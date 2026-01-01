Slack AI를 사용하고 커뮤니케이션하는 방법

축하합니다! 귀사에서 워크스페이스를 위해 Slack AI를 구매했네요. 👏 이제 모두가 일상의 커뮤니케이션과 작업 진행에 있어 더 생산적이고 효율적으로 일할 수 있습니다.

Slack AI를 최적으로 사용하는 방법에 대해 멤버를 교육할 수 있는 리소스를 여기에 제공드리고자 합니다. 아래 템플릿들을 시작 지점으로 삼아 회사의 고유한 필요에 맞게 맞춤 설정하기를 권장합니다. 다른 중요한 메시지들과 마찬가지로 여러 번이고 반복해 사용할 가치가 있죠. Slack AI를 장기적으로 채택하기 위해서는 멤버들과 자주 소통하는 것이 중요합니다. 자세한 지침은 Slack AI: 채택 가이드를 참조하세요.

팁: 질문, 피드백, 모범 사례 등을 위해 #help-slack 과 같은 공개 채널을 설정하세요. 교육 리소스 및 FAQ(자주 묻는 질문) 등 채널 캔버스의 중요한 정보를 책갈피에 추가하면 멤버들이 직접 스스로 쉽게 확인할 수 있습니다. 물론, Slack AI의 강력한 검색 답변을 적극 활용하도록 독려하는 것도 잊지 마세요!

1단계: 첫 커뮤니케이션

Slack AI는 구매가 이루어지면 워크스페이스에서 자동으로 활성화되고, 멤버들이 처음 로그인할 때 기능에 대한 배경 설명을 받게 됩니다. 구매 전, 아래와 같은 커뮤니케이션 내용을 공유하는 것이 좋습니다. 이미 활성화된 경우, 2단계: 사용 첫 주 템플릿으로 이동합니다.

[date]부터 [organization]에서 Slack AI를 사용할 수 있습니다! 🚀 [date] 부터 [organization] 의 모든 Slack 사용자들이 Slack의 기본 AI 기능들을 사용할 수 있게 됩니다! Slack AI는 버튼만 클릭하면 사용할 수 있는 기능으로 직관적인 경험을 제공합니다. Slack의 대화를 요약하며 또 액세스할 수 있는 채널 및 다이렉트 메시지의 모든 내용을 활용해 질문에 답해 주기 때문에 시간을 절약하고 업무를 빠르게 진행할 수 있습니다. Slack AI를 기반으로 한 새로운 경험을 통해 사용할 수 있는 기능들: 한 눈에 정리 : 팀 간에 또는 프로젝트 진행 중 일어나는 일들에 대해 매일 요약을 받을 수 있습니다.

: 팀 간에 또는 프로젝트 진행 중 일어나는 일들에 대해 매일 요약을 받을 수 있습니다. 대화 요약: 채널 또는 긴 스레드로부터 주요 요점을 생성하여 가장 중요한 내용을 바로 확인할 수 있습니다.

채널 또는 긴 스레드로부터 주요 요점을 생성하여 가장 중요한 내용을 바로 확인할 수 있습니다. 검색 답변: AI 검색으로 질문하고 빠르게 답변을 얻을 수 있으며, 조직 전반에서 사용자가 액세스할 수 있는 지식을 활용할 수 있습니다. 조직 내 모든 사람들이 생성형 AI의 도움으로 더 스마트하고 효율적으로 일할 수 있는 ‘검색 답변' 기능을 모든 멤버에게 제공할 수 있어 기쁩니다. 질문이 있으실 경우 #help-slack에 문의하세요. 부터의 모든 Slack 사용자들이 Slack의 기본 AI 기능들을 사용할 수 있게 됩니다! Slack AI는 버튼만 클릭하면 사용할 수 있는 기능으로 직관적인 경험을 제공합니다. Slack의 대화를 요약하며 또 액세스할 수 있는 채널 및 다이렉트 메시지의 모든 내용을 활용해 질문에 답해 주기 때문에 시간을 절약하고 업무를 빠르게 진행할 수 있습니다.

2단계: 사용 첫 주

멤버들이 제품 내 설명을 이미 확인했을 수도 있지만, Slack AI를 가장 잘 사용할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 아래 정보를 공유하세요.

지금 Slack AI를 사용할 수 있습니다! 🎉 이번 주부터 여러분이 일하는 Slack 워크스페이스에서 새로운 기능인 Slack AI를 사용할 수 있답니다! Slack AI는 Slack 내 대화를 요약하고 여러분이 액세스할 수 있는 채널 또는 다이렉트 메시지에 있는 모든 내용을 기반으로 질문에 대한 답변을 제공하여 시간을 절약해 주고 업무를 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 사용하는 방법: 대화창의 오른쪽 상단을 살펴보세요. 새로운 AI 아이콘이 표시되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. Slack AI를 만나보세요! 이 기능을 사용하면 대화를 빠르게 요약하고 따라잡을 수 있습니다. 일일 요약을 설정하기 위해 사이드바 상단에서 ‘한 눈에 정리’ 기능을 확인해 보세요. Slack AI 기능을 처음 사용하는 경우 사용 환경을 안내해 줄 겁니다. 다음에 정보 또는 질문에 대한 답변을 찾을 때, 상단 막대를 통해 Slack의 검색 기능을 사용하면 AI가 생성한 답변이 첫 번째 결과로 표시됩니다. Slack의 친구들이 제공하는 이 짧은 클립들을 확인하세요. Slack AI를 사용하여 대화를 요약하는 방법 Slack AI를 사용하여 놓친 내용을 한 눈에 정리하는 방법 Slack AI를 사용하여 답변을 검색하는 방법 워크스페이스에 Slack AI가 표시되지 않는 경우, Slack 데스크톱 앱을 새로 고침해 보세요. Mac: CMD(커맨드) + SHIFT + R

CMD(커맨드) + SHIFT + R Windows: CTRL(컨트롤) + SHIFT + R 질문이 있으신가요? 이번 주부터 여러분이 일하는 Slack 워크스페이스에서 새로운 기능인를 사용할 수 있답니다! Slack AI는 Slack 내 대화를 요약하고 여러분이 액세스할 수 있는 채널 또는 다이렉트 메시지에 있는 모든 내용을 기반으로 질문에 대한 답변을 제공하여 시간을 절약해 주고 업무를 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다.워크스페이스에 Slack AI가 표시되지 않는 경우, Slack 데스크톱 앱을 새로 고침해 보세요. Slack AI 가이드 에서 자세히 알아보거나 #help-slack에 문의하세요. Slack AI는 안전하며 보안에 철저하므로 안심하고 사용하세요. 고객 데이터는 절대로 Slack 외부로 유출되지 않으며, Slack AI를 학습시키는 데에도 사용되지 않습니다.

3단계: 사용 후 두 주간의 채택 팁

여러분의 멤버들은 지난 몇 주간 Slack AI를 경험해 보았습니다. 다양한 기능을 사용하는 방법에 대한 예시를 제공하여 매일 업무 중 습관적으로 AI를 활용할 수 있도록 지원하세요.

Slack 사용하기 ⚡ Slack AI는 첫날부터 Slack을 활용해 생산성을 높일 수 있도록 도와줍니다. 여기 Slack AI를 사용해 할 수 있는 일들에 대한 몇 가지 예시를 소개합니다. 하지만 이는 시작에 불과하죠. #help-slack에서 여러분이 AI를 어떻게 활용하고 있는지 알려주세요. 업무를 빨리 따라잡으세요. 육아 휴직, 안식년 또는 휴가 후 직장에 복귀하셨나요? 쌓여 있는 스레드를 뒤늦게 확인해야 하나요? AI 요약 을 사용하여 더 빠르게 업무를 파악하세요.

육아 휴직, 안식년 또는 휴가 후 직장에 복귀하셨나요? 쌓여 있는 스레드를 뒤늦게 확인해야 하나요? 을 사용하여 더 빠르게 업무를 파악하세요. 일일 요약으로 업무를 순조롭게 시작하세요. 너무 많은 채널에 참여하고 있어 모두 읽기가 힘드시나요? Slack AI가 제공하는 ‘한 눈에 정리’는 한 장의 페이지에 사용자가 선택한 모든 채널을 자동으로 깔끔하게 요약합니다. 읽고는 싶지만 시간이 부족한 채널들부터 이 기능을 사용해 보시길 추천합니다.

너무 많은 채널에 참여하고 있어 모두 읽기가 힘드시나요? Slack AI가 제공하는 ‘한 눈에 정리’는 한 장의 페이지에 사용자가 선택한 모든 채널을 자동으로 깔끔하게 요약합니다. 읽고는 싶지만 시간이 부족한 채널들부터 이 기능을 사용해 보시길 추천합니다. 전문가를 찾으세요. 어떤 일에 꼭 필요한 사람을 급히 찾아야 하나요? 검색을 통해 Slack AI에게 질문하여 여러분의 관심사에 대해 논의하는 사람들 및 그들이 일하고 있는 채널을 찾아보세요.

어떤 일에 꼭 필요한 사람을 급히 찾아야 하나요? 검색을 통해 Slack AI에게 질문하여 여러분의 관심사에 대해 논의하는 사람들 및 그들이 일하고 있는 채널을 찾아보세요. 직접 답을 찾으세요. 약어를 빠르게 해석하거나 도구를 찾거나 업무 상태에 대한 업데이트를 받아야 하는데 어디서 찾아야 할지 모르겠다고요? AI 검색 기능을 사용하여 간단히 질문하면 액세스할 수 있는 모든 대화의 내용을 기반으로 한 정보가 있는 답변을 얻을 수 있습니다. 여기저기 묻고 다니거나 답변을 기다릴 필요도 없고, 폭풍 검색할 필요도 없습니다!

약어를 빠르게 해석하거나 도구를 찾거나 업무 상태에 대한 업데이트를 받아야 하는데 어디서 찾아야 할지 모르겠다고요? AI 검색 기능을 사용하여 간단히 질문하면 액세스할 수 있는 모든 대화의 내용을 기반으로 한 정보가 있는 답변을 얻을 수 있습니다. 여기저기 묻고 다니거나 답변을 기다릴 필요도 없고, 폭풍 검색할 필요도 없습니다! 언어 장벽을 극복하고 지식을 활용하세요. Slack AI는 요약된 대화의 언어에 상관없이 사용자의 Slack 환경 설정에 설정된 언어로 응답을 제공합니다. 현재 공식적으로 지원되는 언어인 영어, 일본어, 스페인어로는 최고의 품질로 답변을 제공합니다. (곧 더 많은 언어로 지원될 예정입니다!) Slack AI를 사용하는 모범 사례가 있는 질문 또는 피드백이 있으신가요? #help-slack에 문의하거나 공유하세요. Slack AI는 첫날부터 Slack을 활용해 생산성을 높일 수 있도록 도와줍니다. 여기 Slack AI를 사용해 할 수 있는 일들에 대한 몇 가지 예시를 소개합니다. 하지만 이는 시작에 불과하죠. #help-slack에서 여러분이 AI를 어떻게 활용하고 있는지 알려주세요.Slack AI를 사용하는 모범 사례가 있는 이 문서 를 참조하세요.

4단계: Slack을 사용한 후 한 달간의 채택 팁

Slack AI를 사용하기 시작했다면 장기적인 채택 및 Slack AI가 주는 가치에 집중하세요. 아래 커뮤니케이션 외에도 팀에 설문 조사를 실시하여 Slack AI를 사용하는 방식에 대해 그들의 피드백과 인사이트를 얻어보세요.