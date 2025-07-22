Imagina tener un Agente de IA que conozca todo el contexto de tu trabajo, las necesidades de tus clientes y las prioridades de tu negocio, directamente en Slack. Con la nueva experiencia de Agentforce para los empleados, esto ya es una realidad. Los agentes pueden realizar tareas como proporcionar respuestas contextuales actualizadas basadas en conversaciones y datos conectados, avanzar las tareas y aportar su experiencia en el flujo de trabajo.

A partir de hoy, puedes crear compañeros de equipo digitales especializados y específicos para cada tarea que operen directamente en Slack, donde tu equipo ya trabaja. Y el comienzo será más fácil con las nuevas Plantillas de agentes de empleado de Slack, disponibles a partir del 12 de junio.

Gracias a los permisos de rol y al acceso a tu biblioteca conectada Data Cloud de Salesforce, al historial de conversaciones de Slack y a la integración completa con Salesforce 360, Agentforce genera respuestas relevantes y seguras en tiempo real. Siempre están disponibles, con contexto de trabajo completo y siempre listos para ayudar.

Slack es donde Agentforce pasa a ser un compañero de equipo digital

Puedes implementar Agentforce en todas las aplicaciones de Salesforce, incluidas Lightning y Mobile, pero en Slack existe la ventaja adicional de que los agentes y los empleados trabajan codo con codo.

La interfaz conversacional de Slack lo convierte en el entorno natural para Agentforce. Los agentes operan en los mismos canales donde los equipos ya trabajan, utilizando el contexto completo de mensajes, archivos, flujos de trabajo y conocimiento compartido para ofrecer respuestas más rápidas y precisas.

Con una simple mención con @, los empleados pueden integrar Agentforce en el flujo de trabajo para hacer preguntas y activar acciones que impulsen el trabajo de todos. Agentforce se integra en la conversación, ayudando a los equipos a avanzar más rápido, mantenerse enfocados y tomar mejores decisiones juntos.

Crea más rápido con las plantillas de agente de Slack

Para facilitar el comienzo con los agentes, las plantillas de agente de empleados de Slack están disponibles para todos los clientes de Agentforce a partir del 12 de junio. Estas plantillas vienen precargadas en el Generador de Agentforce con temas, acciones y flujos de trabajo, para que puedas implementar tus agentes especializados orientados a los empleados más rápido. Aquí tienes un vistazo de lo que viene:

Información de clientes de Slack: con esta plantilla, puedes crear un agente que acceda a los datos de Salesforce directamente desde Slack. El agente puede resumir oportunidades, actualizar registros de CRM, recopilar información y obtener respuestas utilizando tu Biblioteca de datos de Salesforce. El agente puede crear canvas con detalles clave de Salesforce y Slack, manteniendo el conocimiento organizado, procesable y listo para compartir.

con esta plantilla, puedes crear un agente que acceda a los datos de Salesforce directamente desde Slack. El agente puede resumir oportunidades, actualizar registros de CRM, recopilar información y obtener respuestas utilizando tu Biblioteca de datos de Salesforce. El agente puede crear canvas con detalles clave de Salesforce y Slack, manteniendo el conocimiento organizado, procesable y listo para compartir. Incorporación de Slack : la plantilla de agente de incorporación de Slack convierte la incorporación en una experiencia interactiva de Slack, ayudando a los nuevos empleados a encontrar respuestas y contactos en tiempo real. Los agentes, creados con esta plantilla, utilizan tu base de conocimientos y el historial público de Slack para explicar las políticas de la empresa, identificar expertos y enviar presentaciones en nombre del nuevo empleado. De esta manera, cada empleado comienza con el contexto, los contactos y la confianza necesarios para progresar rápidamente.

: la plantilla de agente de incorporación de Slack convierte la incorporación en una experiencia interactiva de Slack, ayudando a los nuevos empleados a encontrar respuestas y contactos en tiempo real. Los agentes, creados con esta plantilla, utilizan tu base de conocimientos y el historial público de Slack para explicar las políticas de la empresa, identificar expertos y enviar presentaciones en nombre del nuevo empleado. De esta manera, cada empleado comienza con el contexto, los contactos y la confianza necesarios para progresar rápidamente. Ayuda al empleado de Slack: esta plantilla de agente es una guía flexible para crear cualquier tipo de asistencia basada en el conocimiento para operaciones de RR. HH., TI, legales, de ventas y más. Conectado a tu conocimiento interno, este agente responde a las preguntas diarias analizando el historial de Slack, la documentación compartida y los recursos conectados, y luego empaqueta las respuestas en canvas de Slack fáciles de compartir y consultar. Los empleados reciben respuestas rápidas y fiables directamente en Slack, lo que permite a los expertos en la materia centrarse en el trabajo más estratégico.

Las plantillas de agente de Slack son puntos de partida flexibles que los equipos pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas, incorporar sus datos e implementar.

Proporciona a los agentes el contexto que necesitan para trabajar como compañeros de equipo

Para ser eficaces, los agentes necesitan el mismo contexto que el resto del equipo. Por eso, presentamos dos potentes funciones: la Búsqueda empresarial de Slack y el Tema general de Slack.

Tanto si personalizas una plantilla de agente de Slack como si creas la propia, comienza asignando el Tema general de Slack y la nueva acción Búsqueda empresarial de Slack a tus agentes para dotarlos de las capacidades y el contexto adecuados.

Búsqueda Empresarial: con Agentforce en Slack, los agentes ahora pueden buscar en aplicaciones de terceros conectadas, como Google Drive, Microsoft OneDrive, Asana y otras, junto con los mensajes y archivos de Slack. Esta función de búsqueda en tiempo real ofrece a los agentes una visión más amplia de tu trabajo, para que puedan generar respuestas más completas, precisas y contextualizadas basadas en las herramientas que tu equipo ya utiliza. Con la acción de Búsqueda empresarial de Slack, tu agente puede tomar medidas y brindar respuestas a preguntas e instrucciones como:

<Busca información sobre el Proyecto Capricho en Slack y Google Drive y organízala en un canvas>

<¿Dónde está la presentación de OKR?>

<¿Cuál es el estado de mi tarea de Asana?>

Contexto de Slack basado en permisos de usuario: asignar el Tema general de Slack en el Generador de Agentforce permite a tu agente operar con el contexto y los permisos de cada usuario cuando se le solicite, aprovechando su acceso y contexto conversacional para tomar medidas relevantes y seguras que impulsan el trabajo. Con esto, Agentforce se convierte en un colaborador activo que automatiza las tareas rutinarias y ayuda a los equipos a concentrarse en el trabajo de alto impacto.

Con el Tema general de Slack, tu agente puede responder a preguntas como:

<Encuentra mensajes de @LaurenBailey de precios de la semana pasada>

<Crea un canvas de traspaso de negociaciones e incluye un resumen de la cuenta de Ficciones>

<Envía un mensaje directo al propietario de la cuenta de Ficciones>

Y como Agentforce respeta los permisos de usuario, cada respuesta no solo es relevante para cada empleado, sino que también respeta los controles de acceso de Salesforce y Slack de tu equipo, lo que garantiza la seguridad de los datos y un acceso sin límites para que puedas implementar con confianza.

Con acceso con permisos a tu biblioteca de datos de Salesforce conectada, información conversacional no estructurada en Slack y el contexto de tus aplicaciones y herramientas de terceros conectadas, Agentforce puede analizar todo tu contexto de trabajo, revelando exactamente lo que los empleados necesitan sin cambiar de herramienta. Slack es el punto central donde Agentforce comprende realmente cómo funciona tu equipo.

Amplía el conocimiento y la adopción de agentes con solicitudes para compartir

Una vez que tus agentes estén en funcionamiento, fomenta la adopción con solicitudes para compartir. Estas te permiten compartir fácilmente formas efectivas de interactuar con los agentes. Comparte las solicitudes por mensaje directo o insértalas en un canvas, dirigiendo a tus colegas al agente adecuado para la tarea. Las solicitudes para compartir son una forma sencilla de ampliar el intercambio de conocimientos, guiar la adopción entre los compañeros de equipo y destacar el valor de Agentforce.

Por ejemplo, supongamos que tu agente de información de clientes te dio una excelente respuesta a la pregunta <¿Cómo convierto un cliente de prueba en uno de pago?>

Con las solicitudes para compartir, puedes compartir esa pregunta en un canal o insertarla en un canvas, haciendo que la solución sea accesible para todo el equipo.

Activa Agentforce para todos

​Los administradores de Salesforce ahora pueden asignar a los usuarios una licencia de identidad de Salesforce gratuita y conectarlos con los usuarios de Slack correspondientes. Esto permite que cualquier usuario de Slack trabaje con Agentforce, obteniendo información valiosa sobre el usuario y acceso autorizado a los datos almacenados en Data Cloud. Como resultado, todos los equipos de tu empresa, incluso aquellos sin licencias de Salesforce, pueden beneficiarse de Agentforce en Slack.

Los clientes ya están viendo resultados Los equipos están usando Agentforce en Slack para automatizar el trabajo repetitivo y liberar más tiempo para tareas creativas valiosas. En reMarkable, una empresa de tabletas de papel en rápido crecimiento, Agentforce en Slack ayuda a reducir la brecha entre las tareas manuales y la acción del equipo en tiempo real: <Agentforce en Slack proporcionó a nuestros equipos una vía más rápida para obtener asistencia. Ya sea ayuda de TI o conocimientos internos, obtienen lo que necesitan sin perder el enfoque. Esto significa más tiempo dedicado al trabajo creativo valioso y menos a la búsqueda de respuestas>. Nico Cormier, Director de tecnología de reMarkable

¿Listo/a para crear tu primer compañero de equipo digital?

Ahora, todos los equipos pueden empezar a trabajar con Agentforce. Con Agentforce en Slack, no solo estás agregando IA, sino que también estás ampliando tu fuerza laboral al incorporar compañeros de equipo digitales que están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y siempre tienen el contexto completo de tu negocio. Y ahora es aún más fácil comenzar con las nuevas Plantillas de agente de Slack.

Únete a nuestro seminario web, <Impulsando la productividad con Agentforce en Slack>, el 5 de junio a las 10:00 h (hora del Pacífico) para descubrir cómo puedes crear rápidamente compañeros de equipo digitales con las Plantillas de agente de Slack o contacta con ventas para acceder a Agentforce hoy mismo.