Das Wichtigste auf einen Blick Informationsfluss ≠ Informationsflut: Mehr Nachrichten bedeuten keinen besseren Fluss, entscheidend ist, dass die richtige Information zur richtigen Zeit die richtige Person erreicht

Gestörter Fluss kostet messbar: Laut einer ABBYY-Studie verliert jede:r vierte Wissensarbeitende pro Woche einen ganzen Arbeitstag mit der Suche nach Informationen

Die richtige Reihenfolge: Nachhaltige Verbesserung folgt immer der Sequenz Kultur → Prozesse → Tools, wer mit dem Tool beginnt, löst das falsche Problem

„Das hat mir niemand gesagt!” – dieser Satz in einem Meeting ist kein Zufall und kein Einzelfall. Er ist ein Symptom. Dahinter steckt ein strukturelles Problem, das Teams täglich Zeit, Vertrauen und Ergebnisse kostet: ein gestörter Informationsfluss. Laut einer Studie von ABBYY Digital Intelligence und Sapio Research (2021, n = 5.025 Büroangestellte in fünf Ländern) verliert jede:r vierte Wissensarbeitende pro Woche einen ganzen Arbeitstag mit der Suche nach Informationen. In Deutschland haben 58 % der Befragten angegeben, keinen ausreichenden Zugriff auf die Informationen in den Dokumenten zu haben, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Dieser Leitfaden zeigt, was Informationsfluss tatsächlich bedeutet, wie du erkennst, ob dein Informationsfluss gestört ist, und was du konkret dagegen tun kannst. Von der Unternehmenskultur bis zur Kanalarchitektur.

Was ist Informationsfluss?

Informationsfluss beschreibt den gezielten Transport von bedeutungshaltigem, kontextualisiertem Wissen von Sender:innen zu Empfänger:innen über definierte Kanäle, mit dem Ergebnis eines Wissenszuwachses bei den Empfänger:innen.

Wichtig dabei ist die Unterscheidung: Daten sind rohe Werte ohne Kontext (eine Zahl, ein Dateiname, ein Zeitstempel). Information entsteht erst, wenn Daten mit Bedeutung und Kontext verknüpft werden. Informationsfluss transportiert also keine Rohwerte, sondern interpretierbare Inhalte, die bei den Empfänger:innen zu einer Entscheidung, einer Handlung oder einem Wissenszuwachs führen.

Daraus folgt das zentrale Prinzip: Informationsfluss ist nicht gleich Informationsflut. Mehr Nachrichten, mehr Kommunikationskanäle, mehr Tools bedeuten nicht automatisch einen besseren Fluss. Das Ziel ist selektive, rechtzeitige und relevante Informationslieferung, nicht maximale Sendeleistung.

Die fünf Phasen nach Kosiol

Der Betriebswirt Erich Kosiol beschreibt Informationsfluss als einen Prozess in fünf Phasen, die sich auf jeden Unternehmenskontext übertragen lassen:

Informationsaufnahme: Ein Projekt-Update trifft im E-Mail-Postfach ein, die Information wird wahrgenommen

Informationsvorspeicherung: Du scannst die Betreffzeile und entscheidest in Sekunden: Muss ich das jetzt lesen oder kann es warten?

Informationsverarbeitung: Die Bedeutung wird bewertet: Welche Konsequenz ergibt sich daraus?

Informationsnachspeicherung: Die Erkenntnis aus dem Update wird in einem Channel oder Ticket festgehalten, damit sie für alle zugänglich bleibt, nicht nur für dich

Informationsabgabe: Du leitest die relevante Entscheidung an dein Team weiter, etwa als Nachricht im Projekt-Channel oder als Kommentar im Ticket

Stockt eine dieser Phasen, etwa weil Informationen nicht dokumentiert oder nicht weitergeleitet werden, bricht der Fluss an genau dieser Stelle ab.

Richtungen: vertikal, horizontal und diagonal

Informationsfluss bewegt sich in Organisationen in drei Richtungen:

Vertikal (top-down und bottom-up): Führungskräfte kommunizieren Strategie und Entscheidungen nach unten; Mitarbeitende geben Feedback, Probleme und Erkenntnisse nach oben. Beide Richtungen sind für einen gesunden Fluss nötig, denn einseitiger Top-down-Fluss erzeugt Silos und Demotivation.

Horizontal (zwischen Gleichgestellten): Teams oder Abteilungen auf derselben Hierarchieebene tauschen sich aus, etwa Marketing und Vertrieb, die gemeinsam an einem Launch arbeiten. Hier entstehen häufig Silos, wenn Abteilungen ihre Informationen als Wettbewerbsvorteil behandeln.

Diagonal (abteilungs- und ebenenübergreifend): Reinhard Höhns Begriff der „Querinformation” beschreibt den Fluss zwischen Personen, die weder in derselben Abteilung noch auf derselben Hierarchieebene sind, etwa eine Projektleiterin aus dem Produktteam, die direkt mit dem CFO kommuniziert. Diagonal ist oft der schnellste Weg, aber auch der am wenigsten strukturierte.

Was ein gestörter Informationsfluss wirklich kostet

Störungen im Informationsfluss sind kein weiches Kulturproblem, sie haben direkte finanzielle und operative Konsequenzen.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut ABBYY / Sapio Research (2021) verliert ein Viertel aller Wissensarbeitenden wöchentlich einen vollständigen Arbeitstag durch Informationssuche. Das McKinsey Global Institute (2012, „The Social Economy”) hat den Aufwand für Informationssuche und -zusammenstellung auf rund 1,8 Stunden täglich (also 9,3 Stunden pro Woche und Person) beziffert. Diese Zahlen sind als Richtungsindikator zu verstehen, nicht als absolute Benchmarks; die Realität variiert je nach Unternehmen und Branche. Die Grundaussage bleibt: Informationssuche ist eine der größten versteckten Kostenstellen im Wissensunternehmen.

Hinter diesen Zahlen stehen fünf strukturelle Ursachen, die sich in fast jedem Unternehmen wiederfinden:

Silodenken: Abteilungen behandeln ihr Wissen als Machtressource. Informationen werden nicht proaktiv geteilt, sondern auf Anfrage oder gar nicht. Das Ergebnis: doppelte Arbeit, verpasste Synergien, Frustration.

Informationsüberflutung: Zu viele Kommunikationskanäle, zu viele Benachrichtigungen, keine Priorisierung. Wenn alles dringend ist, ist nichts dringend, und wichtige Informationen gehen im Rauschen unter.

Veraltete Kanäle: E-Mail-Ketten und geteilte Laufwerke als primäre Kollaborationswerkzeuge erzeugen Versionswirrwarr, lange Suchzeiten und parallele Informationsstände.

Technische Barrieren: Inkompatible Tools, fehlende Integrationen, manuelles Copy-Paste zwischen Systemen. Jeder Systemwechsel ist eine potenzielle Fehler- und Verlustquelle.

Fehlende Verantwortlichkeiten: Niemand ist explizit verantwortlich dafür, dass eine bestimmte Information aktuell, vollständig und auffindbar bleibt. Information fällt durchs Raster.

Die Konsequenzkette: Störungen führen zu Folgekosten durch vermeidbare Fehler, verpasste Deadlines, doppelte Arbeit, und schließlich zu sinkendem Engagement. Mitarbeitende, die nicht die Informationen bekommen, die sie für ihre Arbeit brauchen, fühlen sich nicht ernst genommen.

Aber wie erkennst du, ob dein Team konkret betroffen ist?

Fünf Warnsignale: Ist dein Informationsfluss gestört?

Bevor du Maßnahmen einführst, lohnt sich ein ehrlicher Selbsttest. Die folgenden fünf Situationen sind keine abstrakten Symptome, sie sind konkrete Momente, die du kennst, wenn sie auftreten:

„Das hat mir niemand gesagt!” ist ein Satz, den du regelmäßig in Meetings hörst. Wenn diese Aussage zur Routine geworden ist, fehlt ein verlässlicher Verteilmechanismus für relevante Informationen.

Neue Teammitglieder brauchen Wochen, um den grundlegenden Projektkontext zu finden. Weil er in privaten E-Mail-Postfächern oder nicht dokumentierten Gesprächen liegt, und nicht in einem durchsuchbaren, geteilten System.

Dieselbe Frage wird in mehreren Kommunikationskanaälen gestellt und bekommt unterschiedliche Antworten. Ein Zeichen dafür, dass es keine verlässliche, zentrale Wissensquelle gibt und Informationsinseln entstanden sind.

Kritische Updates kommen zu spät, weil sie von einer einzelnen Person manuell weitergeleitet werden müssen. Engpassrisiko: Wenn eine Person ausfällt oder vergisst, stockt der gesamte Fluss.

Teams bauen Workarounds (private WhatsApp-Gruppen, persönliche Tabellen, informelle Absprachen), weil die offiziellen Kanäle nicht liefern. Das ist das deutlichste Signal: Wenn Menschen die offiziellen Kanäle umgehen, haben die offiziellen Kanäle das Vertrauen verloren.

Wenn drei oder mehr dieser Signale auf dein Team zutreffen, liegt ein strukturelles Problem vor, das sich mit den folgenden drei Schritten systematisch angehen lässt.

Informationsfluss verbessern: Drei effektive Schritte

Das Wichtigste zuerst: Kein Tool der Welt repariert einen defekten Informationsfluss allein. Wer mit der Kanalarchitektur beginnt, ohne die Kultur zu adressieren, baut ein neues Silo auf alten Fundamenten. Die Reihenfolge ist entscheidend: Kultur → Prozesse → Tools.

1. Transparenz und Feedback-Kultur aufbauen

Der erste und schwierigste Schritt liegt nicht in der Technologie, sondern in der Haltung. Ein funktionierender Informationsfluss setzt voraus, dass das Teilen von Informationen, einschließlich schlechter Nachrichten, belohnt und nicht bestraft wird. Wo das Zurückhalten von Wissen eine Machtressource ist, wird kein Tool das ändern.

Drei konkrete Ansätze für den Aufbau einer transparenzorientierten Kommunikationskultur:

Psychologische Sicherheit schaffen: Führungskräfte müssen vorleben, dass das frühzeitige Benennen von Problemen erwünscht ist und nicht zu Schuldzuweisungen führt. Wer Fehler versteckt, tut das aus einem Grund.

Silodenken strukturell aufbrechen: Regelmäßige abteilungsübergreifende Formate (Jour fixe, Jobrotation, teamübergreifende Retrospektiven) schaffen Empathie für andere Perspektiven und bauen die sozialen Verbindungen auf, die Informationsfluss ermöglichen.

Transparenz als Führungsaufgabe verankern: Wenn Führungskräfte ihre Entscheidungen begründen und ihre eigenen Informationsquellen teilen, signalisieren sie, dass Offenheit die Norm ist.

Mehr zur Grundlage einer gesunden Kommunikationskultur, die Informationsfluss erst ermöglicht, bietet der Artikel zur Kommunikationskultur im Team.

2. Kommunikationsregeln und Verantwortlichkeiten festlegen

Sobald die kulturelle Basis gelegt ist, folgen die strukturellen Regeln: Welche Information gehört wohin, und wer ist dafür verantwortlich?

Kanalzweck vor Toolauswahl: Definiere zuerst, welche Kommunikation welchen Zweck hat, dann erst den Kanal. Die folgende Matrix hat sich in der Praxis bewährt:

Kommunikationszweck Kanal Antworterwartung Formale Dokumentation Wissensdatenbank / Wiki Dauerhaft verfügbar, asynchron Tägliche Koordination & Projekte Channel-basierte Messaging-Plattform Dynamisch, Antwort in Stunden Externe / offizielle Kommunikation E-Mail Formal, 24–48 Stunden Vorfallsbehebung & Anfragen Ticket-System / Helpdesk Transaktional, SLA-gebunden

Informationseigentümerschaft klären: Für jeden wichtigen Informationstyp sollte eine Person oder Rolle verantwortlich sein: Wer hält diesen Inhalt aktuell? Wer stellt sicher, dass er auffindbar ist? Ohne diese Zuordnung fällt Information systematisch durch die Maschen.

Asynchron vs. synchron bewusst trennen: Nicht jede Abstimmung braucht ein Meeting; nicht jedes Update kann auf das nächste Wiki-Review warten. Explizite Regeln, etwa „Status-Updates gehen in den Channel, Entscheidungen werden schriftlich dokumentiert, Konflikte werden synchron besprochen” – reduzieren Ablenkungen und erhöhen die Verlässlichkeit des Flusses. Wie das in der Praxis funktioniert, erklärt der Artikel zur asynchronen Kommunikation.

3. Die passende Kanalarchitektur einrichten

Jetzt, und erst jetzt, kommt die Technologie. Die Frage ist nicht „Welches Tool?”, sondern „Welche Kategorie von Tool löst welches strukturelle Problem?”

Vier Tool-Kategorien decken den Großteil der Anforderungen ab:

Social Intranets für unternehmensweites Wissen und offizielle Ankündigungen

Channel.basierte Messaging-Plattformen für Team- und Projektkoordination im Tagesgeschäft

Ticket-/ITSM-Systeme für strukturierte Vorgangsbearbeitung

ERP-/CRM-Integrationen für automatisierte operative Datenflüsse

Ein konkretes Beispiel dafür, wie Channel-basiertes Messaging den Informationsfluss strukturiert verbessert: Slack organisiert Kommunikation in thematischen Channels, die den Fluss auf die richtigen Empfänger:innen lenken, statt ihn an alle zu senden. Konkret:

Silodenken: Öffentliche, durchsuchbare Channels ersetzen geschlossene E-Mail-Postfächer. Wer in einem Projekt-Channel liest, bekommt denselben Informationsstand wie alle anderen, ohne explizit in CC gesetzt zu werden.

Informationsüberflutung: Klare Namenskonventionen lenken Inhalte an die richtigen Empfänger:innen: #ankündigungen-global für unidirektionale Unternehmens-Updates, #projekt-finanzen für abteilungsübergreifende Koordination, #unternehmenswissen für Branchen- und Fachinhalte.

Onboarding neuer Mitarbeitender: Die Enterprise-Suche ermöglicht es neuen Teammitgliedern, die vollständige Channel-Historie zu durchsuchen und Projektkontext asynchron nachzulesen, direktes Gegenmodell zu Warnsignal Nr. 2.

Integrationsschicht: Über den Workflow-Builder und Drittanbieter-Integrationen verbindet Slack die Messaging-Schicht mit ERP-, CRM- und Ticketsystemen, sodass operative Informationen dort auftauchen, wo Teams arbeiten, statt verteilt in einzelnen Tools zu verweilen.

Wie du Kommunikationskanäle generell strukturierst und welche Kriterien bei der Auswahl wirklich zählen, erklärt der Artikel zum Vergleich und optimalen Einsatz von Kommunikationskanälen im Team.

Verbesserung messen: Qualitativ: Wie oft hörst du noch „Das hat mir niemand gesagt!”? Wie schnell arbeiten sich neue Mitarbeitende ein? Quantitativ: Wie entwickelt sich die durchschnittliche Antwortzeit auf abteilungsübergreifende Anfragen? Wie viele Duplikat-Threads entstehen pro Woche? Wer nicht misst, merkt nicht, ob sich etwas verbessert.

Fazit

Ein gesunder Informationsfluss ist keine Frage von mehr Tools oder mehr Nachrichten, er entsteht, wenn die richtige Information zur richtigen Zeit die richtige Person erreicht. Das setzt eine Reihenfolge voraus, die sich nicht abkürzen lässt: erst Transparenz und Feedback-Kultur aufbauen, dann Kommunikationsregeln und Verantwortlichkeiten klären, dann die passende Kanalarchitektur einrichten. Als ersten Schritt lohnt es sich, den Fünf-Warnsignale-Check mit dem eigenen Team durchzuführen und eine konkrete Kommunikationsregel zu definieren, die diese Woche in Kraft tritt. Welche Projektmanagement-Tools dabei helfen, Strukturen sichtbar zu machen und Verantwortlichkeiten klar zu verteilen, zeigt dieser Artikel mit konkreten Empfehlungen für den Alltag.

Häufig gestellte Fragen