Nota para nuestros usuarios de Android

El viernes 5 de febrero, informamos a un pequeño subgrupo de usuarios de Android de Slack de que habíamos tenido que restablecer sus contraseñas debido a un error que registraba las credenciales en texto sin formato.
Posteriormente, identificamos otro subgrupo de usuarios que también se había visto afectado por este error. El jueves 25 de marzo, informamos de ello a estos usuarios.
En este restablecimiento solo se incluyó a un pequeño subgrupo de usuarios de Android, que había introducido su contraseña entre el 11 y el 20 de enero de 2021. La mayoría de los usuarios de dispositivos móviles no suelen conectarse, por lo que la gran mayoría de nuestros usuarios de Android no se ha visto afectada. Además, los usuarios que se conectan a través de un proveedor de inicio de sesión único (SSO) no se han visto perjudicados en absoluto.
Slack tomó esta medida por precaución adicional, a pesar de que el riesgo de exposición de estas contraseñas registradas era muy bajo y no había indicios de ningún acceso no autorizado o de terceros a las cuentas afectadas. Las contraseñas se almacenaron en los registros del dispositivo local, que solo puede visualizar la aplicación móvil de Slack, por lo que, en un dispositivo Android que funcione correctamente, no hay riesgo de que otras aplicaciones accedan a ellos. Además, su espacio está limitado a 512 KB, de modo que pueden sobrescribirse rápidamente.
En este momento, los usuarios de Android a los que hemos informado no tienen que tomar ninguna medida adicional. Slack ha restablecido todas las contraseñas registradas conocidas, ha pedido a los usuarios de la versión afectada que actualicen a una versión corregida de la aplicación para Android y ha informado del problema a estos usuarios y a los propietarios principales de sus espacios de trabajo. Para obtener más información sobre el restablecimiento de las contraseñas de Slack, consulta este artículo del Centro de Ayuda de Slack.
Mantener la seguridad del equipo, así como la privacidad de tus comunicaciones es importante para nosotros. Te pedimos disculpas por las molestias causadas.
