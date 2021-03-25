Nota para usuarios de Android

El 5 de febrero anunciamos a un pequeño número de usuarios de Slack para Android que restablecimos sus contraseñas tras detectar un error que las registró como texto simple.

Posteriormente, identificamos un nuevo grupo de usuarios afectados por el mismo error. Enviamos notificaciones a estos usuarios el jueves, 25 de marzo.

Este restablecimiento solo afectó a un grupo reducido de usuarios de Android que había ingresado su contraseña entre el 11 y el 20 de enero de 2021. La mayoría de los usuarios que usan la aplicación desde el dispositivo móvil no suelen iniciar sesión a menudo, así que esta medida tuvo poco impacto. Aquellos miembros que usan un proveedor de inicio de sesión único (SSO) tampoco se vieron afectados.

Slack tomó esta medida como precaución, aunque el riesgo de exposición de estas contraseñas fuera mínimo y no hubiera prueba de ningún acceso no autorizado o de terceros a las cuentas afectadas. Estas contraseñas se incluyeron en los registros locales del dispositivo y solo son visibles en la aplicación de Slack del dispositivo. Si el dispositivo Android funciona correctamente, no existe riesgo de que el resto de las aplicaciones puedan acceder a estos registros. Asimismo, el espacio de estos registros está limitado a 512 MB, por lo que se sobrescriben rápidamente.

En estos momentos no es necesario que los usuarios de Android que fueron notificados emprendan ninguna acción adicional. Slack restableció todas las contraseñas de las que tenemos constancia que fueron registradas, solicitó a los usuarios de la versión afectada que actualizaran a una versión corregida de la aplicación para Android y les notificó el incidente a estos y a los propietarios principales de sus espacios de trabajo correspondientes. Para obtener más información sobre el restablecimiento de las contraseñas de Slack, consulta este artículo del Centro de ayuda de Slack.

Para nosotros es importante mantener la seguridad de tu equipo y la privacidad de las comunicaciones. Lamentamos las molestias.