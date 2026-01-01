想像一下，有一個 AI 智慧代理就在 Slack 中，對你的工作、客戶需求和業務優先事項瞭若指掌。隨著專為員工設計的全新 Agentforce 功能推出，這個願景已成為現實。代理能處理各項工作，包括根據對話和連結的資料提供即時情境式答覆、推動工作進展，以及在工作流程中分享專業見解。

從今天起，你可以建立專門用於處理特定工作的數位團隊成員，讓代理直接在團隊日常工作時使用的 Slack 中提供協助。此外，我們將在 6 月 12 日推出全新的 Slack 員工代理範本，讓你更輕鬆上手。

Agentforce 運作時受到角色權限限制，並參考你連結的 Salesforce Data Cloud Library 以及 Slack 對話記錄，同時與整個 Salesforce 360 系統整合，能夠即時提供符合安全規範的相關回應。代理隨時都在、完整掌握工作脈絡，時刻準備好提供協助。

Agentforce 在 Slack 中真正成為你的數位團隊成員

雖然你可以在 Salesforce 的 Lightning 和 Mobile 等應用程式上部署 Agentforce，但在 Slack 中還有另一個好處，就是代理和員工能夠並肩合作。

Slack 對話式介面是 Agentforce 發揮功效的最佳平台。代理在團隊日常使用的頻道中工作，運用訊息、檔案、工作流程和共享知識的完整背景資訊，更迅速又精確地提供回應。

僅需 @ 提及，員工就能將 Agentforce 帶入工作流程，並提問、觸發動作以及推進團隊整體工作。Agentforce 會參與對話，協助團隊加快進度和保持專注，共同做出更明智的決策。

Slack 代理範本讓你建構更快速

為了讓大家更輕鬆開始使用代理，從 6 月 12 日起，所有 Agentforce 客戶都能使用 Slack 員工代理範本。這些範本已在 Agentforce 產生器中預先設定好主題、動作與工作流程，讓你可以更快發布為員工設計的專用代理。搶先看看即將推出的範本吧：

Slack 客戶深入分析： 使用這款範本，即可打造在 Slack 中直接存取 Salesforce 資料的代理。代理能產生機會摘要、更新 CRM 記錄、收集深入分析資訊，並參考 Salesforce 資料庫取得解答，還能建立匯集 Salesforce 和 Slack 重要詳細資料的畫板，讓知識內容保持條理、可作為行動依據，並隨時能夠分享。

Slack 就職 ：Slack 入职代理範本將就職流程轉化為互動式 Slack 體驗，協助新進人員即時獲取答案並融入團隊。這款範本打造的代理使用你的知識庫和 Slack 公開記錄說明公司政策、找出領域專家，並代表新進人員自我介紹，讓每位員工一入職就能掌握情況、知道可以聯絡的對象，有信心迅速適應新工作。

Slack 員工服務：這款代理範本靈活度高，能引導打造任何類型的知識型代理，協助人資、IT、法務和銷售營運等部門完成工作。代理已連結內部知識，可在回答日常問題時，參考 Slack 記錄、共用的文件和連結資源來推敲答案，還能將回應整理到 Slack 畫板中，方便分享與日後查閱。員工可直接在 Slack 中快速獲得可靠的答案，領域專家則能專注在更具策略性的工作上。

靈活的 Slack 代理範本可幫助團隊快速著手開始，並根據具體需求調整、納入資料，然後部署。

讓代理掌握必要情境資料，像團隊成員一樣工作

代理要發揮效用，就得掌握和其他團隊成員一樣的情境資料。因此，我們推出兩項強大功能：Slack 企業搜尋與一般 Slack 主題。

無論是自訂 Slack 代理範本還是從零打造，請先指派一般 Slack 主題和全新 Slack 企業搜尋動作，讓代理具備所需能力與情境資料。

企業搜尋：透過 Slack 的 Agentforce，代理現在可搜尋 Google 雲端硬碟、Microsoft OneDrive 和 Asana 等已連結的第三方應用程式，以及 Slack 訊息與檔案。藉由即時搜尋功能，代理更能全面掌握你的工作內容，藉此根據團隊日常使用的工具，產生更完整準確的情境式回應。代理可透過 Slack 企業搜尋動作採取行動，並回應各類提問與指示，例如：

「在 Slack 與 Google 雲端硬碟中搜尋 C 公司專案的資訊，並整理到畫板中」

「OKR 簡報在哪裡？」

「我的 Asana 狀態為何？」

Slack 情境資料取決於使用者權限：在 Agentforce 產生器中指派一般 Slack 主題，代理就能在收到提示時，依照個別使用者的相關情境和權限運作，也就是根據使用者存取權與對話脈絡，採取符合安全規範的相關動作，推動工作進展。這樣一來，Agentforce 產生器，會自動處理日常工作，協助團隊專注於高價值工作。

使用一般 Slack 主題，代理就能回答類似下列問題：

「找出 @LaurenBailey 上週傳送的定價相關訊息」

「建立交易交接畫板，並加入 A 公司客戶摘要」

「傳送私訊給 A 公司客戶負責人」

由於 Agentforce 遵循使用者層級的權限，每次回應不僅與個別員工相關，也符合團隊在 Salesforce 與 Slack 中的存取權控制設定，確保資料安全無虞，不會有人存取超出權限範圍的內容，讓你可以安心部署。

Agentforce 經過授權，可以存取已連結的 Salesforce Data Library、Slack 中的非結構化對話資訊，還能掌握其他已連結第三方應用程式與工具的脈絡，因此能夠根據完整工作情境資料進行推理，精準滿足員工需求，而且無需切換工具。Slack 正是 Agentforce 展現對團隊工作方式深刻理解的核心平台。

善用可分享的提示，拓展知識可及性與代理採用率

代理發布後，即可透過可分享的提示來鼓勵大家採用，輕鬆分享與代理有效互動的方式。你可以透過私訊分享提示，或嵌入到畫板中，引導同事針對不同的工作使用合適的代理。想要擴大知識共享範圍、引導團隊成員採用代理，以及強調 Agentforce 價值，使用可分享的提示即可輕鬆做到。

舉例來說，假設對「我如何將試用期客戶轉化為付費使用者？」這個問題，客戶深入分析代理提供了很不錯的回答。

你可以透過可分享的提示，在頻道中分享這個問題或嵌入到畫板中，讓整個團隊都能查看解決方案。

讓人人都能使用 Agentforce

​Salesforce 管理員現在可以指派免費 Salesforce Identity 授權給使用者，並連結至對應 Slack 使用者帳號。如此一來，任何 Slack 使用者都能與 Agentforce 協作，取得寶貴的使用者情境資料，並根據授權存取 Data Cloud 中的資料。因此，即使沒有 Salesforce 授權，公司內各個團隊均可享受 Slack 的 Agentforce 帶來的便利。

客戶已看到成效 各團隊透過 Slack 的 Agentforce 自動處理重複工作，可以將更多時間投入在高價值創意工作上。在快速成長的電子紙平板公司 reMarkable 中，Slack 내 Agentforce 正在幫助縮小手動工作和即時團隊動作的差距： reMarkable CTO Nico Cormier 表示：「我們團隊用了 Slack 的 Agentforce 之後，支援這方面真的快超多！不管是 IT 協助，還是內部知識，都能馬上找到需要的資訊，不用放下手邊工作。這樣一來，大家就能把更多時間花在高價值的創意工作上，不用再花那麼多時間到處找答案了。」

準備好建立第一個數位團隊成員了嗎？

現在，每個團隊都能與 Agentforce 協作。使用 Slack 的 Agentforce，不僅是多了 AI，更是擴大人力團隊，加入了全年無休、隨時掌握完整業務情境資料的數位團隊成員，而且現在透過全新的 Slack 代理範本，開始使用代理又更輕鬆了。

加入於 6 月 5 日上午 10 點 (太平洋時間) 舉行的網路研討會「運用 Slack 的 Agentforce 提高生產力」，瞭解如何使用 Slack 代理範本快速建立數位團隊成員。你也可以聯絡銷售團隊，今天就開始使用 Agentforce。