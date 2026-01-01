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Webinar

Pioniere des Wandels: Kaufland im Gespräch

In dieser Folge von "Pioniere des Wandels" erzählt Fabian Kothe, wie Transparenz, Autonomie und mobiles Arbeiten zu mehr Produktivität führen.

30 Min.

    Mit Transparenz und Autonomie wachsen

    Hinter einem der größten Online-Marktplätze Deutschlands steht ursprünglich ein Startup. In den Nullerjahren als DVD-Tauschbörse gestartet, wandelte es sich zu einer digitalen Handelsplattform und schrieb über die Zeit eine Erfolgsgeschichte des deutschen Online-Handels. Die Rede ist von KAUFLAND E-COMMERCE. Das Unternehmen ist heute Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Europa zählt.

    Fabian Kothe, Geschäftsführer und CTO/CPO bei KAUFLAND E-COMMERCE, sorgt zusammen mit seinen Kolleg:innen dafür, dass mit Technologie gute Produkte für die Kund:innen entstehen können. In einem hart umkämpften Markt gelingt das mit maximaler Transparenz, größtmöglicher Autonomie für die Mitarbeiter:innen sowie der Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Dadurch entsteht nicht nur ein kulturell inspirierendes Klima, sondern auch eine höchst produktive Arbeitsweise. Wie das gelingt, erzählt Fabian Kothe im Live-Talk mit Slack.

    Rednerinnen und Redner:

    Verena PausderUnternehmerin, Investorin, Expertin für digitale Bildung
    Fabian KotheGeschäftsführer und CTO/CPO, KAUFLAND E-COMMERCE

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