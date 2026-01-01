SAMMLUNG

Pioniere des Wandels

Erfahre in unserer Talk-Reihe von innovativen Vordenkerinnen und Vordenkern, wie Wandel durch Technologie und eine neue Arbeitskultur gelingt

AUFZEICHNUNGEN

Schau dir bisherige Sessions an

Du musst gar nicht bis zum nächsten Interview warten. Schau dir hier einfach die Aufzeichnungen der bisherigen Sessions mit unseren Pionieren des Wandels an

Event

Pioniere des Wandels: SumUp im Gespräch

Wie SumUp sein rapides Wachstum durch Kultur und Technologie gestaltet

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Pioniere des Wandels: CheMondis im Gespräch

CheMondis will den Vertrieb der Chemiebranche revolutionieren: Als Matchmaker digitalisiert das Kölner Unternehmen den Handel einer ganzen Industrie.

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Pioniere des Wandels: PERSONIO

Wie Europas wertvollstes HR Tech-Unternehmen ein hybrides Arbeitsmodell entwickelt hat

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Pioniere des Wandels: DOUGLAS im Gespräch

Wie man ein 111 Jahre altes Unternehmen zu Europas führender Premium-Beauty-Plattform macht

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Pioniere des Wandels: Novartis im Gespräch

Was hinter dem Arbeitskonzeot Choice with Responsibility steckt

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Pioniere des Wandels: EWE GO im Gespräch

Ausgründung vom Konzern zum agilen Start Up

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Pioniere des Wandels: Holtzbrinck im Gespräch

“Vertrauen in Traditionen, aber auch der Mut, neue Wege zu beschreiten."

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3 houses in a row
Event

Pioniere des Wandels: Viessmann im Gespräch

Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen

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KUNDENGESCHICHTEN

Lerne von den Besten: unseren Kunden

Entdecke die Geschichten unserer Kunden aus bisherigen Sessions

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Reinventing Work im Kundenservice

Wie Kundenservice-Teams mit Slack als digitalem Büro die Kundentreue stärken können

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Reinventing Work im Vertrieb: 5 Anforderungen an die Zukunft der Arbeit

Wie Vertriebsteams mit Slack als ihr digitales Büro mehr Umsatz machen

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Reinventing Work in Entwickler-Teams

Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen

BLOG POSTS

Keine Zeit für eine ganze Session? Lies die Zusammenfassung

Finde hier die Zusammenfassung jedes Gesprächs und lerne von den Tipps, die unsere Pioniere des Wandels uns mit auf dem Weg geben

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Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen

Reinvent work and unlock faster collaboration in IT
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Reinventing Work in der IT

Wie IT-Führungskräfte Projekt-Teams, Tools und Partnerunternehmen in der Remote-Arbeitswelt vernetzen

Leitfaden

Infografik von Statista Slack: Büroarbeit jetzt und in Zukunft

Präferenzen von Büroarbeitern in Deutschland hinsichtlich Arbeitsmodellen, Unternehmenskultur und Technologie