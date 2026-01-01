Con Agentforce en Slack, puedes trabajar junto a agentes de IA autónomos que responden preguntas y completan tareas. Los agentes son creados por personas de tu empresa y están diseñados para cumplir una finalidad específica, como responder a solicitudes de ayuda de TI o brindar información acerca de ventajas.

Más información acerca de Agentforce: visita nuestra guía de configuración o contacta con tu ejecutivo de cuenta de Slack.



Explorar y enviar mensajes a los agentes

Encuentra los agentes que tus administradores han agregado a tu espacio de trabajo de Slack o a tu organización Enterprise en la pestaña Agentes. Desde allí, puedes descubrir nuevos agentes con los que trabajar, iniciar una conversación y ver intercambios anteriores. Para ayudarte a comenzar, algunos agentes ofrecen mensajes redactados previamente, pero siempre puedes escribir el tuyo.

Enviar un mensaje directo

Computadora Dispositivo móvil En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Si no ves la opción Herramientas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Agentes en la barra lateral. Desde Agentes instalados, busca y selecciona un agente. Elige una instrucción o envía un mensaje para iniciar una conversación. Pulsa Agentforce en la parte inferior de la pantalla. Si no ves la opción Agentforce, haz clic en Más para encontrarla. Busca y selecciona un agente. Elige una instrucción o envía un mensaje para iniciar una conversación.



Ver conversaciones anteriores

Puedes acceder a conversaciones de mensajes directos anteriores que hayas tenido con agentes para consultar su contenido.

Computadora Dispositivo móvil En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Si no ves la opción Herramientas, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Agentes en la barra lateral. Desde Agentes instalados, busca y selecciona un agente, o selecciona uno debajo de Agentes recientes. Haz clic en Hilos anteriores y, a continuación, selecciona una conversación para abrirla. Pulsa Más en la parte inferior de la pantalla y luego pulsa Agentforce. Debajo de Hoy, de Últimos 7 días o de Mes anterior, pulsa una conversación para abrirla.

Nota: Los administradores y propietarios de Slack asignan acceso a los agentes en sus espacios de trabajo u organizaciones Enterprise. Si no ves Agentforce, comunícate con un propietario o administrador para obtener ayuda.



Conversa con un agente en un canal

Puedes trabajar con agentes de Agentforce en canales como lo harías con cualquier otro compañero de equipo. Para comenzar, agrega un agente a un canal y menciónalo en un mensaje para captar su atención.

Abre el canal en el que deseas enviar un mensaje a un agente. Escribe el mensaje y asegúrate de mencionar al agente para que te responda. Envía el mensaje para comenzar la conversación.

Nota: Los agentes en Slack usan tus permisos de Slack y Salesforce para generar respuestas. Nunca te responderán con información a la que no tengas acceso. Debes tener cuidado al compartir información generada por un agente con el resto del equipo.



Compartir una indicación para un agente

Comparte una indicación para un agente que ya hayas usado para ayudar a tu equipo a obtener la información necesaria de un agente de Agentforce. Cada persona que seleccione una indicación compartida en Slack verá una respuesta de agente personalizada.

Desde la computadora, haz clic en el ícono con tres puntos junto a una indicación de Agentforce. Haz clic en Copiar el enlace de indicación del agente y pega el enlace donde quieras.

Consejo: Las indicaciones para agentes se pueden compartir en cualquier lugar dentro de Slack, como en canales, canvas y flujos de trabajo.