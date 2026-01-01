Quando si aggiungono passaggi di Google Sheets ai workflow creati in Workflow Builder, puoi facilmente portare i dati dei workflow in un foglio di lavoro o estrarre i dati da Google Sheets in Slack.
Nota: Slack può aggiungere dati del workflow solo a una riga vuota nel foglio di calcolo. Se il foglio di calcolo contiene celle preformattate o menu a discesa, i dati del workflow verranno visualizzati nella riga vuota immediatamente sotto l'ultima cella formattata.
Aggiungere un passaggio di Google Sheets a un workflow
Crea o apri un workflow in Workflow Builder, quindi cerca o seleziona il passaggio di Google Sheets Aggiungi una riga al foglio di lavoro dalla libreria di passaggi.
Nota: se non visualizzi l’opzione per aggiungere o richiedere un passaggio di Google Sheets in Workflow Builder, chiedi assistenza a un proprietario o a un amministratore.
Collegare l’account Google
Quando aggiungi un passaggio di Google Sheets per la prima volta, devi collegare il tuo account Google:
Seleziona il passaggio che vorresti aggiungere.
Clicca su Collega.
Seleziona un account e segui le istruzioni.
Clicca su Continua.
Torna a Workflow Builder per riprendere la modifica del passaggio.
Decidere quale account Google far utilizzare alle persone
Chiunque avvii il workflow dovrà connettersi a Google per far sì che i passaggi funzionino correttamente. Per impostazione predefinita, i passaggi utilizzeranno il tuo account, ma potrai scegliere di far utilizzare agli altri i propri account.
Completare la configurazione del passaggio
Apri il menu a discesa Foglio di lavoro per scegliere un foglio. Apri il menu a discesa Foglio per selezionare un foglio specifico.
Segui le istruzioni per configurare il passaggio.
Clicca su Salva.
Nota: al momento non è possibile regolare il fuso orario del foglio di lavoro. Le date e gli orari aggiunti al foglio di lavoro utilizzeranno il fuso orario UTC+0.
Cambiare l’account Google
Puoi collegare a Slack un solo account Google per volta. Se devi accedere a un foglio di lavoro salvato su un altro account Google, puoi cambiare l’account collegato.
Apri un workflow con un passaggio di Google Sheets.
Aggiungi un nuovo passaggio di Sheets o selezionane uno che hai già aggiunto.
Accanto alle informazioni sull’account, clicca su Cambia.
Clicca su Cambia account, quindi seleziona un altro account.
Segui le istruzioni, quindi clicca su Continua per tornare a Workflow Builder.