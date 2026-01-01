Pioniere des Wandels: Kaufland im Gespräch

Mit Transparenz und Autonomie wachsen
Hinter einem der größten Online-Marktplätze Deutschlands steht ursprünglich ein Startup. In den Nullerjahren als DVD-Tauschbörse gestartet, wandelte es sich zu einer digitalen Handelsplattform und schrieb über die Zeit eine Erfolgsgeschichte des deutschen Online-Handels. Die Rede ist von KAUFLAND E-COMMERCE. Das Unternehmen ist heute Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Europa zählt.
Fabian Kothe, Geschäftsführer und CTO/CPO bei KAUFLAND E-COMMERCE, sorgt zusammen mit seinen Kolleg:innen dafür, dass mit Technologie gute Produkte für die Kund:innen entstehen können. In einem hart umkämpften Markt gelingt das mit maximaler Transparenz, größtmöglicher Autonomie für die Mitarbeiter:innen sowie der Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Dadurch entsteht nicht nur ein kulturell inspirierendes Klima, sondern auch eine höchst produktive Arbeitsweise. Wie das gelingt, erzählt Fabian Kothe im Live-Talk mit Slack.
Rednerinnen und Redner:
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
Okay!
Vielen Dank für dein Feedback.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!