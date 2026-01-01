Cómo configurar Enterprise Grid para que cumpla con la ley HIPAA

En Slack estamos comprometidos con garantizar la seguridad de los datos que compartes.

Slack cumple con muchos estándares ampliamente reconocidos y ofrece herramientas para ayudar a los clientes a cumplir sus requisitos de cumplimiento normativo. Las empresas que se rigen por la ley HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996), como los proveedores de planes de salud, los proveedores de asistencia sanitaria, las compañías de seguros médicos, los proveedores de beneficios de salud y las diversas empresas que les prestan servicios pueden configurar Enterprise Grid de Slack para que admita la colaboración conforme a la ley HIPAA. Cuando Slack ayuda a estos clientes a realizar actividades o funciones relacionadas con la atención de la salud, Slack se considera un proveedor de servicios o un proveedor con la clasificación de socio comercial (BA, por sus siglas en inglés) de acuerdo con la ley HIPAA.

Organizaciones de asistencia sanitaria que usan Slack y cumplen con los requisitos de HIPAA

Ventajas

Compartir información sanitaria protegida de forma segura

La solución de Slack para organizaciones grandes, complejas, se llama Enterprise Grid. Incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al del software diseñado para consumidores, por lo que su nivel de adopción es alto.

Cuando se configura y se usa de acuerdo con los requisitos específicos de Slack para entidades cubiertas por la ley HIPAA, los equipos que colaboran en Enterprise Grid pueden compartir información de salud protegida (PHI) en los mensajes directos, de grupo, de canales y en las cargas de archivos.

Control del uso de Slack en tu empresa

La supervisión de cumplimiento no tiene una solución universal. Enterprise Grid de Slack proporciona distintas API que admiten la supervisión del acceso, la actividad y los datos en los espacios de trabajo de los clientes. Esto garantiza que cada empresa pueda implementar las herramientas y los procesos adecuados para ellas. Puedes usar las Discovery API de Slack y configurar un proveedor externo de prevención de pérdida de datos (DLP) para aplicar restricciones de mensajes y archivos, y exportar el contenido de estos para fines de cumplimiento con HIPAA.

Slack se asocia con muchos de los proveedores líderes que posiblemente ya estén presentes en tu empresa.

Registros de auditoría

Funcionalidad habilitada por los socios:

Descarga de registros de actividad en tus espacios de trabajo de Slack

Captura de eventos, como descargas y cargas de archivos, y cambios de ajustes de administración

Prevención de pérdida de datos

Basada en API, con conectores integrados para los principales socios de soluciones

Las soluciones de DLP integradas tienen acceso completo a todo el contenido de tu organización empresarial

Funcionalidad habilitada por los socios:

Supervisión de mensajes y archivos en canales públicos, canales privados y mensajes directos

Puesta en cuarentena y eliminación de forma activa del contenido no admitido, prácticamente en tiempo real

Lo que debes saber sobre el uso de Slack en entornos regulados por la ley HIPAA

Plan de Slack admitido: Enterprise Grid

Requisitos: Ponte en contacto con Slack para obtener la guía Requisitos de Slack para entidades cubiertas por la ley HIPAA

Otras herramientas que necesitarás: Soluciones de prevención de pérdida de datos, inicio de sesión único y copia de seguridad o archivado

Proceso:

Revisa y acepta implementar la guía Requisitos de Slack para entidades cubiertas por la ley HIPAA.

Firma el acuerdo de socio comercial (BAA) de Slack.

Proporciona a Slack una lista completa de organizaciones o espacios de trabajo con los que planeas usar información de salud protegida.

Más información sobre los requisitos de Slack para entidades cubiertas por la ley HIPAA