Configure o Enterprise Grid para ficar em conformidade com a HIPAA

Na Slack, estamos comprometidos em garantir que os dados que você compartilha estejam sempre protegidos.

O Slack cumpre várias normas amplamente reconhecidas e oferece ferramentas para ajudar os clientes a atender a requisitos de conformidade. Empresas sujeitas à HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde de 1996, dos EUA), como provedores de planos de saúde, operadoras de saúde, seguradoras de saúde, provedores de benefícios de saúde e as várias empresas que oferecem serviços a eles, podem configurar o Slack Enterprise Grid para colaborar em conformidade com a HIPAA. Ao ajudar esses clientes a realizar atividades ou funções de saúde, o Slack se torna um provedor/fornecedor de serviços classificado como associado comercial (BA, na sigla em inglês) de acordo com a HIPAA.

Organizações de saúde que usam o Slack enquanto mantêm a conformidade com a HIPAA

Benefícios

Compartilhe informações de saúde confidenciais com segurança

A solução do Slack para empresas de grande porte e de alta complexidade se chama Enterprise Grid. Com ele, sua empresa terá todas as funcionalidades de segurança e governança que se esperam de uma solução corporativa, além de uma experiência intuitiva e baseada no cliente que gera uma alta taxa de adesão.

Quando configuradas e usadas de acordo com os requisitos específicos do Slack para entidades sujeitas à HIPAA, as equipes que colaboram no Enterprise Grid podem compartilhar informações de saúde confidenciais (PHI, na sigla em inglês) em mensagens diretas, grupos, canais e uploads de arquivos.

Controle o uso do Slack da sua empresa

O monitoramento de conformidade muda de uma empresa para outra. O Slack Enterprise Grid fornece APIs para ajudar no monitoramento do acesso, das atividades e dos dados nos workspaces dos clientes. Isso garante que cada empresa possa implementar as ferramentas e os processos ideais para elas. É possível usar as APIs de descoberta do Slack e configurar um provedor externo de Prevenção contra perda de dados (DLP) para aplicar restrições de mensagens e arquivos e exportar o conteúdo deles para fins de conformidade com a HIPAA.

O Slack se associa com muitos dos melhores provedores do mercado que talvez já estejam presentes na sua empresa.

Logs de auditoria

Funcionalidade habilitada para parceiros:

Baixe logs de atividades nos workspaces Slack

Registre eventos como downloads, uploads de arquivos e alterações de configurações de administração

Prevenção contra perda de dados

Baseada em API, com conectores pré-integrados aos principais parceiros de soluções

Soluções integradas de DLP com acesso completo a todo o conteúdo da organização

Funcionalidade habilitada para parceiros:

Monitoramento de mensagens e arquivos em canais públicos, canais privados e mensagens direitas

Coloque em quarentena o conteúdo que não esteja em conformidade e remova-o praticamente em tempo real

O que você deve saber sobre o uso do Slack em um ambiente regulamentado pela HIPAA

Plano do Slack compatível: Enterprise Grid

Requisitos: entre em contato com o Slack para receber o guia de requisitos do Slack para entidades sujeitas à HIPAA

Outras ferramentas necessárias: backup/arquivamento e soluções de DLP e SSO

Processo:

Leia e siga a implementação do guia de requisitos do Slack para entidades sujeitas à HIPAA

Assine o Contrato de Associado Comercial (BAA, na sigla em inglês) do Slack

Envie ao Slack uma lista de todas as organizações ou workspaces em que você pretende usar informações de saúde confidenciais

Mais informações sobre os requisitos do Slack para entidades sujeitas à HIPAA