßig verwenden die Schritte deinen Account. Du kannst jedoch auch festlegen, dass die Mitarbeitenden stattdessen ihre eigenen Accounts verwenden müssen.



Die Einrichtung des Schrittes abschließen

Öffne zum Auswählen einer Tabelle das Drop-down-Menü Tabelle. Zur Auswahl eines bestimmten Sheets öffne das Drop-down-Menü Sheet. Folge den Aufforderungen zum Konfigurieren deines Schritts. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, die Zeitzone für deine Tabelle anzupassen. Daten und Uhrzeiten, die deiner Tabelle hinzugefügt werden, verwenden die Zeitzone UTC+0.



Deinen Google-Account ändern

Du kannst immer nur einen Google-Account mit Slack verbinden. Wenn du auf eine Tabelle zugreifen musst, die in einem anderen Google-Account gespeichert ist, kannst du den verbundenen Account ändern.

Öffne einen Workflow mit einem Google Sheets-Schritt. Füge einen neuen Sheets-Schritt hinzu oder wähle einen bereits von dir hinzugefügten Schritt aus. Klicke neben deinen Account-Informationen auf Ändern. Klicke auf Account ändern und wähle dann einen anderen Account aus. Folge den Aufforderungen und klicke anschließend auf Weiter, um zum Workflow-Builder zurückzukehren.