A comunicação no Slack acontece nos canais. Crie canais do Slack alinhados à estrutura da sua empresa, seguindo regras de nomenclatura claras e previsíveis, para garantir que o workspace fique organizado e fácil de navegar.

Estabeleça uma estrutura de canais

Use categorias que sua equipe já conhece para organizar o workspace. Isso ajuda os membros a se orientar quando entram no Slack. Adicione novos canais com os nomes dos temas importantes que a maioria dos membros já conhecem:

Departamentos (por exemplo, #design, #marketing, #finanças)

(por exemplo, #design, #marketing, #finanças) Localização das sedes (e.g., #san-francisco, #paris, #sao-paulo)

(e.g., #san-francisco, #paris, #sao-paulo) Comunicados para toda a empresa (por exemplo, #comunicados-global, #comunicados-engenharia)

Dica: adicione uma descrição e um assunto ao canal. Assim, os usuários podem saber para que ele é usado.



Use prefixos de canal

Recomendamos usar um conjunto de prefixos padrão para que os nomes dos canais mantenham a coerência e sejam descritivos. Confira alguns dos nossos favoritos:

ajuda- Para fazer perguntas ou procurar informações de outras equipes ou departamentos.

Exemplos: #ajuda-benefícios, #ajuda-finanças, #ajuda-ti equipe- Para que as equipes coordenem trabalhos e atividades.

Exemplo: #equipe-design, #equipe-suporte, #equipe-vendas proj- Para equipes multifuncionais que trabalham juntas.

Exemplos: #projeto-reforma, # projeto-mudanca-escritorio, # projeto-relatorio-gastos comunicado- Para comunicados importantes que sua equipe precisa saber.

Exemplos: #comunicados-vendas, #comunicados-londres, #comunicados-novos-recursos triagem- Para simplificar a triagem de problemas ou tarefas.

Exemplos: #triagem-vendas, #triagem-central-ajuda, #triagem-site evento- Para planejar e executar eventos grandes e pequenos.

Exemplos: #evento-reuniao-diretoria, #evento-piquenique-empresa, #evento-externo-rh

Dica: os prefixos podem ajudar a organizar a lista de canais se sua barra lateral estiver configurada para classificar alfabeticamente.

Gerencie os canais existentes

O trabalho é dinâmico, e às vezes as prioridades mudam. Veja como manter os canais organizados quando as coisas mudam:

Qual é o próximo passo?