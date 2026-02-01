我们如何重塑 Slackbot

核心要点 从通知工具到原生 AI 代理： Slackbot 已从一个简单的通知工具，进化为由 Anthropic 的 Claude 驱动的成熟 AI 代理。作为平台的原生组成部分，它能深入理解你的对话、画板和列表的上下文。无需安装、学习或管理，就可以在你的工作场景中直接使用它。

专为简洁、贴心和惊喜感而设计： 在重建过程中，我们遵循了一项核心设计原则：路径原型化。我们始终坚持让工作更简单、更愉悦、更高效的产品理念，打造出一个专为工作场景设计的个人 AI 代理，就像你最值得信赖、最乐于助人的同事一样。

可衡量的效率提升，企业级的安全可信：全新的 Slackbot 已带来显著成果：每周为 Salesforce 员工节省 138,000 小时，相当于创造了 640 万美元的生产力价值。Slackbot 基于 Slack 可信的 AI 防护措施构建，提供答案时清晰标注引用来源，以此来展示其推理过程，让你充分信任每条建议背后的依据。

自诞生之初，Slackbot 就已融入我们的产品基因。多年来，它一直是贴心的通知助手，虽功能有限，却始终为用户提供基础、实用的平台指引。但随着工作方式的不断演变，我们对智能机器人的定位与愿景也随之升级。

本月，我们推出了全新的 Slackbot：你在 Slack 中的个人 AI 代理。这标志着它从一个基础的通知工具，蜕变为深度融入工作流程的智能代理，无需安装、无需学习、无需额外管理，它能够直接投入使用。

目前，Salesforce 已有超过 42,000 名员工正在使用 Slackbot，每周总计节省 138,000 小时，相当于创造了 640 万美元的生产力价值。销售团队中的高频用户人均每周可节省最多 20 小时。用户满意度高达 96%，创下 Salesforce 历史上最高评分，充分证明上下文感知型 AI 可以大规模发挥作用。

我们的目标，不只是让 Slack 更强大，更是回归初心，延续让用户钟情于 Slack 的“简洁、贴心和惊喜感”。通过将前沿 AI 与我们独有的品牌气质相融合，我们打造了一款既能提升工作智能化水平、又能重新点燃工作乐趣的工具。

源于社区，共同成长

全新 Slackbot 的诞生，并非源于自上而下的指令。它的起点始于一个周末业余项目，却迅速积聚了不可忽视的发展势头。

我们秉持一项核心产品理念引领整个开发过程：路径原型化。我们并未花费数月时间在纸面上规划完美工具，而是立刻投入开发，并在自身工作流程中先行使用，即便当时的体验仍有待完善。我们追求的不是完美，而是打造一款人们愿意反复使用的工具。正是这种理念，让我们得以尽早上线、认真倾听、基于真实行为持续迭代，而非依赖主观假设。

以这种方式构建 Slackbot，让我们收获深刻启示：将早期想法展示给真实用户，并观察实际使用场景，所能学到的东西远超想象。内部团队和试点客户让我们了解到 Slackbot 在哪些场景表现出色、哪些地方不尽如人意、用户是如何发现它的，以及是什么原因促使他们再次使用。我们致力于寻找闪光点：AI 真正做到贴心、直观的时刻，并以此为方向不断优化。

这是一场真正的团队合作。我们专门开设了 Slackbot 功能建议频道，很快吸引了数千名 Salesforce 成员加入。这个社区成为我们最理想的试验场，其中的实时反馈让工程师得以在数天内（而非数月）完成迭代并实施变更。我们收到的反馈对于早期迭代至关重要，而当 Slackbot 面向所有 Salesforce 内部员工发布后，数万名日常使用它的同事又为我们提供了海量宝贵意见。随后，我们将试点范围扩展到现有的 Slack AI 客户，并根据他们的反馈持续改进。我们不仅为用户打造这款工具，更重要的是，我们与他们共同打造了它。

上下文感知：核心技术秘诀

为实现这种体验，我们选择了 Anthropic 的 Claude，这是一个前沿模型，具备真正个人助理所需的高级推理能力。但 Slackbot 的真正魔力在于其上下文工程。

AI 要在工作区中发挥作用，需要在正确的时间获取正确的数据。企业的历史业务信息都沉淀在 Slack 中，这里无疑是员工智能代理的最佳载体。但关键在于，上下文是持续动态变化的：Slackbot 致力于理解你作为用户的需求。它会考量你与谁合作、正在进行的项目、与谁互动，以及在 Slack 中的关注点。正是这一点，让它拥有极强的个性化体验。

基于这种上下文能力，我们将 Slackbot 深度整合到现有的搜索架构中。Slack 强大的搜索技术，让 Slackbot 能够以远超人工的速度，在整个工作区内查找并整合信息。

由于 Slackbot 是 Slack 的原生组件，它具备“界面层感知”能力，能够深刻理解对话、画板和列表的上下文，以及你与同事独特的互动方式。这种原生集成使其能够无缝融入你的工作流程，而不是成为一个需要额外管理的独立应用。

像人类一样“思考”

这个项目最初启动时，Slackbot 主要处理基础的自然语言搜索。这虽是一个不错的起点，但不足以应对复杂的现代工作场景。我们深知，必须通过技术优化提升精准度，重点实现了以下能力：

高级筛选： 我们让 Slackbot 支持与 Slack 搜索栏完全一致的复杂筛选逻辑，例如指定时间范围、发送人等参数，确保它只把最相关的信息纳入上下文。

并行与迭代式搜索： 这是我们最大的技术突破。Slackbot 现在可以同时发起多个相关查询，而不是进行一次搜索就停止。如果未能立即找到答案，它会基于已有结果继续深挖，就像人类研究员一样层层推进。

引导式智能： 我们希望 Slackbot 不只是一个好用的工具，更像一位贴心、博学、随时在线的同事。即使用户的提问不够明确或缺乏与 AI 互动的经验，Slackbot 也不会束手无策。它会主动提出替代方案或建议后续问题，引导用户找到所需的信息。

Slackbot 的一个关键特点是它会“展示其推理过程”并提供信息来源链接。当 Slackbot 分享其推理过程时（例如解释为何搜索特定频道、承认哪些内容是它未知的，或一步步说明它是如何得出答案的），它便从一个“黑匣子”转变为一个会思考的合作伙伴。

这种透明度让用户对 Slackbot 输出结果更有信心，也践行了我们所倡导的清晰职场沟通。通过“边思考边阐述”，Slackbot 不仅告诉用户答案，更展示了它是如何知道的，并在此过程中带动用户一起进行更具批判性的思考。

让 Slackbot 更智能、更贴心、更有趣

效率只是基础，我们更希望 Slackbot 具有鲜明的“Slack 风格”。为此，我们对系统提示词进行了大量迭代，使它的语气与我们的品牌气质高度统一：智能实用，平易近人，还带一点恰到好处的趣味。

我们在细节里埋下许多巧思，让用户与工具之间产生真实的情感联结：

亲密度感知： 我们的搜索排序会考量你与其他人、频道的互动关系。它知道哪些对话对你最重要，让每个搜索结果都极具个性化。

语气自适应： Slackbot 能够巧妙地贴合你的沟通风格。如果你语气严谨，它会保持专业；如果你和它开玩笑，它也会轻松回应。

专属小细节： 从使用你最常用的表情符号，到偶尔在顶部栏中显示“星星眼”表情，我们希望能重现早期 Slack 中那些有趣的巧思。

举个例子：如果你问 Slackbot 可以把你比喻成哪种动物，它会根据你近期的工作状态给出答案。这一刻，它不再是一个冷冰冰的聊天机器人，而更像你的一位团队成员。这种情感联结，正是一种独特的价值主张，让你在工作中感受到更多智慧、得到更多支持。

信任与安全

Slackbot 建立在与 Slack 相同的信任基础上。它受到 Slack AI 防护措施的保护，这是一套多层级安全框架，全力保障你的数据安全。Slackbot 严格遵循角色、权限和访问控制规则，仅展示你有权查看的信息，并通过清晰的引用标注信息来源。

你的互动内容仅对你可见。你的数据将依据 Slack 的安全和合规标准受到保护并妥善处理。实时防护可检测并化解提示注入、不安全内容或网络钓鱼企图等问题，同时严格的权限检查确保 Slackbot 仅可访问用户在 Slack 内已获授权查看的数据。

这是客户所期待的企业级信任与安全保障，并以个性化、自然对话的方式呈现。

全新的思维模式

在我看来，Slackbot 对工作方式的改变，并非来自某一项功能或能力，而是推动人们重新思考日常的工作方式。我们深知，员工会耗费大量时间在“事务性工作”上：反复查找文件、回忆会议内容、休假后追赶进度。Slackbot 直接解决这些痛点，让你的工作效率成倍提升。

它会成为大家了解工作动态、确定下一步行动、推动工作进展的核心入口。这才是真正的变革：它不仅仅是替人完成工作，而是在不增加复杂度的前提下，大规模降低信息理解、决策和执行之间的摩擦。

展望未来，随着 Slackbot 变得更快速、更强大，并且最重要的是，能够与 Slack 平台上的员工及其他代理更紧密地协同，我们预计它将在代表用户执行操作方面扮演更重要的角色。随着我们的 AI 工具生态不断发展，Slackbot 将成为通往代理型企业的入口，成为你联动 Agentforce、Anthropic、Linear、OpenAI、Writer 及其他第三方代理的首选起点。

我们打造 Slackbot 的初衷，是让工作回归直观、高效，更重要的是——重新变得愉悦。我们迫不及待，期待你与这位全新的工作伙伴并肩前行。