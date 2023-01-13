Stelle dir folgendes Szenario vor: Jedes Teammitglied kann fortlaufend konzentriert arbeiten und gleichzeitig reibungslos mit allen Kolleg:innen kommunizieren. Ihr könnt Aufgaben einfach gemeinsam bearbeiten und Feedback in Echtzeit umsetzen. Wie das geht? Mit einem guten Kollaborationstool.

Wie hilfreich solche kollaborativen Tools sind, ist in den vergangenen Jahren besonders deutlich geworden. Denn der Arbeitsalltag vieler Menschen verschiebt sich räumlich und zeitlich immer weiter, feste Arbeitsorte und -zeiten lösen sich auf. Umso wichtiger werden Technologien, dank denen Mitarbeitende flexibel zusammenarbeiten können. Und genau hier kommen kollaborative Tools ins Spiel: Sie schaffen die technischen Grundlagen für die Zukunft der Arbeit. Hier erfährst du, was ein digitales Kollaborationstool ist, welche Vorteile es bietet und wie du die richtige Software für dein Unternehmen auswählst.

Was ist ein kollaboratives Tool?

Kollaborative Tools sind digitale Plattformen, auf denen du dich orts- und zeitunabhängig austauschen und gemeinsam mit anderen arbeiten kannst. Ihr Funktionsumfang geht weit über einfache Kommunikationswerkzeuge hinaus. Einige dieser Tools bieten neben Chats, Videokonferenzen und Sprachnachrichten auch die Möglichkeit, die Arbeit im Projekt-Team zu strukturieren, Termine mit Kolleg:innen zu planen sowie Wissen und Dateien zu teilen. Andere kollaborative Tools sind simpler aufgebaut. Das Ziel aller bleibt jedoch das gleiche: die Zusammenarbeit im Projekt-Team zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

Zu den wichtigsten Funktionen von kollaborativen Tools wie Slack, mit denen du die Teamarbeit in deinem Unternehmen auf das nächste Level heben kannst, gehören:

Teilen von Beiträgen : Über Chatgruppen, Messenger-Feeds oder Channels können Teammitglieder jederzeit miteinander kommunizieren, selbst wenn sie von verschiedenen Orten aus arbeiten. Die gesamte Kommunikation des Projekt-Teams wird an einem zentralen Ort gespeichert und ist für alle transparent nachvollziehbar.

: Über Chatgruppen, Messenger-Feeds oder Channels können Teammitglieder jederzeit miteinander kommunizieren, selbst wenn sie von verschiedenen Orten aus arbeiten. Die gesamte Kommunikation des Projekt-Teams wird an einem zentralen Ort gespeichert und ist für alle transparent nachvollziehbar. Kommentieren von Beiträgen : Teammitglieder können gezielt markiert werden und Nachrichten direkt kommentieren. Dadurch wird sichergestellt, dass in großen Gruppen die richtigen Kolleg:innen angesprochen werden. Die Kommunikation erfolgt im passenden thematischen Zusammenhang, sodass alle sofort erkennen können, ob eine Nachricht für sie relevant ist.

: Teammitglieder können gezielt markiert werden und Nachrichten direkt kommentieren. Dadurch wird sichergestellt, dass in großen Gruppen die richtigen Kolleg:innen angesprochen werden. Die Kommunikation erfolgt im passenden thematischen Zusammenhang, sodass alle sofort erkennen können, ob eine Nachricht für sie relevant ist. Gemeinsames Bearbeiten : Alle Mitglieder eines Channels können Daten und Dokumente gleichzeitig bearbeiten. Teammitglieder können digital brainstormen oder gemeinsam an einem Dokument arbeiten, wobei immer die aktuellste Version zur Verfügung steht, um Klarheit und Struktur in der Zusammenarbeit zu gewährleisten.

: Alle Mitglieder eines Channels können Daten und Dokumente gleichzeitig bearbeiten. Teammitglieder können digital brainstormen oder gemeinsam an einem Dokument arbeiten, wobei immer die aktuellste Version zur Verfügung steht, um Klarheit und Struktur in der Zusammenarbeit zu gewährleisten. Externe Kommunikation : Viele kollaborative Tools ermöglichen auch die Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitenden, Kund:innen oder Dienstleister :innen. So kann auch außerhalb des Unternehmens schnell abgestimmt werden, und gemeinsame Dokumente und Tools können problemlos geteilt werden.

: Viele kollaborative Tools ermöglichen auch die Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitenden, Kund:innen oder Dienstleister :innen. So kann auch außerhalb des Unternehmens schnell abgestimmt werden, und gemeinsame Dokumente und Tools können problemlos geteilt werden. Integration anderer Tools : Eine umfassende Kollaborationsplattform erlaubt die Einbindung von Drittanbieter-Tools und -Apps. So können Mitarbeitende unterwegs auf alle wichtigen Anwendungen zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herwechseln zu müssen.

: Eine umfassende Kollaborationsplattform erlaubt die Einbindung von Drittanbieter-Tools und -Apps. So können Mitarbeitende unterwegs auf alle wichtigen Anwendungen zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herwechseln zu müssen. Automatisierung: Mit moderner Kollaborationssoftware lassen sich Routineaufgaben automatisieren. So können beispielsweise Nachrichten in Aufgaben umgewandelt oder Aufgaben automatisch ins Projektmanagement-Tool übertragen werden, was die Effizienz im Arbeitsalltag weiter erhöht.

Arten von kollaborativen Tools

Kollaborative Tools erleichtern die Projektorganisation, die Kommunikation im Team und die zentrale Verwaltung wichtiger Dokumente. Egal, ob du eine Lösung suchst, um Aufgaben zu organisieren, die Kommunikation zu verbessern oder Dokumente zu teilen – die Vielfalt der kollaborativen Tools kann die Art und Weise, wie du und deine Kolleg:innen zusammenarbeiten, entscheidend verbessern. Hier findest du die wichtigsten Kategorien von Tools, die dir helfen, die Zusammenarbeit im Team effizienter zu gestalten.

Projektmanagement-Tools

Projektmanagement-Tools sind ideal, um komplexe Projekte zu planen, zu organisieren und in Echtzeit zu verfolgen. Plattformen wie Asana, Trello oder Slack bieten intuitive Funktionen zur Aufgabenverwaltung, mit denen du Aufgaben erstellen, priorisieren und einzelnen Teammitgliedern zuweisen kannst. Slack, als kollaboratives Tool, ermöglicht dir zusätzlich, direkt im Projektkontext zu kommunizieren, Dateien zu teilen und Updates zu erhalten, ohne die Plattform zu verlassen. Diese Tools machen die Projektarbeit transparenter und helfen dabei, Deadlines einzuhalten, indem alle wichtigen Informationen an einem Ort gebündelt sind. So sparst du Zeit und kannst dich voll auf die Umsetzung konzentrieren.

Kommunikationswerkzeuge

Kommunikationswerkzeuge wie Slack, Microsoft Teams oder Zoom sind unverzichtbar für den reibungslosen Austausch im Team. Sie ermöglichen schnelle und direkte Kommunikation, egal ob per Chat, Videoanruf oder Sprachmitteilung. In Slack kannst du zum Beispiel verschiedene Kanäle für unterschiedliche Projekte oder Abteilungen erstellen, sodass alle relevanten Informationen übersichtlich strukturiert sind. Solche Kommunikations-Tools reduzieren die Notwendigkeit von E-Mails und ermöglichen es, in Echtzeit auf Fragen und Anmerkungen zu reagieren. So bleiben alle stets auf dem neuesten Stand, und Missverständnisse werden vermieden.

Dokumentenmanagement-Tools

Dokumentenmanagement-Tools wie Google Docs, Dropbox oder OneDrive bieten dir die Möglichkeit, Dokumente zentral zu speichern und in Echtzeit mit deinen Kolleg:innen zu bearbeiten. Google Docs zum Beispiel erlaubt gleichzeitiges Arbeiten an Dokumenten und zeigt dir die Änderungen deines Teams sofort an. Das spart Zeit und verhindert Versionierungsprobleme, da immer die aktuellste Version eines Dokuments vorliegt. Dank der Integration in Plattformen wie Slack kannst du PDFs, Links und andere Dateien einfach teilen und verwalten, ohne die App wechseln zu müssen. So bleiben alle Dateien an einem Ort zugänglich und du hast jederzeit Zugriff auf wichtige Ressourcen.

Vorteile digitaler Kollaborationstools

Die Einführung digitaler kollaborativer Tools in deinem Unternehmen kann zu einer spürbaren Verbesserung der Effizienz und der Kommunikation im Team beitragen. Diese Tools erleichtern nicht nur die Zusammenarbeit, sondern ermöglichen es dir und deinen Kolleg:innen, produktiver und flexibler zu arbeiten. Im Folgenden erfährst du, welche Vorteile diese Tools für die Effizienz und die Kommunikation bieten.

Effizienzsteigerung

Kollaborative Tools helfen dabei, die Arbeit in deinem Team optimal zu strukturieren und zu organisieren. Durch Funktionen wie Aufgabenverwaltung, gemeinsame Kalender und direkte Zuweisung von Verantwortlichkeiten wird die Projektarbeit transparenter und effizienter. Beispielsweise ermöglicht dir ein Tool wie Slack, alle relevanten Informationen und Dateien an einem Ort zu bündeln, sodass dein Team schneller auf wichtige Ressourcen zugreifen kann. Die Zeit, die früher für die Suche nach Dokumenten oder die Abstimmung über E-Mails verschwendet wurde, kann nun sinnvoll für produktive Aufgaben genutzt werden. Dank der automatischen Updates in Echtzeit bleibt jeder stets auf dem neuesten Stand – unabhängig vom Standort oder den Arbeitszeiten.

Verbesserung der Kommunikation

Eine klare und zuverlässige Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Projekts. Kollaborative Tools wie Slack fördern den Austausch im Team und machen die Kommunikation einfacher und effektiver. Durch die Möglichkeit, verschiedene Kanäle für unterschiedliche Projekte oder Abteilungen zu erstellen, kannst du sicherstellen, dass Informationen gezielt und strukturiert verteilt werden. Diese Tools bieten außerdem Funktionen für Video- und Sprachchats, wodurch Meetings flexibel und unabhängig vom Standort abgehalten werden können. So bleiben Mitarbeitende jederzeit miteinander verbunden, und Missverständnisse können vermieden werden. Die schnelle und flexible Kommunikation sorgt für eine stärkere Teamdynamik und unterstützt eine offene Feedback-Kultur.

Was ist das beste Kollaborationstool für dein Unternehmen?

Die Wahl des passenden kollaborativen Tools ist entscheidend, um die Zusammenarbeit in deinem Team zu optimieren. Ein gut ausgewähltes Tool kann die Produktivität steigern und die Kommunikation verbessern. Hier findest du die wichtigsten Kriterien für die Auswahl sowie Tipps für eine erfolgreiche Implementierung.

Kriterien zur Auswahl

Bei der Auswahl eines kollaborativen Tools solltest du auf einige zentrale Faktoren achten, um sicherzustellen, dass es optimal zu den Bedürfnissen deines Unternehmens passt. Zunächst ist Benutzerfreundlichkeit ein wichtiger Aspekt: Ein intuitives Design erleichtert den Einstieg und reduziert den Schulungsaufwand für deine Mitarbeitenden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kompatibilität mit den bestehenden Systemen und Programmen, die dein Team bereits nutzt, wie z. B. Google Docs oder PDF-Viewer. Dies vereinfacht die Integration und stellt sicher, dass alle Teammitglieder schnell auf die benötigten Informationen zugreifen können. Achte außerdem darauf, dass das Tool sicher und DSGVO-konform ist, um den Datenschutz für sensible Unternehmensdaten zu gewährleisten. Schließlich ist auch die Flexibilität des Tools entscheidend, um es an die spezifischen Anforderungen deiner Projekte anpassen zu können.

Tipps für die Implementierung

Die Implementierung eines neuen Tools im Unternehmen erfordert eine durchdachte Strategie, damit es von allen Mitarbeitenden akzeptiert und effektiv genutzt wird. Ein erster Schritt ist es, dein Team frühzeitig in die Auswahl des Tools einzubeziehen und auf ihre Bedürfnisse und Präferenzen einzugehen. Dies schafft Akzeptanz und Motivation bei der Nutzung des Tools. Biete nach der Einführung eine umfassende Schulung an, in der du den Mitarbeitenden alle wichtigen Funktionen und Best Practices vermittelst. Zusätzlich kann es sinnvoll sein,Mentor:innen aus deinem Team zu bestimmen, die als Ansprechpersonen für Fragen und Unterstützung dienen. Plane eine Eingewöhnungsphase ein, in der die Mitarbeitenden das Tool schrittweise in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Mit regelmäßigen Feedback-Runden stellst du sicher, dass das Tool optimal genutzt wird und dein Team bestmöglich unterstützt.

Kollaboratives Arbeiten: Bereit loszulegen?

Kollaborationssoftware schafft den passenden Rahmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Projekt-Teams – über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg. Sie sorgt für mehr Effizienz, eine bessere Kommunikation und bringt Teammitglieder enger zusammen. Da jedes Unternehmen andere Anforderungen hat und es zahlreiche Anbieter gibt, solltest du eine Kollaborationssoftware wählen, die genau zu deinem Unternehmen passt. So profitierst du bestmöglich von den vielen Vorteilen.

Weitere Informationen rund um digitale Kollaboration und kollaborative Tools findest du in unserer Themenübersicht.