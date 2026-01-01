IA de Slack: mensajes en torno a su lanzamiento

Tu organización compró IA de Slack para el espacio de trabajo; ¡felicitaciones! 👏 Estás invirtiendo en lograr que cada persona sea más productiva y eficiente en sus comunicaciones y tareas diarias.

Estamos a tu disposición para brindarte recursos útiles con los que podrás capacitar a los miembros de tu organización sobre las mejores formas de usar IA de Slack. Las plantillas que se encuentran a continuación son un punto de partida que recomendamos personalizar en función de las necesidades particulares de tu organización. Tal como ocurre con cualquier mensaje importante, vale la pena repetir estos contenidos. Asegúrate de comunicarte a menudo con los miembros para favorecer la adopción a largo plazo de IA de Slack. Consulta el artículo IA de Slack: guía de adopción para obtener más información.

Consejo: Configura un canal público, como #ayuda-slack , en el que puedan compartirse preguntas, comentarios y prácticas recomendadas. Agrega a marcadores o al canvas del canal información importante, como recursos de formación y preguntas frecuentes, que los miembros puedan consultar fácilmente por su cuenta. Y, por supuesto, ¡recomiéndales que también usen las valiosas respuestas de búsqueda de IA de Slack!

Fase 1: Comunicaciones iniciales

Una vez que adquieras IA de Slack, se activará automáticamente en tu espacio de trabajo, y los miembros de tu organización recibirán un recorrido explicativo de las funciones la primera vez que inicien sesión. Te sugerimos que compartas el siguiente mensaje antes de la compra o, si IA de Slack ya está activa, continúa con la plantilla Fase 2: Semana de lanzamiento.

IA de Slack está llegando a [organization] el [date] 🚀 El [date] , las capacidades de IA nativas de Slack estarán disponibles para todos los usuarios de Slack en [organization] . IA de Slack es una experiencia intuitiva que ofrece funciones que pueden usarse con solo hacer clic en un botón. Puede ayudarte a ahorrar tiempo y avanzar rápidamente con tu trabajo resumiendo conversaciones en Slack y respondiendo tus preguntas con base en todo el contenido al que puedes acceder en los canales o los mensajes directos. La nueva experiencia potenciada por IA de Slack te brinda acceso a lo siguiente: Síntesis: Obtén un resumen diario de lo que está ocurriendo en tus equipos y proyectos.

Obtén un resumen diario de lo que está ocurriendo en tus equipos y proyectos. Resúmenes de conversaciones: Genera puntos destacados clave de los canales o los hilos de conversaciones largos para enfocarte en lo más importante.

Genera puntos destacados clave de los canales o los hilos de conversaciones largos para enfocarte en lo más importante. Respuestas de búsqueda: Formula una pregunta y obtén la respuesta con mayor rapidez con la búsqueda potenciada por IA, que usa el conocimiento al que tienes acceso en tu organización. Nos entusiasma ofrecer esta posibilidad a todos los miembros de la organización para que puedan trabajar de forma más inteligente y eficiente con la ayuda de las capacidades de IA. ¿Tienes alguna pregunta? Pregúntanos en #ayuda-slack. El, las capacidades de IA nativas de Slack estarán disponibles para todos los usuarios de Slack en. IA de Slack es una experiencia intuitiva que ofrece funciones que pueden usarse con solo hacer clic en un botón. Puede ayudarte a ahorrar tiempo y avanzar rápidamente con tu trabajo resumiendo conversaciones en Slack y respondiendo tus preguntas con base en todo el contenido al que puedes acceder en los canales o los mensajes directos.

Fase 2: Semana de lanzamiento

Si bien es posible que los miembros hayan visto el recorrido explicativo que presenta el producto, comparte la información a continuación para ayudarlos a obtener más detalles sobre las mejores formas de usar IA de Slack.

IA de Slack ya está disponible 🎉 A partir de esta semana, hay una nueva función en el espacio de trabajo de Slack: IA de Slack. Con IA de Slack, puedes ahorrar tiempo y avanzar rápidamente en tu trabajo gracias a los resúmenes de las conversaciones en Slack y a las respuestas a preguntas que se basan en todo el contenido al que puedes acceder en los canales o los mensajes directos. Primeros pasos: Echa un vistazo a la esquina superior derecha de cualquier conversación. Verás un nuevo ícono de IA. ¡Te presentamos IA de Slack! Usa este ícono para resumir conversaciones y ponerte al día rápidamente. Prueba la función de síntesis en la parte superior de la barra lateral para configurar tu resumen diario. La primera vez que uses una función de IA de Slack, recibirás orientación a lo largo de la experiencia. La próxima vez que busques información o la respuesta a una pregunta, usa la funcionalidad de búsqueda de Slack en la barra de la parte superior y verás una respuesta generada por IA como primer resultado. Consulta estos clips breves de nuestros amigos de Slack: Cómo usar IA de Slack para resumir conversaciones Cómo usar IA de Slack para sintetizar el contenido que te perdiste Cómo usar IA de Slack para buscar respuestas Si no ves las funciones de IA de Slack en tu espacio de trabajo, prueba a actualizar tu aplicación de Slack para computadora. Mac: Cmd + Mayús + R

Cmd + Mayús + R Windows: Ctrl + Mayús + R ¿Tienes alguna pregunta? Obtén más información en el artículo A partir de esta semana, hay una nueva función en el espacio de trabajo de Slack:Con IA de Slack, puedes ahorrar tiempo y avanzar rápidamente en tu trabajo gracias a los resúmenes de las conversaciones en Slack y a las respuestas a preguntas que se basan en todo el contenido al que puedes acceder en los canales o los mensajes directos.Si no ves las funciones de IA de Slack en tu espacio de trabajo, prueba a actualizar tu aplicación de Slack para computadora.Obtén más información en el artículo Guía sobre IA de Slack o pregúntanos en #ayuda-slack. No te preocupes: IA de Slack es segura y privada. Tus datos nunca salen de Slack ni se usan para entrenar IA de Slack.

Fase 3: Consejos de adopción dos semanas tras el lanzamiento

Los miembros de tu organización pasaron las últimas semanas probando IA de Slack. Ayúdalos a que se habitúen a recurrir a la IA en sus flujos de trabajo diarios dándoles ejemplos de cómo pueden usarse las diversas funciones.

Cómo usar IA de Slack ⚡ Con IA de Slack, puedes sacar provecho de Slack para lograr una mayor productividad desde el primer día. Aquí tienes solo algunos ejemplos de lo que puedes hacer con IA de Slack. Este es simplemente el comienzo; esperamos con ansias que nos comentes cómo estás usando la IA en el canal #ayuda-slack. Ponte al día rápidamente. ¿Regresaste de un permiso parental, un período sabático o un tiempo libre? ¿Recién te incorporas a un proyecto? ¿Llegaste tarde a un hilo? Actualízate rápidamente con los resúmenes de IA .

¿Regresaste de un permiso parental, un período sabático o un tiempo libre? ¿Recién te incorporas a un proyecto? ¿Llegaste tarde a un hilo? Actualízate rápidamente con los . Ponte en marcha con un resumen diario. ¿Participas en demasiados canales y no puedes leerlos a todos? Con las síntesis de IA de Slack, se resumirán automáticamente todos los canales que selecciones en una única página organizada. Te sugerimos comenzar con los canales que quieres leer, pero no tienes tiempo de hacerlo.

¿Participas en demasiados canales y no puedes leerlos a todos? Con las síntesis de IA de Slack, se resumirán automáticamente todos los canales que selecciones en una única página organizada. Te sugerimos comenzar con los canales que quieres leer, pero no tienes tiempo de hacerlo. Encuentra expertos. ¿Necesitas localizar rápidamente a la persona adecuada? Pregunta en una búsqueda potenciada por IA de Slack para encontrar personas con las que puedas conversar sobre tus intereses y descubrir los canales en los que trabajan.

¿Necesitas localizar rápidamente a la persona adecuada? Pregunta en una búsqueda potenciada por IA de Slack para encontrar personas con las que puedas conversar sobre tus intereses y descubrir los canales en los que trabajan. Encuentra respuestas en la información a tu disposición. ¿Necesitas descifrar rápidamente un acrónimo, encontrar una herramienta u obtener una actualización de estado, pero no sabes dónde buscar? Mediante la búsqueda con IA, puedes simplemente formular tu pregunta y la respuesta que recibirás se basará en todas las conversaciones a las que tienes acceso. No necesitas preguntar y esperar ni ser un usuario avanzado de la función de búsqueda.

¿Necesitas descifrar rápidamente un acrónimo, encontrar una herramienta u obtener una actualización de estado, pero no sabes dónde buscar? Mediante la búsqueda con IA, puedes simplemente formular tu pregunta y la respuesta que recibirás se basará en todas las conversaciones a las que tienes acceso. No necesitas preguntar y esperar ni ser un usuario avanzado de la función de búsqueda. Supera las barreras idiomáticas y desbloquea el conocimiento. IA de Slack responderá en el idioma que configures en las preferencias de Slack, independientemente del idioma en el que hayan transcurrido las conversaciones resumidas. La calidad será mejor en los idiomas admitidos oficialmente, es decir, inglés, japonés y, ahora, español (¡y hay más por venir!). Lee ¿Tienes alguna pregunta? ¿Deseas proporcionar comentarios? Haz preguntas o comparte tus ideas en #ayuda-slack. Con IA de Slack, puedes sacar provecho de Slack para lograr una mayor productividad desde el primer día. Aquí tienes solo algunos ejemplos de lo que puedes hacer con IA de Slack. Este es simplemente el comienzo; esperamos con ansias que nos comentes cómo estás usando la IA en el canal #ayuda-slack.Lee este artículo sobre las prácticas recomendadas para usar IA de Slack.

Fase 4: Consejos de adopción un mes tras el lanzamiento

Ahora que el lanzamiento de IA de Slack está en el pasado, céntrate en fomentar la adopción a largo plazo del valor de IA de Slack. Además de compartir el mensaje a continuación, considera la posibilidad de administrar una encuesta a los miembros de tu equipo para pedirles comentarios e información sobre cómo están usando IA de Slack.