Stratégie de communication pour le lancement de Slack AI
Modèles et conseils de communication pour lancer Slack AI au sein de vos équipes.
Temps de lecture : 6 min
Votre entreprise vient d’acheter Slack AI pour son espace de travail, félicitations ! 👏 Vous avez choisi d’aider chaque collaborateur à communiquer et à travailler de manière plus productive et efficace.
Nous vous proposons de nombreuses ressources pour apprendre à vos collaborateurs à exploiter au mieux Slack AI. Les modèles ci-dessous constituent un point de départ. Nous vous conseillons de les personnaliser pour les adapter à vos besoins spécifiques. Et pour communiquer efficacement, il est important de répéter votre message. N’oubliez pas d’échanger fréquemment avec vos collaborateurs pour faciliter l’adoption de Slack AI. Découvrez notre Guide d’adoption de Slack AI pour obtenir d’autres conseils.
Conseil : utilisez un canal public, comme #aide-slack, pour les questions, commentaires et bonnes pratiques. Ajoutez (en favoris ou dans le canevas du canal) toutes les informations importantes, comme les ressources pédagogiques et les questions fréquentes, pour permettre à vos équipes d’y accéder facilement quand elles en ont besoin. Et bien évidemment, encouragez-les à utiliser Slack AI pour trouver des réponses à leurs questions.
Phase 1 : Communication initiale
Le module Slack AI est automatiquement activé dans votre espace de travail une fois acheté, et vos collaborateurs profiteront d’une présentation explicative des diverses fonctionnalités Slack AI à leur prochaine connexion. Nous vous recommandons de partager la communication ci-dessous avant votre achat. Si Slack AI est déjà activé, passez au modèle Phase 2 : Semaine de lancement.
Phase 2 : Semaine de lancement
Si vos équipes ont déjà suivi la présentation explicative du produit, n’hésitez pas à partager les informations suivantes, pour les aider à aller plus loin et découvrir comment utiliser au mieux Slack AI.
Phase 3 : Conseils pour faciliter l’adoption deux semaines après le lancement
Vos équipes ont eu l’occasion de tester Slack AI pendant deux semaines. Aidez-les à prendre l’habitude de s’en servir en proposant des exemples d’utilisation des différentes fonctionnalités.
Phase 4 : Conseils pour faciliter l’adoption un mois après le lancement
Le lancement de Slack AI ayant déjà été effectué, il est maintenant temps de vous concentrer sur son adoption à long terme et sur sa valeur ajoutée. En plus de la communication ci-dessous, vous pouvez envisager de diffuser une enquête auprès de vos équipes pour obtenir des retours et mieux comprendre leur utilisation de Slack AI.