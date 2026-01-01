IA de Slack: mensajes en torno a su lanzamiento

Plantillas y consejos para brindar información sobre IA de Slack a los miembros de tu organización
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Tu organización compró IA de Slack para el espacio de trabajo; ¡felicitaciones! 👏 Estás invirtiendo en lograr que cada persona sea más productiva y eficiente en sus comunicaciones y tareas diarias.
Estamos a tu disposición para brindarte recursos útiles con los que podrás capacitar a los miembros de tu organización sobre las mejores formas de usar IA de Slack. Las plantillas que se encuentran a continuación son un punto de partida que recomendamos personalizar en función de las necesidades particulares de tu organización. Tal como ocurre con cualquier mensaje importante, vale la pena repetir estos contenidos. Asegúrate de comunicarte a menudo con los miembros para favorecer la adopción a largo plazo de IA de Slack. Consulta el artículo IA de Slack: guía de adopción para obtener más información.
Consejo: Configura un canal público, como #ayuda-slack, en el que puedan compartirse preguntas, comentarios y prácticas recomendadas. Agrega a marcadores o al canvas del canal información importante, como recursos de formación y preguntas frecuentes, que los miembros puedan consultar fácilmente por su cuenta. Y, por supuesto, ¡recomiéndales que también usen las valiosas respuestas de búsqueda de IA de Slack!
Fase 1: Comunicaciones iniciales
Una vez que adquieras IA de Slack, se activará automáticamente en tu espacio de trabajo, y los miembros de tu organización recibirán un recorrido explicativo de las funciones la primera vez que inicien sesión. Te sugerimos que compartas el siguiente mensaje antes de la compra o, si IA de Slack ya está activa, continúa con la plantilla Fase 2: Semana de lanzamiento.
Fase 2: Semana de lanzamiento
Si bien es posible que los miembros hayan visto el recorrido explicativo que presenta el producto, comparte la información a continuación para ayudarlos a obtener más detalles sobre las mejores formas de usar IA de Slack.
Fase 3: Consejos de adopción dos semanas tras el lanzamiento
Los miembros de tu organización pasaron las últimas semanas probando IA de Slack. Ayúdalos a que se habitúen a recurrir a la IA en sus flujos de trabajo diarios dándoles ejemplos de cómo pueden usarse las diversas funciones.
Fase 4: Consejos de adopción un mes tras el lanzamiento
Ahora que el lanzamiento de IA de Slack está en el pasado, céntrate en fomentar la adopción a largo plazo del valor de IA de Slack. Además de compartir el mensaje a continuación, considera la posibilidad de administrar una encuesta a los miembros de tu equipo para pedirles comentarios e información sobre cómo están usando IA de Slack.