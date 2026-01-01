Slack AI를 사용하고 커뮤니케이션하는 방법

축하합니다! 귀사에서 워크스페이스를 위해 Slack AI를 구매했네요. 👏 이제 모두가 일상의 커뮤니케이션과 작업 진행에 있어 더 생산적이고 효율적으로 일할 수 있습니다.
Slack AI를 최적으로 사용하는 방법에 대해 멤버를 교육할 수 있는 리소스를 여기에 제공드리고자 합니다. 아래 템플릿들을 시작 지점으로 삼아 회사의 고유한 필요에 맞게 맞춤 설정하기를 권장합니다. 다른 중요한 메시지들과 마찬가지로 여러 번이고 반복해 사용할 가치가 있죠. Slack AI를 장기적으로 채택하기 위해서는 멤버들과 자주 소통하는 것이 중요합니다. 자세한 지침은 Slack AI: 채택 가이드를 참조하세요.
팁: 질문, 피드백, 모범 사례 등을 위해 #help-slack과 같은 공개 채널을 설정하세요. 교육 리소스 및 FAQ(자주 묻는 질문) 등 채널 캔버스의 중요한 정보를 책갈피에 추가하면 멤버들이 직접 스스로 쉽게 확인할 수 있습니다. 물론, Slack AI의 강력한 검색 답변을 적극 활용하도록 독려하는 것도 잊지 마세요!
1단계: 첫 커뮤니케이션
Slack AI는 구매가 이루어지면 워크스페이스에서 자동으로 활성화되고, 멤버들이 처음 로그인할 때 기능에 대한 배경 설명을 받게 됩니다. 구매 전, 아래와 같은 커뮤니케이션 내용을 공유하는 것이 좋습니다. 이미 활성화된 경우, 2단계: 사용 첫 주 템플릿으로 이동합니다.
2단계: 사용 첫 주
멤버들이 제품 내 설명을 이미 확인했을 수도 있지만, Slack AI를 가장 잘 사용할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 아래 정보를 공유하세요.
3단계: 사용 후 두 주간의 채택 팁
여러분의 멤버들은 지난 몇 주간 Slack AI를 경험해 보았습니다. 다양한 기능을 사용하는 방법에 대한 예시를 제공하여 매일 업무 중 습관적으로 AI를 활용할 수 있도록 지원하세요.
4단계: Slack을 사용한 후 한 달간의 채택 팁
Slack AI를 사용하기 시작했다면 장기적인 채택 및 Slack AI가 주는 가치에 집중하세요. 아래 커뮤니케이션 외에도 팀에 설문 조사를 실시하여 Slack AI를 사용하는 방식에 대해 그들의 피드백과 인사이트를 얻어보세요.