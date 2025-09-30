Engagement des collaborateurs : comment le stimuler ?

Lorsque les salariés sont démotivés et qu’ils ne s’investissent plus dans leur travail, il est facile de rejeter la faute sur les outils, les processus, et même la culture de l’entreprise. Pourtant, le plus souvent, le manque d’engagement des collaborateurs est dû à un problème d’efficacité au sein de la direction.

Les dirigeants efficaces savent stimuler ce que Lindsay McGregor, cofondatrice de Vega Factor, appelle la « motivation totale des équipes ». Selon elle, les dirigeants doivent inciter leurs collaborateurs non seulement à bien faire leur travail, mais aussi à donner un sens à leur fonction. Voici quelques idées pour aider les responsables à mieux communiquer avec leurs équipes, à mettre en place une direction collaborative et à encourager les collaborateurs à travailler le mieux possible.

1. Les employés font confiance aux dirigeants qui mènent ET qui suivent

Les bons dirigeants n’adoptent pas inutilement un comportement autoritaire. Selon les psychologues Kim Peters et Alex Haslam, auteurs de l’étude « I Follow, Therefore I Lead » (« Je suis, donc je mène »), il est intéressant pour les dirigeants de montrer aux autres qu’ils peuvent aussi suivre la marche et retrousser leurs manches pour travailler au sein du groupe.

Kim Peters et Alex Haslam soutiennent également dans la revue Harvard Business Review que « les salariés doivent percevoir le dirigeant comme l’un des leurs ». Leur analyse révèle en conclusion que ceux qui s’identifient comme des meneurs naturels peinent à convaincre leurs équipes. À l’inverse, les individus qui se présentent comme des suiveurs sont ceux qui réussissent à gravir les échelons pour devenir de vrais dirigeants.

2. L’enthousiasme et l’optimisme améliorent l’engagement des collaborateurs

Après avoir interrogé plus de 140 chefs d’entreprise, les analystes du cabinet de recherche McKinsey ont identifié cinq qualités clés qui caractérisent un « management centré » et qui, si elles sont réunies, peuvent donner naissance à un style de direction plus efficace :

Donner un sens à son travail

Faire fructifier ses relations et le groupe

Transformer le stress et la peur en opportunités

Agir malgré les risques

Entretenir l’énergie des autres grâce à la motivation

En faisant preuve d’enthousiasme dans votre travail et en transmettant cette passion aux autres, vous contribuez à accroître les performances et l’engagement des collaborateurs. Cet optimisme encourage également un management collaboratif chez les salariés en offrant à ces derniers la possibilité de prendre les devants et de diriger les opérations pendant les périodes tumultueuses.

3. Une direction efficace favorise la santé de l’entreprise

Pour être vraiment efficace, la direction ne doit pas se contenter de chercher à atteindre des objectifs à court terme avant de passer à l’étape suivante : elle doit contribuer à la santé globale de l’entreprise.

D’après les recherches de McKinsey, il existe quatre grandes méthodes de management, c’est-à-dire des combinaisons de pratiques qui contribuent à une bonne santé organisationnelle. L’une de ces méthodes donne la priorité à l’innovation et au développement des talents. Une autre se concentre sur les analyses des finances et de la concurrence. Mais en matière de développement des équipes, voici les cinq qualités qui comptent vraiment pour un management efficace :

Offrir des opportunités de croissance

Inspirer et motiver les salariés

Être ouvert et savoir faire confiance

Offrir des avantages financiers

Savoir évaluer et gérer les risques

En communiquant de manière ouverte et franche par le biais d’un management efficace, vous pouvez mettre en place ce que Kevin Kruse, fondateur de LEADx.org, appelle la « chaîne profit-engagement ». Il s’agit d’une série d’actions déclenchées par l’engagement des collaborateurs qui mènent à une réussite plus importante et durable de l’entreprise dans son ensemble.

4. « Soyez attentifs à vos collaborateurs et ils seront attentifs à leur mission »

Les responsables doivent montrer un réel intérêt pour leurs équipes et leur faire confiance. Une étude de McKinsey révèle que le soutien apporté aux salariés, avec la résolution des problèmes, la collaboration et l’amélioration de la productivité, représente 89 % de l’efficacité managériale globale.

Faire passer le bonheur et la productivité de vos collaborateurs avant vos propres intérêts (et ceux de l’entreprise) est la base du management ouvert. C’est ce que Deano Roberts, vice-président du lieu de travail mondial et de l’immobilier chez Slack, s’efforce de faire. « Soyez attentifs à vos collaborateurs et ils seront attentifs à leur mission », confie-t-il.

Une management efficace garantit la confiance et l’engagement des collaborateurs

Les bons dirigeants savent qu’ils doivent avant tout apporter un soutien aux salariés, leur donner leurs avis et reconnaître leur travail. Mais les excellents dirigeants ont conscience de leurs capacités et sont capables d’évaluer objectivement si le reste de l’équipe peut prendre exemple sur eux. En adoptant d’abord le comportement qu’ils espèrent voir chez les membres de leur équipe, les dirigeants sont d’autant plus susceptibles de développer une équipe pleinement investie, dans les bons comme dans les mauvais moments.