Infografik von Statista Slack: Büroarbeit jetzt und in Zukunft

Die Pandemie hat die meisten Büroangestellten zwar dazu gezwungen, neue Arbeitsweisen auszutesten. Doch zum größten Teil spielen wir noch immer Büro vor dem Computer und haben die Transformation unserer Arbeit hin zu einer flexiblen, transparenten und vernetzen Arbeitsweise noch nicht vollzogen, wie die folgende Infografik zeigt, die wir gemeinsam mit Statista auf Basis unserer Studienergebnisse entwickelt haben.
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