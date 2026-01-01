In un’organizzazione Enterprise, chiunque abbia il ruolo di sistema Amministratore blocchi a fini giudiziari può introdurre un blocco a fini giudiziari su membri specifici per conservare i loro messaggi e file in Slack.
Cosa puoi aspettarti
Quando crei un blocco a fini giudiziari, puoi includere i dati relativi ai file e messaggi di tutte le conversazioni o solo del messaggio diretto di cui un membro fa parte.
Con l’applicazione di un blocco, i messaggi e i file inviati da tutti i membri in una conversazione verranno salvati indipendentemente dalle impostazioni di conservazione o se i membri modificano o eliminano dei contenuti.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi seleziona Blocchi a fini giudiziari.
Clicca su Crea blocco a fini giudiziari.
Assegna un nome al blocco e se lo desideri aggiungi una descrizione.
Seleziona quali conversazioni includere, quindi aggiungi un intervallo di date facoltativo.
Clicca su Aggiungi responsabili. Seleziona i membri che vuoi includere nel blocco, quindi clicca su Aggiungi.
Clicca su Salva.
Suggerimento: un blocco a fini giudiziari può avere fino a 1.000 responsabili, ma non vi sono limiti al numero di blocchi giudiziari che puoi creare. Se hai raggiunto il limite di responsabili, puoi creare un nuovo blocco giudiziario per gli altri membri.
Modificare un blocco a fini giudiziari
Puoi modificare un blocco a fini giudiziari per apportare modifiche al nome, alla descrizione o ai membri inclusi come responsabili.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi seleziona Blocchi a fini giudiziari.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un blocco a fini giudiziari, quindi seleziona Modifica dettagli.
Modifica il nome o la descrizione oppure aggiungi o rimuovi i membri nella sezione Responsabili.
Clicca su Salva.
Nota: non è possibile modificare l’intervallo di date o le conversazioni incluse per un blocco a fini giudiziari.
Rilasciare un blocco a fini giudiziari
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi seleziona Blocchi a fini giudiziari.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un blocco a fini giudiziari, quindi seleziona Rilascia.
Clicca su Rilascia per confermare.
Suggerimento: se necessario, puoi riattivare un blocco a fini giudiziari rilasciato. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un blocco, quindi seleziona Attiva.