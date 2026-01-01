Cómo usar Slack como un desarrollador de Slack

Cómo usamos Slack en Slack

Quizá hayas escuchado la historia sobre el origen de Slack: comenzó como una herramienta interna que ayudaba a mejorar la colaboración de una empresa de desarrollo de videojuegos. Actualmente, Slack se usa no solo en los equipos de todo el mundo, sino también en todos los departamentos de una empresa: desde marketing, pasando por ventas, recursos humanos, hasta atención al cliente, sin olvidarnos de los equipos de ingeniería. Es una plataforma de mensajería basada en canales que reúne a personas, datos y herramientas en un solo lugar. Además, es muy adaptable porque se adecua a las estructuras y los estilos de trabajo de toda clase de equipos.

Para ilustrar el valor que Slack ofrece a los equipos, a menudo una imagen vale mil palabras. Dado que somos una empresa con equipos propios de ingeniería que intentan aprovechar Slack en todo lo que hacen, pensamos que sería lógico ponernos a nosotros mismos bajo el reflector. Así que esta es la historia de cómo los desarrolladores de Slack usan Slack todos los días.

Cada equipo es diferente, de modo que lo que funciona para nosotros no necesariamente funcionará para todo el mundo. Aun así, continúa leyendo para obtener información adicional sobre cómo usan Slack nuestros equipos de ingeniería.

Colaboración vertical y horizontal

No hay dos equipos de ingeniería iguales. La forma en que te organizas varía según el tamaño, la estructura y el sector de tu empresa, de si los equipos de ingeniería están creando un producto principal o si están ofreciendo asistencia para las tareas generales de la organización (o ambas cosas). Y la lista continúa...

Puede que algunas organizaciones tengan una estructura tradicional de equipos secuenciales que se dividen según la cronología del proceso de desarrollo: primero los arquitectos, después los desarrolladores, los evaluadores y así sucesivamente.

Por el contrario, en Slack los equipos se dividen en pilares verticales:

Plataforma: el equipo responsable de las funciones externas orientadas al desarrollo, como las API

Principal: el equipo que trabaja con Slack tal como lo conocen la mayoría de los usuarios: el producto principal

Empresa: el equipo que se asegura de que Slack se adapte a las grandes empresas

Infraestructura: el equipo responsable del back-end de las cosas

Cada uno de estos equipos tiene sus propios objetivos y procesos, pero todos tienen que trabajar juntos en distintos momentos, por lo que la colaboración debe ser vertical y horizontal. Por eso usamos canales entre equipos específicos para cada proyecto u objetivo; por ejemplo, para administrar el lanzamiento de una función o para compartir el informe trimestral. También tenemos canales específicos de cada rol, como el que usamos para que los desarrolladores front-end compartan las prácticas recomendadas entre equipos.

Profundicemos en uno de estos cuatro pilares: el equipo de plataforma.

Cómo usamos Slack en Slack: el equipo de Plataforma

Cada equipo usa Slack de forma distinta (eso lo hace especial), pero conocer el equipo de plataforma te dará una idea de cómo usamos nuestro propio espacio de trabajo.

Al igual que los cuatro equipos de ingeniería principales de Slack, el equipo de plataforma tiene un canal de equipo que sirve como su sede principal. Aquí es donde se reciben los anuncios generales del equipo. Todos los miembros del equipo forman parte de este canal que, además, es público para los empleados de otros equipos que quieran echar un vistazo. Después, cada función en desarrollo tiene su propio conjunto de canales de subequipos. Por ejemplo, el equipo de Kit de bloques tiene los siguientes:

#kit-de-bloques-desarrollo

Aquí, los ingenieros, gestores de proyecto, diseñadores, evaluadores y otros trabajadores discuten y administran el trabajo cotidiano. Es probable que veas cosas como combinaciones de código, actualizaciones de diseño y borradores de las especificaciones de un producto.

#kit-de-boques-de-funciones

El contenido de este canal se relaciona con el debate sobre las funciones en general. Los departamentos de producto, diseño y desarrollo acuerdan qué se agrega o se quita, determinan requisitos específicos y toman decisiones a medida que surgen casos extremos.

#kit-de-boques-gtm

Los canales con el prefijo "gtm" son el lugar en el que se discute la estrategia de comercialización para el lanzamiento de un nuevo producto.

“Anteriormente podías tener montones de notificaciones de correo electrónico sobre incidencias, interrupciones del servicio o actualizaciones de código, pero no podías hacer nada importante con ellas. En Slack, las notificaciones se ven en contexto y puedes encargarte de ellas en ese mismo momento”. Mike Brevoort, director de Ingeniería de Software, Slack

Tenemos canales de priorización y derivación para administrar los informes de errores, las incidencias, las interrupciones del servicio y mucho más. La aplicación PagerDuty publica las alertas de incidencias en el canal adecuado y te permite priorizarlas directamente desde Slack.

Casi todos nuestros canales son públicos y se unirán personas de otros equipos con un interés general en lo que está construyendo el equipo de plataforma. Pero a veces necesitamos canales privados. Por ejemplo, tenemos un canal privado de directivos y otro para debatir sobre cómo se difunden los comunicados importantes al resto del equipo.

Cómo usamos las aplicaciones de Slack

Cuando hablamos de "aplicaciones de Slack", nos referimos a programas como la aplicación de PagerDuty que mencionamos en la sección anterior. Se trata de una aplicación que te permite acceder a tus herramientas de software más importantes y usarlas directamente desde tu espacio de trabajo de Slack.

Los siguientes son algunos escenarios comunes en los que las aplicaciones de Slack ayudan a nuestros equipos a trabajar de manera más inteligente.

Implementaciones

Usamos aplicaciones de Slack que redirigen las notificaciones push de GitHub y otros servicios. De esta forma, se automatiza y optimiza la comunicación, lo que finalmente genera implementaciones de código más rápidas y seguras.

Seguimiento de errores

Podemos obtener una vista previa de los tickets de Jira y solucionarlos en Slack, sin necesidad de buscar y abrir la URL.

Los detalles del formulario se rellenan previamente, por lo que los tickets se envían automáticamente al sitio adecuado para su priorización. Además, usamos indicadores visuales rápidos para agilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, usamos los emojis ⚪,🔵 y 🔴 para priorizar los tickets, y una aplicación personalizada los organiza según su gravedad.

Cuando alguien revisa un elemento, utiliza la reacción emoji 👀. Después, utiliza ✅ para mostrar que se ha resuelto.

Atención al cliente

Todos los tickets de Zendesk que se crean se redirigen al canal de Slack adecuado para que puedan solucionarse fácilmente en colaboración con los compañeros de equipo.

“Usamos varias aplicaciones (tanto personalizadas como disponibles de forma pública) en nuestro espacio de trabajo de Slack, pero incluso las funcionalidades integradas de Slack (como los recordatorios) son una forma fantástica de movilizar al equipo y conversar sobre los eventos del día. Esa simple función ha evitado que interrumpamos a las personas con una reunión”. Brian Ngo, gerente de ingeniería sénior, Slack

Gráficos para obtener información rápida

En lugar de iniciar sesión en otro software, puedes extraer gráficos útiles directamente en Slack, localizar problemas y actuar con rapidez para solucionarlos. Por ejemplo, un gráfico puede supervisar la tasa de errores 500 de tu API y ofrecerte una vista rápida sobre un incremento reciente que podría significar un problema del servidor.

Algunas de las aplicaciones de Slack que usamos para operaciones de desarrollo

Ahora te toca a ti

Eso fue todo: una instantánea de cómo Slack usa Slack. Este es solo uno de muchos ejemplos. Incluso en nuestros equipos de ingeniería hay muchas formas de usar nuestra propia plataforma para trabajar de manera más eficiente.

Obtén más información sobre cómo crear bots, aplicaciones, herramientas y flujos de trabajo para Slack en este enlace. También puedes ponerte en contacto con el equipo de ventas para conversar sobre cómo tus equipos de ingeniería pueden sacar el máximo partido de Slack.