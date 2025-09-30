Effizientes Management: 4 Tipps für mehr Mitarbeiterengagement

Wenn Mitarbeiter:innen unmotiviert sind, ist es einfach, Tools, Prozessen oder der Unternehmenskultur die Schuld zu geben. Die Hauptursache von fehlendem Engagement ist jedoch meist ineffektives Management.

Erfolgreiche Führungskräfte können das freisetzen, was die Vega Factor-Mitbegründerin, Lindsay McGregor, das „vollkommene Mitarbeiterengagement“ nennt. Laut McGregor sollten Führungskräfte ihre Mitarbeiter:innen durch effizientes Management dazu inspirieren, ihren Job nicht nur gut zu erledigen, sondern auch einen Sinn in ihrer Arbeit zu sehen. Hier sind 4 Tipps, wie du als Führungskraft eine bessere Beziehung zu deinen Projekt-Teams aufbauen, teamorientierte Führung fördern und deine Team-Mitglieder dazu motivieren kannst, ihr Bestes zu geben.

1. Mitarbeitende vertrauen Führungskräften, die auch folgen können

Gute Führungskräfte handeln nur autoritär, wenn es nötig ist. Du profitierst davon, wenn du deinen Teammitgliedern zeigst, dass du auch folgen kannst, und bereit bist, die Ärmel hochzukrempeln und mitzuarbeiten. Das haben die Psycholog:innen Kim Peters und Alex Haslam in ihrer Studie I Follow, Therefore I Lead herausgefunden.

Ihnen zufolge sollten Mitarbeiter:innen Führungskräfte als ihresgleichen ansehen. Alle, die sich in der Studie für geborene Leader hielten, konnten ihre Projekt-Teams nicht davon überzeugen. Stattdessen erwiesen sich diejenigen, die sich selbst als Follower sahen, als die weitaus erfolgreicheren Führungskräfte.

2. Mit Leidenschaft und einem positiven Mindset steigerst du die Mitarbeiterleistung

Analyst:innen des führenden Beratungsunternehmens McKinsey haben fünf Haupteigenschaften von Centered Leadership identifiziert, die zusammengenommen zu einem effizienten Management beitragen:

Du findest Sinn in deiner Arbeit

Du fühlst dich mit deinen Team-Mitgliedern verbunden

Durch dein positives Mindset verwandelst du herausfordernde Situationen in Chancen

Du fühlst dich geerdet und bist gleichzeitig bereit, über dich selbst hinauszuwachsen

Deine Energie steckt dein Team an

Wenn du als Führungskraft Begeisterung für deine Arbeit zeigst und diese Leidenschaft auf andere überträgst, kannst du die Produktivität und das Mitarbeiterengagement steigern. Dieser Optimismus fördert unter Umständen auch eine teamorientierte Führung unter deinen Mitarbeiter:innen: Sie fühlen sich dazu ermutigt, in schwierigen Zeiten die Initiative zu ergreifen.

3. Durch effizientes Management förderst du die Unternehmensentwicklung

Erfolgreiche Führung ist mehr als das Abhaken kurzfristiger Ziele und das Erreichen des nächsten Meilensteins – es geht darum, zur Entwicklung des gesamten Unternehmens beizutragen.

Für ein effizientes Management deiner Projekt-Teams haben sich folgende Ansätze als erfolgreich erwiesen:

Als Führungskraft bist du innovationsorientiert: Du bietest deinen Team-Mitgliedern die Möglichkeit, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und voranzutreiben.

Du bist lösungsorientiert: Du analysierst regelmäßig Risiken und Chancen im Projekt-Team, erkennst Probleme frühzeitig und triffst notwendige Entscheidungen, um die Projekte erfolgreich abzuschließen.

Du kommunizierst offen, ehrlich und transparent mit deinen Mitarbeitenden: So motivierst du sie für die gemeinsamen Projekt- oder Unternehmensziele und förderst den Austausch.

Du gibst deinen Mitarbeiter:innen Raum zu wachsen: Du stellst neuen Kolleg:innen einen Onboarding-Buddy an die Seite, delegierst Verantwortung an deine Team-Mitglieder und bietest ihnen regelmäßig Weiterbildungsmöglichkeiten an. So wachst ihr gemeinsam als Projekt-Team.

Du stellst deinen Team-Mitgliedern die richtigen Tools bereit, damit sie effizient an Projekten arbeiten und einfach miteinander kommunizieren können – egal ob im Büro, im Home-Office oder an Standorten weltweit. Auf modernen Kollaborationsplattformen kannst du beispielsweise thematische Gruppenunterhaltungen starten, Video-Calls durchführen oder Dokumente für die Online-Zusammenarbeit bereitstellen.

Mitarbeiter:innen, die sich wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen, sind im Arbeitsalltag motivierter und leisten mehr. Von einem höheren Mitarbeiterengagement profitieren also nicht nur deinen Projekte, sondern das gesamte Unternehmen. Zudem kannst du mit den richtigen Tools eine Produktivitätssteigerung erreichen.

4. „Kümmere dich um deine Leute, dann kümmern sie sich um ihre Aufgaben.“

Als Führungskraft solltest du deinen Team-Mitgliedern aufrichtiges Interesse und Vertrauen gegenüber entgegenbringen. Mitarbeitende wünschen sich neben einem Gehalt vor allem Formen der immateriellen Mitarbeitermotivation. Hierzu zählen beispielsweise flexible Arbeitsmodelle. Du lässt deine Team-Mitglieder eigenverantwortlich im Homeoffice arbeiten oder etablierst einen kooperativen Führungsstil – so zeigst du, dass du an die individuellen Stärken deiner Mitarbeiter:innen glaubst. Für die Kommunikation könnt ihr auf digitale Kollaborationsplattformen zurückgreifen. In Kombination mit Projektmanagement-Tools kannst du Aufgaben auch aus der Ferne zuweisen und den Projektfortschritt regelmäßig überprüfen. Auch regelmäßige Feedback-Runden, ob im Einzelgespräch oder im Projekt-Team, zeigen deinen Mitarbeiter:innen, dass dir ihre Anliegen am Herzen liegen und du bereit bist, notwendige Veränderungen – ob an dir selbst oder im Unternehmen – umzusetzen.

Wenn du die Zufriedenheit und Produktivität deiner Mitarbeiter:innen über deine eigene (und die des Unternehmens) stellst, hast du den Grundstein für Servant Leadership gelegt. Das ist es, was Deano Roberts, Vice President of Global Workplace and Real Estate bei Slack anstrebt: „Kümmere dich um deine Leute, dann kümmern sie sich um ihre Aufgaben“.

Motivierte Mitarbeiter:innen durch effizientes Management

Zu deinen wichtigsten Aufgaben als Führungskraft gehört es, deinen Mitarbeiter:innen Unterstützung zu bieten, ihnen Feedback zu geben und ihre harte Arbeit anzuerkennen. Indem du mit Leidenschaft und Energie vorangehst, motivierst du sie, selbst Verantwortung zu übernehmen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Denn zufriedene Team-Mitglieder sind produktiver und stärker mit ihrem Arbeitgeber verbunden. Effizientes Management wirkt sich also nicht nur positiv auf den Erfolg eurer Projekte aus, sondern auf das gesamte Unternehmen. Du suchst weiterem Input zum Thema Leadership? In einem anderen Beitrag erfährst du, welche Führungskompetenzen im digitalen Zeitalter besonders wichtig sind.