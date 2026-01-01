Veranstaltungen

Nimm an unseren kommenden Live-Veranstaltungen oder On-Demand-Webinaren in einer Stadt oder an einem Bildschirm in deiner Nähe teil.

Veranstaltungen und Webinare durchsuchen

Werde Teil der Slack-Community

Lerne andere Slack-Benutzer:innen kennen, um Tipps und Tricks auszutauschen, dein Netzwerk zu erweitern oder über die Zukunft der Arbeit zu diskutieren. Jeder ist willkommen!

Events in deiner Nähe finden