Como reformulamos o Slackbot

Principais destaques De notificador a agente de IA nativo: o Slackbot deixou de ser uma simples ferramenta de notificação para se tornar um agente de IA sofisticado com a tecnologia do Claude, da Anthropic. Por se tratar de uma parte nativa da plataforma, ele tem uma compreensão profunda e contextual das suas conversas, canvas e listas. Não há nada para instalar, aprender ou gerenciar. Ele funciona onde você trabalha.

Projetado para proporcionar simplicidade, gentileza e magia: nosso processo de reformulação seguiu uma diretriz de design fundamental que chamamos de “prototipar o caminho”. Mantivemos a essência do nosso DNA de tornar as tarefas mais simples, agradáveis e produtivas criando um agente de IA pessoal para o trabalho que atua como seu colega mais confiável e prestativo.

Produtividade mensurável com confiança de nível empresarial: o novo Slackbot já está gerando enormes resultados, economizando 138 mil horas semanais dos funcionários da Salesforce, o equivalente a US$ 6,4 milhões em ganhos de produtividade. O Slackbot foi desenvolvido com base nas Proteções da IA confiáveis do Slack e “mostra seu trabalho” apresentando citações em suas respostas. Assim, você pode confiar no raciocínio por trás de cada sugestão.

O Slackbot faz parte do nosso DNA desde o início. Durante anos, serviu como um simpático notificador, oferecendo um guia útil, porém limitado, sobre as noções básicas da plataforma. Entretanto, assim como o mundo do trabalho, nossa visão sobre o que um bot pode ser também evoluiu.

Neste mês, apresentamos a nova versão do Slackbot: seu agente de IA pessoal no Slack. É a transição de uma ferramenta de notificação básica para um agente sofisticado que atua junto com você no fluxo de trabalho. Não há nada para instalar, aprender ou gerenciar. Ele funciona onde você trabalha.

Na Salesforce, mais de 42 mil funcionários já estão usando o Slackbot para economizar 138 mil horas semanais, ou seja, US$ 6,4 milhões em ganhos de produtividade. As principais empresas que adotaram o novo agente estão economizando até 20 horas semanais individualmente. Com uma satisfação do usuário de 96%, o índice mais alto na história da Salesforce, fica provado que uma IA contextual funciona em escala.

Além de tornar o Slack ainda mais incrível, nossa meta era propiciar o mesmo tipo de simplicidade, gentileza e magia que fez as pessoas se apaixonarem pelo Slack no início. Combinando uma IA moderna com a personalidade única da nossa marca, projetamos uma ferramenta que ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente do que nunca e faz com que o trabalho volte a ser divertido.

Desenvolvendo-se dentro de uma comunidade

A jornada até o novo Slackbot não começou com uma ordem dada de cima para baixo. A motivação foi um projeto paralelo de fim de semana, que rapidamente ganhou tanta força que ficou impossível ignorar.

Para nortear esse desenvolvimento, usamos uma das nossas diretrizes de produto fundamentais, que chamamos de “prototipar o caminho”. Em vez de gastarmos meses planejando a ferramenta perfeita no papel, iniciamos o desenvolvimento e já começamos a usá-la no nosso fluxo de trabalho, mesmo quando a experiência ainda era um trabalho em andamento. Não estávamos pensando em perfeição, mas em como criar uma ferramenta que as pessoas gostariam de usar novamente. Essa mentalidade nos permitiu lançar antecipadamente, ouvir com atenção e aprimorar com base em comportamentos reais, e não em suposições.

Desenvolver o Slackbot dessa forma foi uma lição valiosa sobre o quanto é possível aprender ao colocar uma ideia inicial na frente de usuários reais e observar o que de fato acontece. Equipes internas e clientes-piloto nos ensinaram onde o Slackbot clicou ou não, como as pessoas descobriram isso e o que as fizeram voltar. Estávamos à procura de vislumbres: esses momentos específicos em que a IA parece genuinamente útil e intuitiva. Então, fomos atrás deles.

Isso foi um trabalho em equipe. Lançamos um canal para solicitações de recursos do Slackbot, que aumentou rapidamente para milhares de membros na Salesforce. Essa comunidade se tornou uma plataforma de testes definitiva, dando o feedback em tempo real que permitiu aos nossos engenheiros aprimorar e implementar mudanças em questão de dias, em vez de meses. O feedback recebido foi essencial para nossas melhorias iniciais. Entretanto, quando o Slackbot foi lançado internamente para todos os funcionários da Salesforce, nos ajudou muito ouvir as opiniões de dezenas de milhares de colegas que estavam usando a ferramenta todos os dias. Dali em diante, estendemos o piloto a um grupo de clientes da IA do Slack e continuamos fazendo melhorias com base nas opiniões deles. Desenvolvemos essa ferramenta para nossos usuários, mas, principalmente, desenvolvemos com eles.

Contexto: o ingrediente técnico secreto

Para potencializar essa experiência, escolhemos o Claude da Anthropic, um modelo de fronteira que fornece raciocínio de alto nível, necessário para um verdadeiro assistente pessoal. Porém, o segredo do Slackbot está em sua engenharia de contexto.

Para que uma IA seja útil em um workspace, ela precisa dos dados certos na hora certa. Quando você considera o fato de que sua empresa coletou dados históricos no Slack, não existe um lugar melhor onde um agente de funcionário possa estar. Contudo, a chave de tudo é que o contexto continua evoluindo: o Slackbot funciona para entender você como usuário. Ele considera com quem você está trabalhando, os projetos em que está atuando, com quem está interagindo e o que está chamando sua atenção no Slack. É isso que o torna tão pessoal.

Com esse contexto em mente, fizemos uma integração profunda do Slackbot na nossa infraestrutura de pesquisa existente. Nossa tecnologia de pesquisa é incrivelmente robusta e é usada pelo Slackbot para encontrar e sintetizar informações em todo o seu workspace de maneira mais rápida do que qualquer humano conseguiria.

Como o Slackbot é um componente nativo do Slack, ele tem um “conhecimento situacional” que proporciona uma profunda compreensão do contexto das suas conversas, canvas e listas, além da forma específica como você interage com seus colegas. Essa integração nativa permite que ele atue como uma camada perfeita sobre o seu trabalho, em vez de um outro app para você gerenciar.

“Pensando” como um humano

Quando iniciamos esse projeto, o Slackbot trabalhava sobretudo com pesquisas em linguagem natural básica. Foi um bom começo, mas não era suficiente para as complexidades do trabalho moderno. Sabíamos que era necessário torná-lo mais preciso criando alguns elementos:

Filtragem avançada: fizemos com que o Slackbot usasse os mesmos filtros sofisticados que você utiliza na barra de pesquisa do Slack, como intervalos de datas específicos e parâmetros “de”. Isso garante que somente as informações mais relevantes sejam fornecidas na janela de contexto.

Pesquisa paralela e iterativa: esse foi o nosso maior trunfo técnico. Em vez de realizar uma pesquisa e parar, o Slackbot agora pode tentar várias consultas ao mesmo tempo. Se ele não encontra a resposta imediatamente, usa resultados anteriores para se aprofundar na busca, como um pesquisador humano faria.

Inteligência guiada: projetamos o Slackbot para ser mais do que um bom anfitrião. Queremos que ele atue como um colega acolhedor e infinitamente bem-informado, sempre à sua disposição. Se um usuário fornece um prompt ineficaz ou sem fluência em IA, o Slackbot não fica em um beco sem saída. Ele propõe soluções alternativas ou sugere perguntas de acompanhamento para guiar o usuário até as informações de que precisa.

Uma parte vital do Slackbot é que ele “mostra seu trabalho” e os links de suas fontes. Quando o Slackbot compartilha seu raciocínio (por exemplo, explicando por que está pesquisando determinados canais, reconhecendo o que não sabe ou demonstrando como chegou a uma resposta), ele deixa de ser uma caixa-surpresa para se transformar em um parceiro pensante.

Essa transparência gera confiança nos resultados do Slackbot e molda o tipo de comunicação clara que queremos ver em cada interação no trabalho. “Pensando em voz alta”, o Slackbot ensina os usuários não somente o que ele sabe, mas também como ele sabe. E, ao fazer isso, convida-os a pensar de maneira mais crítica junto com ele.

Deixando o Slackbot inteligente, útil e divertido

A eficiência é apenas metade do caminho. Queríamos que o Slackbot tivesse a cara do Slack. Fizemos muitos ajustes no sistema de prompt para que a voz dele fosse congruente com a nossa marca: inteligente e útil, mas também completamente amigável e até um tanto divertida.

Elaboramos isso em detalhes agradáveis que criam uma conexão genuína entre o usuário e a ferramenta:

Conhecimento de afinidades: nossa classificação de pesquisa considera seu relacionamento com outras pessoas e canais. Ela sabe quais conversas são mais importantes para você, tornando os resultados muito mais personalizados.

Correspondência de tom: o Slackbot consegue encontrar o tom que combina com a sua vibe de modo implícito. Se você utiliza um tom corporativo, ele se mantém em uma linguagem profissional. Se você adota um estilo mais brincalhão, ele faz o mesmo.

Toques personalizados: desde a utilização dos seus emojis mais frequentes até os ocasionais olhos de coração na barra superior, queríamos trazer de volta o espírito leve e divertido do antigo Slack.

Veja um exemplo: quando você pergunta ao Slackbot que tipo de animal você seria, ele gera um resultado com base no seu trabalho recente. Ele deixa de ser um chatbot transacional e passa a ser um colega de equipe. Essa conexão emocional é uma proposta de valor única que torna você mais inteligente e mais respaldado no trabalho.

Confiança e segurança

O Slackbot foi desenvolvido com a mesma base de confiança do próprio Slack. Ele tem as Proteções da IA do Slack, uma estrutura de segurança multicamadas projetada para manter seus dados seguros. Ele respeita funções, permissões e controles de acesso e exibe apenas informações que você tem autorização para ver, com citações claras que indicam a origem das informações.

Suas interações permanecem privadas. Seus dados são protegidos e tratados de acordo com os padrões de segurança e conformidade do Slack. Proteções em tempo real detectam e neutralizam problemas como injeção de prompt, conteúdo inseguro e tentativas de phishing, enquanto verificações rigorosas de permissão garantem que o Slackbot acesse apenas os dados que os usuários já têm autorização para ver no Slack.

É a confiança e a segurança de nível empresarial que os clientes esperam, proporcionadas por meio de uma experiência pessoal e conversacional.

O novo modelo mental

Quando penso em como o Slackbot mudará a maneira como trabalhamos, não penso em um único recurso ou funcionalidade. Penso em uma transformação no modo como as pessoas lidam com a jornada de trabalho. Sabemos que os funcionários gastam bastante tempo em “tarefas secundárias”, em que estão sempre procurando arquivos, tentando lembrar o que foi dito em uma reunião ou se atualizando após um período de folga. O Slackbot elimina tudo isso e multiplica sua produtividade.

Torna-se um local que as pessoas acessam para entender o que está acontecendo, decidir o que fazer em seguida e agilizar o trabalho. É a mudança de verdade: não apenas fazer o trabalho para as pessoas, mas reduzir o atrito entre a compreensão, a tomada de decisões e as ações em escala, sem fazer com que o trabalho seja mais complexo.

Olhando para o futuro, vemos o Slackbot desempenhar um papel ainda maior na execução de ações em nome de usuários conforme fica mais rápido, mais capaz e, acima de tudo, em sintonia com os funcionários e outros agentes na plataforma do Slack. À medida que nosso ecossistema de ferramentas de IA crescer, o Slackbot se transformará na porta de entrada para as empresas com agentes de IA, o primeiro local que você acessa para começar a trabalhar no Agentforce, Anthropic, Linear, OpenAI, Writer e em outros agentes de terceiros.

Projetamos o Slackbot para deixar o ambiente de trabalho intuitivo, eficiente e, principalmente, agradável outra vez. Estamos ansiosos para ver você começar a colaborar com seu novo colega favorito.