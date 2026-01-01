Pioniere des Wandels
Erfahre in unserer Talk-Reihe von innovativen Vordenkerinnen und Vordenkern, wie Wandel durch Technologie und eine neue Arbeitskultur gelingt
Schau dir bisherige Sessions an
Du musst gar nicht bis zum nächsten Interview warten. Schau dir hier einfach die Aufzeichnungen der bisherigen Sessions mit unseren Pionieren des Wandels an
Pioniere des Wandels: SumUp im Gespräch
Wie SumUp sein rapides Wachstum durch Kultur und Technologie gestaltetJetzt ansehen
Pioniere des Wandels: CheMondis im Gespräch
CheMondis will den Vertrieb der Chemiebranche revolutionieren: Als Matchmaker digitalisiert das Kölner Unternehmen den Handel einer ganzen Industrie.Jetzt ansehen
Pioniere des Wandels: PERSONIO
Wie Europas wertvollstes HR Tech-Unternehmen ein hybrides Arbeitsmodell entwickelt hatJetzt ansehen
Pioniere des Wandels: DOUGLAS im Gespräch
Wie man ein 111 Jahre altes Unternehmen zu Europas führender Premium-Beauty-Plattform machtJetzt ansehen
Pioniere des Wandels: Novartis im Gespräch
Was hinter dem Arbeitskonzeot Choice with Responsibility stecktJetzt ansehen
Pioniere des Wandels: EWE GO im Gespräch
Ausgründung vom Konzern zum agilen Start UpJetzt ansehen
Pioniere des Wandels: Holtzbrinck im Gespräch
“Vertrauen in Traditionen, aber auch der Mut, neue Wege zu beschreiten."Jetzt ansehen
Pioniere des Wandels: Viessmann im Gespräch
Wir gestalten Lebensräume für zukünftige GenerationenJetzt ansehen
Lerne von den Besten: unseren Kunden
Entdecke die Geschichten unserer Kunden aus bisherigen Sessions
Reinventing Work im Kundenservice
Wie Kundenservice-Teams mit Slack als digitalem Büro die Kundentreue stärken können
Reinventing Work im Vertrieb: 5 Anforderungen an die Zukunft der Arbeit
Wie Vertriebsteams mit Slack als ihr digitales Büro mehr Umsatz machen
Reinventing Work in Entwickler-Teams
Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen
Keine Zeit für eine ganze Session? Lies die Zusammenfassung
Finde hier die Zusammenfassung jedes Gesprächs und lerne von den Tipps, die unsere Pioniere des Wandels uns mit auf dem Weg geben
Reinventing Work im Vertrieb: 5 Anforderungen an die Zukunft der Arbeit
Wie Vertriebsteams mit Slack als ihr digitales Büro mehr Umsatz machen
Reinventing Work im Kundenservice
Wie Kundenservice-Teams mit Slack als digitalem Büro die Kundentreue stärken können
Reinventing Work in Entwickler-Teams
Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen
Reinventing Work in der IT
Wie IT-Führungskräfte Projekt-Teams, Tools und Partnerunternehmen in der Remote-Arbeitswelt vernetzen
Infografik von Statista Slack: Büroarbeit jetzt und in Zukunft
Präferenzen von Büroarbeitern in Deutschland hinsichtlich Arbeitsmodellen, Unternehmenskultur und Technologie