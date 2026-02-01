Slackbot 的煥新之旅

重點摘要 從通知工具到原生 AI 智慧代理： Slackbot 已脫胎換骨，從簡單的通知工具進化成由 Anthropic Claude 提供技術支援的成熟 AI 智慧代理。正因為原生於平台，它能深入理解你的對話、畫板和清單脈絡。無需你安裝、學習或管理，就能在你日常工作的空間中順暢運作。

為簡約、貼心和驚喜而生： Slackbot 的煥新過程遵循「路徑先行」的核心設計理念，透過打造如同最可靠、最得力夥伴的個人工作 AI 智慧代理，堅守我們讓工作更簡單、更愉悅和更有效率的品牌精神。

看得見的效率提升，企業級的安全可靠：全新 Slackbot 已帶來顯著成效：每週為 Salesforce 員工省下 138,000 小時，相當於 640 萬美元的生產力提升價值。Slackbot 建立在 Slack 備受信賴的 AI 安全機制之上，透過提供清晰的答覆引用來源，展示「思考脈絡」，讓你知道每項建議背後的依據，用起來更踏實放心。

Slackbot 從一開始就是我們品牌不可或缺的一部分。多年來，它一直是你親切的通知小幫手，雖然多少有些侷限性，但仍提供相當有用的平台基本操作指引。然而，隨著工作型態的演進，我們對於機器人的定位，也有了更遠大的願景。

這個月，全新 Slackbot 隆重登場，擔當你在 Slack 的個人 AI 智慧代理，從基本的通知工具進化成日常工作中與你並肩協作的強大代理。你無需安裝、學習或管理，就能直接順暢運用。

在 Salesforce，已有超過 42,000 位員工使用 Slackbot，每週總計省下 138,000 小時，相當於 640 萬美元的生產力提升價值。最積極使用的銷售人員甚至每週省下多達 20 小時。而 96% 的使用者滿意度，更是 Salesforce 歷史最高記錄，證明了具備情境感知能力的 AI 確實禁得起大規模應用的考驗。

我們的目標，除了讓 Slack 更強大之外，更希望能重現當初讓大家愛上 Slack 的那份簡約、貼心和驚喜。我們將最先進的 AI 技術與獨特的品牌魅力完美融合，打造出能讓你比以往更聰明地工作，還能重拾工作樂趣的工具。

孕育於社群

打造全新 Slackbot 的契機，並不是因為高層下令。起初這只是一個週末業餘時間發起的計畫，但很快就獲得了廣大的支持與迴響，發展到讓人無法忽視的程度。

在這次開發過程中，我們遵循其中一項「路徑先行」核心產品原則。沒有花費好幾個月紙上談兵，規劃完美工具，而是直接著手建構，即便功能還只是半成品，也立即用到實際工作中。我們追求的不是完美，而是如何打造一款讓使用者願意一用再用的工具。這種想法讓我們敢於提早發布、密切追蹤意見回饋，並根據真實使用行為反覆改進功能，而非靠假設盲目推進。

透過這種方式打造 Slackbot，我們學到了寶貴的一課：將最初想法展現在真實使用者面前，然後觀察後續實際反應，從中獲得的啟發遠超想像。內部團隊和前導測試客戶的意見回饋，能幫助我們瞭解 Slackbot 哪些地方出色，哪些效果不彰，使用者如何找到 Slackbot，又是什麼因素讓他們一再使用。我們一直在尋找的是那些亮點，那些 AI 讓人覺得特別有幫助和直覺好用的瞬間，然後全力放大。

這是團隊協作的成果。我們建立了一個專門收集 Slackbot 功能請求的頻道，該頻道迅速吸引了數千名 Salesforce 成員加入。這個社群成為我們的終極測試基地，他們提供的即時意見回饋，讓我們的工程師不用花好幾個月，幾天內就能反覆調整和更新，是早期改進的關鍵。而當 Slackbot 在內部開放所有 Salesforce 人員使用後，數以萬計的共事者每天使用並給出的意見更讓我們受益匪淺。隨後，我們將前導測試對象擴展至一群現有 Slack AI 客戶，並根據他們的意見改進。我們是為使用者打造這款工具，但更重要的是，我們是與使用者攜手打造。

背景資訊：技術層面的秘密武器

我們選擇 Anthropic 的 Claude 為這項功能提供技術支援。Claude 是一款最先進的模型，能為真正的個人助理提供所需的高階推論能力。然而，Slackbot 真正的厲害之處，在於背景資訊工程。

要讓 AI 在工作環境真正派上用場，它必須能在對的時間取得對的資料。考慮到你的企業已在 Slack 中累積豐富的歷史資料，這裡無疑就是員工代理最能發揮效用的地方。但關鍵在於，工作脈絡會持續演進：Slackbot 會不斷學習並理解使用者，它會考量你的協作對象、參與的專案、互動的人員以及你在 Slack 中關注的重點。正因如此，才會如此懂你。

有了這些背景資訊作為基礎，我們將 Slackbot 深度整合到現有搜尋基礎架構。Slackbot 能善用我們極為強大可靠的搜尋技術，以遠超人類的速度，在整個工作空間中尋找並彚整資訊。

Slackbot 是 Slack 的原生元件，具備「對操作場景的感知能力」，能深入理解你的對話、畫板和清單脈絡，以及你與同事的互動方式。透過這種原生整合，Slackbot 能順暢融入你的工作中，不用多一個需要你費心管理的應用程式。

像人一樣「思考」

這個專案剛起步時，Slackbot 主要處理基本自然語言搜尋。這是一個好的開頭，但遠不能滿足現代工作型態的複雜需求。我們深知必須提升精確度，因此從以下幾個方面著手：

進階篩選： 我們賦予 Slackbot 運用複雜篩選條件的能力，就像你在 Slack 搜尋列中使用的一樣。例如，特定日期範圍和「來自」參數，確保 Slackbot 只會提取並參照最相關的資訊。

平行反覆搜尋： 這是我們最重大的技術突破。Slackbot 現在不再是搜尋一次就停止，而是會嘗試同時執行多個相關查詢。如果沒有立即找到答案，就會像研究人員一樣，根據先前的搜尋結果更深入地挖掘。

引導式智慧： 我們設計 Slackbot 時，希望它不只是稱職的服務者，而是永遠在你身旁、溫暖又無所不知的共事者。如果使用者提示給的不夠明確，或缺少與 AI 互動的經驗，Slackbot 不會讓對話中斷，而是會主動提出替代解決方案，或提供後續問題建議，引導使用者取得所需資訊。

Slackbot 的核心特質之一在於，它會展示「思考脈絡」和資料來源連結。當 Slackbot 分享推論過程 (例如說明搜尋特定頻道的原因、坦承不懂的地方或逐步說明如何找到答案)，便從一個難以窺探的「黑盒子」，蛻變成能與你一同思考的夥伴。

這種透明度讓使用者對 Slackbot 產出的內容很有信心，同時也樹立了我們希望在職場互動中看到的清晰溝通典範。Slackbot「把思考過程說出來」，不止與使用者分享知識，更讓使用者瞭解知識來源與脈絡，藉此邀請使用者一同深度思辨。

讓 Slackbot 聰明、實用又有趣

光有效率還不夠，我們還希望 Slackbot 展現鮮明的 Slack 風格，所以我們一遍又一遍地反覆改進系統提示，讓內容的語氣契合品牌風格：聰明有幫助，但又平易近人，甚至帶點幽默感。

我們巧妙地加入一些令人驚豔的小細節，讓使用者和工具之間建立真正的連結：

感知親疏： 我們的搜尋排名機制會考量你與其他人員和頻道的互動密切程度。它知道哪些對話對你很重要，所以能提供更加個人化的搜尋結果。

契合語氣： Slackbot 能察言觀色，默默配合你的說話氛圍。如果你正經談公事，它會保持專業幹練；如果你跟它開玩笑，它也會幽默回應。

專屬巧思： 從使用你常用的表情符號，到頂端列偶爾出現的愛心眼圖示，我們希望找回早期 Slack 的獨有趣味。

舉個例子，如果你問 Slackbot 你像什麼動物，它會根據你近期的工作表現判定。這一刻它不再是冷冰冰的聊天機器人，更像是團隊成員。這種情感連結正是它獨特的價值所在，讓你覺得在工作中更得心應手，也覺得更有依靠。

信任與安全

Slackbot 建立在與 Slack 相同的信任架構上。它有 Slack AI 安全機制架構層層把關，可確保你的資料安全無虞。它還遵循角色、權限和存取控管機制，只顯示你有權查看的資訊，並明確標示資訊來源。

你與 Slackbot 的互動內容只有你可以查看，資料則依 Slack 的安全性與合規性標準保護和處理。即時防護機制會偵測和化解提示插入漏洞、不安全內容或網路釣魚攻擊等威脅，而嚴格的權限檢查可確保 Slackbot 只能存取使用者有權在 Slack 中查看的資料。

我們將客戶期望的企業級信任與安全，融入對話式個人體驗之中。

全新工作思維

說到 Slackbot 會如何改變我們的工作方法，我關心的不是某項特定功能，而是安排一天工作方式的轉變。我們都知道，員工有大量時間耗費在處理雜務上，例如不停尋找檔案、努力回憶會議內容，或休假後趕進度。Slackbot 能輕鬆搞定這些雜務，讓員工生產力倍增。

它會協助員工瞭解狀況、決定後續步驟並推動工作進度。這才是真正的變革，不是單純替員工完成工作，而是大規模消除理解、決策和行動之間的阻礙，而且不會讓工作變得更複雜。

展望未來，Slackbot 會更加快速強大，最重要的是，它會與 Slack 平台上的員工及其他代理同步，在替使用者採取操作方面，將扮演更重要的角色。隨著 Slack AI 工具生態系統日益壯大，Slackbot 將成為通往代理型企業的門戶，是你開始使用 Agentforce、Anthropic、Linear、OpenAI、Writer 及其他第三方代理的首站。

我們設計 Slackbot，就是為了讓工作變得直覺有效率，最重要的是，再次變得有趣。我們迫不及待，希望你與你最愛的新工作夥伴，攜手共創佳績。