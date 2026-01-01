Konfiguriere Enterprise Grid für HIPAA-kompatible Zusammenarbeit

Bei Slack arbeiten wir intensiv, um sicherzustellen, dass geteilte Daten immer geschützt sind.

Slack ist mit den vielen allgemein anerkannten Standards kompatibel und bietet Tools, damit Kunden ihre Compliance-Anforderungen erfüllen können. Unternehmen, die den HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996) einhalten müssen, wie Krankenkassen, Gesundheitsdienstleister oder Krankenversicherungen, und die vielen Unternehmen, die für sie Dienstleistungen erbringen, können Slack Enterprise Grid so konfigurieren, dass es die HIPAA-kompatible Zusammenarbeit unterstützt. Slack hilft diesen Kunden, Gesundheitsaktivitäten oder -funktionen durchzuführen, und hat als Anbieter/Service Provider im Rahmen des HIPAA die Klassifizierung „Business Associate (BA)“.

Organisationen im Gesundheitswesen nutzen Slack und sorgen gleichzeitig für HIPAA-Compliance

Vorteile

Geschützte Gesundheitsinformationen vertrauensvoll teilen

Enterprise Grid ist die Slack-Lösung für große, komplexe Organisationen. Enterprise Grid beinhaltet die gesamte Funktionalität für Sicherheit und Governance, die von einer Firmenlösung erwartet wird, ist aber intuitiv und ähnelt Verbrauchersoftware. Dies resultiert in einer hohen Akzeptanz.

Wenn die Konfiguration und Verwendung gemäß den spezifischen Slack-Anforderungen für HIPAA-Entitäten erfolgt, können Projekt-Teams, die in Enterprise Grid zusammenarbeiten, geschützte Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI) in Nachrichten (direkt, Gruppe und Channel) und in Datei-Uploads teilen.

Slack-Verwendung im Unternehmen steuern

Für die Compliance-Überwachung gibt es keinen einheitlichen Ansatz. Slack Enterprise Grid bietet APIs, um die Überwachung des Zugriffs, der Aktivität und Daten in Kunden-Workspaces zu unterstützen. Dies stellt sicher, dass jedes Unternehmen die Tools und Prozesse implementieren kann, die für dieses geeignet sind. Es ist möglich, die Ermittlungs-APIs von Slack zu benutzen und einen externen Anbieter für den Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) einzurichten, um Nachrichten- und Dateibeschränkungen durchzusetzen und Nachrichten- und Dateiinhalt bei gleichzeitiger Wahrung der HIPAA-Compliance zu exportieren.

Slack arbeitet mit vielen erstklassigen Anbietern zusammen, die eventuell schon in deinem Unternehmen präsent sind.

Audit-Logs

Partnerfähige Funktionalität:

Aktivitätsprotokolle in Slack-Workspaces herunterladen

Ereignisse wie Datei-Downloads, Datei-Uploads und Änderungen der Administratoreinstellung erfassen

Schutz vor Datenverlust

API-basiert mit vorab erstellten Konnektoren zu führenden Lösungspartnern

Integrierte DLP-Lösungen mit komplettem Zugriff auf alle Inhalte in der Unternehmensorganisation

Partnerfähige Funktionalität:

Nachrichten und Dateien in offenen Channels, geschlossenen Channels und Direktnachrichten überwachen

Nicht kompatible Inhalte nahezu in Echtzeit aktiv in Quarantäne verschieben und entfernen

Verwendung von Slack in einer HIPAA-regulierten Umgebung

Unterstützter Slack-Plan: Enterprise Grid

Anforderungen: Slack kontaktieren, um den Leitfaden mit den Slack-Anforderungen für HIPAA-Entitäten zu erhalten

Andere erforderliche Tools: DLP-Lösung, SSO-Lösung, Backup/Archivierung

Prozess:

Leitfaden mit den Slack-Anforderungen für HIPAA-Entitäten lesen und diese implementieren

Geschäftspartnervereinbarung (Business Associate Agreement, BAA) von Slack unterzeichnen

Slack eine Liste aller Slack-Organisationen oder -Workspaces bereitstellen, die PHI verwenden

Mehr zu Slack-Anforderungen für HIPAA-Entitäten