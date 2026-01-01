Pioniere des Wandels: Kaufland im Gespräch

Mit Transparenz und Autonomie wachsen

Hinter einem der größten Online-Marktplätze Deutschlands steht ursprünglich ein Startup. In den Nullerjahren als DVD-Tauschbörse gestartet, wandelte es sich zu einer digitalen Handelsplattform und schrieb über die Zeit eine Erfolgsgeschichte des deutschen Online-Handels. Die Rede ist von KAUFLAND E-COMMERCE. Das Unternehmen ist heute Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Europa zählt.

Fabian Kothe, Geschäftsführer und CTO/CPO bei KAUFLAND E-COMMERCE, sorgt zusammen mit seinen Kolleg:innen dafür, dass mit Technologie gute Produkte für die Kund:innen entstehen können. In einem hart umkämpften Markt gelingt das mit maximaler Transparenz, größtmöglicher Autonomie für die Mitarbeiter:innen sowie der Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Dadurch entsteht nicht nur ein kulturell inspirierendes Klima, sondern auch eine höchst produktive Arbeitsweise. Wie das gelingt, erzählt Fabian Kothe im Live-Talk mit Slack.

Die folgenden Themen erwarten dich: Wie mit Technologie ein positives und produktives Arbeitsklima entsteht

Wie sich Autonomie und Alignment in der Arbeitsweise so kombinieren lassen, dass am Ende trotzdem alle Fäden zusammenlaufen

Wie komplett transparente Kommunikation Unternehmen effizient und attraktiv macht

Rednerinnen und Redner: