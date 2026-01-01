In einer Enterprise-Organisation können alle Personen mit der Systemrolle Administrator:in für gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für bestimmte Mitglieder festlegen, um deren Nachrichten und Dateien in Slack zu erhalten.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Wenn du eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht erstellst, kannst du Nachrichten- und Dateidaten aus allen Unterhaltungen oder nur die Direktnachrichten einbeziehen, an denen ein Mitglied beteiligt ist.

Bei einer Aufbewahrungspflicht werden Nachrichten und Dateien, die von allen Mitgliedern einer Unterhaltung gesendet wurden, unabhängig von den Aufbewahrungseinstellungen oder unabhängig davon, ob Mitglieder Inhalte bearbeiten oder löschen, gespeichert.

gesendet wurden, unabhängig von den Aufbewahrungseinstellungen oder unabhängig davon, ob Mitglieder Inhalte bearbeiten oder löschen, gespeichert. Auf Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, kann über einen JSON-Export oder über die Ermittlungs-API zugegriffen werden.

Wenn ein Channel, der in der Aufbewahrungspflicht enthalten ist, gelöscht wird, werden die Nachrichten- und Dateidaten nicht gespeichert.

Nachrichten und Dateien aus Slack Connect-Unterhaltungen, Slack Sales Home-Benachrichtigungen, Emoji-Reaktionen und der Versionsverlauf von Snippets sind in gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nicht enthalten.

Tipp: Wenn du ein:e Primäre:r Inhaber:in eines Workspace oder einer Organisation bist, informiere dich, wie du Mitgliedern die Systemrolle Administrator:in für gesetzliche Aufbewahrungspflichten zuweisen kannst.



Gesetzliche Aufbewahrungspflicht erstellen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit, und wähle dann Gesetzliche Aufbewahrungspflichten aus. Klicke auf Gesetzliche Aufbewahrungspflicht erstellen. Benenne die Aufbewahrungspflicht und füge bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Wähle aus, welche Unterhaltungen aufgenommen werden sollen, und füge dann einen optionalen Datumsbereich hinzu. Klicke auf Aufsichtspersonen hinzufügen. Wähle die Mitglieder aus, die du in die Aufbewahrungspflicht aufnehmen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Klicke auf Speichern.

Tipp: Für eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht können bis zu 1.000 Aufsichtspersonen vorhanden sein, aber es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die du erstellen kannst. Wenn du die Obergrenze für Aufsichtspersonen erreichst, kannst du für die ausstehenden Mitglieder eine neue gesetzliche Aufbewahrungspflicht einrichten.



Gesetzliche Aufbewahrungspflicht bearbeiten

Du kannst eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht bearbeiten, um Änderungen am Namen, an der Beschreibung oder daran vorzunehmen, welche Mitglieder als Aufsichtspersonen enthalten sind.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit, und wähle dann Gesetzliche Aufbewahrungspflichten aus. Klicke neben der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Details bearbeiten aus. Bearbeite den Namen oder die Beschreibung, oder füge Mitglieder im Bereich Aufsichtspersonen hinzu oder entferne sie. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Datumsbereich zu bearbeiten oder einzustellen, welche Unterhaltungen für eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht berücksichtigt werden.

Gesetzliche Aufbewahrungspflicht freigeben

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit, und wähle dann Gesetzliche Aufbewahrungspflichten aus. Klicke neben der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Freigeben aus. Klicke zur Bestätigung auf Freigeben.

Tipp: Bei Bedarf kannst du eine freigegebene gesetzliche Aufbewahrungspflicht wieder aktivieren. Klicke neben der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Aktivieren.