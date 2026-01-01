Stratégie de communication pour le lancement de Slack AI

Votre entreprise vient d’acheter Slack AI pour son espace de travail, félicitations ! 👏 Vous avez choisi d’aider chaque collaborateur à communiquer et à travailler de manière plus productive et efficace.

Nous vous proposons de nombreuses ressources pour apprendre à vos collaborateurs à exploiter au mieux Slack AI. Les modèles ci-dessous constituent un point de départ. Nous vous conseillons de les personnaliser pour les adapter à vos besoins spécifiques. Et pour communiquer efficacement, il est important de répéter votre message. N’oubliez pas d’échanger fréquemment avec vos collaborateurs pour faciliter l’adoption de Slack AI. Découvrez notre Guide d’adoption de Slack AI pour obtenir d’autres conseils.

Conseil : utilisez un canal public, comme #aide-slack , pour les questions, commentaires et bonnes pratiques. Ajoutez (en favoris ou dans le canevas du canal) toutes les informations importantes, comme les ressources pédagogiques et les questions fréquentes, pour permettre à vos équipes d’y accéder facilement quand elles en ont besoin. Et bien évidemment, encouragez-les à utiliser Slack AI pour trouver des réponses à leurs questions.

Phase 1 : Communication initiale

Le module Slack AI est automatiquement activé dans votre espace de travail une fois acheté, et vos collaborateurs profiteront d’une présentation explicative des diverses fonctionnalités Slack AI à leur prochaine connexion. Nous vous recommandons de partager la communication ci-dessous avant votre achat. Si Slack AI est déjà activé, passez au modèle Phase 2 : Semaine de lancement.

Slack AI arrive chez [organization] le [date] 🚀 Le [date] , Slack AI, la fonctionnalité d’IA native de Slack, sera disponible pour tous les utilisateurs Slack de [organization] . Slack AI propose une expérience intuitive, avec des fonctionnalités pratiques à portée de clic. Elles vous permettent de gagner du temps et de travailler plus efficacement grâce aux résumés de conversations dans Slack, mais aussi de trouver des réponses à vos questions, en s’appuyant sur les contenus accessibles dans les canaux et messages directs. Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités dont vous pourrez profiter avec Slack AI : Récaps : obtenez un récapitulatif quotidien des activités de vos équipes et vos projets.

obtenez un récapitulatif quotidien des activités de vos équipes et vos projets. Résumés de conversations : mettez en lumière les informations clés des canaux ou longs fils de discussion, pour aller droit à l’essentiel.

mettez en lumière les informations clés des canaux ou longs fils de discussion, pour aller droit à l’essentiel. Recherche de réponses : trouvez rapidement des réponses à vos questions grâce à la recherche basée sur l’IA, qui s’appuie sur les connaissances de votre entreprise auxquelles vous avez accès. Nous avons hâte de découvrir comment ces fonctionnalités d’IA générative vous aident à effectuer vos tâches quotidiennes plus efficacement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les partager dans #aide-slack. Le, Slack AI, la fonctionnalité d’IA native de Slack, sera disponible pour tous les utilisateurs Slack de. Slack AI propose une expérience intuitive, avec des fonctionnalités pratiques à portée de clic. Elles vous permettent de gagner du temps et de travailler plus efficacement grâce aux résumés de conversations dans Slack, mais aussi de trouver des réponses à vos questions, en s’appuyant sur les contenus accessibles dans les canaux et messages directs.

Phase 2 : Semaine de lancement

Si vos équipes ont déjà suivi la présentation explicative du produit, n’hésitez pas à partager les informations suivantes, pour les aider à aller plus loin et découvrir comment utiliser au mieux Slack AI.

Slack AI est désormais disponible 🎉 Cette semaine, une nouvelle fonctionnalité est disponible dans votre espace de travail Slack : Slack AI. Slack AI vous permet de gagner du temps et de travailler plus rapidement grâce aux résumés de conversations dans Slack, et vous aide à trouver plus facilement des réponses à vos questions en s’appuyant sur les informations dans les canaux et les messages directs auxquels vous avez accès. Comment vous lancer : Vous pourrez voir la nouvelle icône de Slack AI dans le coin supérieur droit de n’importe quelle conversation. Utilisez-la pour générer rapidement un résumé de vos conversations. Utilisez la fonctionnalité de récap en haut de votre barre latérale pour paramétrer la synthèse quotidienne des informations importantes. La première fois que vous utiliserez une fonctionnalité de Slack AI, elle vous indiquera la marche à suivre. La prochaine fois que vous recherchez des informations ou des réponses à vos questions, utilisez la barre de recherche en haut de la fenêtre pour obtenir en premier des réponses générées par l’IA. Voici quelques vidéos utiles pour vous aider à bien vous lancer avec Slack AI : Comment utiliser Slack AI pour résumer des conversations Comment utiliser Slack AI pour obtenir un récap des informations importantes Comment utiliser Slack AI pour trouver des réponses à vos questions Si vous ne voyez pas Slack AI dans votre espace de travail, essayez d’actualiser votre application sur ordinateur. Sur Mac : Cmd + Maj + R

Cmd + Maj + R Sur Windows : Ctrl + Maj + R Vous avez des questions ? Consultez le Cette semaine, une nouvelle fonctionnalité est disponible dans votre espace de travail Slack :. Slack AI vous permet de gagner du temps et de travailler plus rapidement grâce aux résumés de conversations dans Slack, et vous aide à trouver plus facilement des réponses à vos questions en s’appuyant sur les informations dans les canaux et les messages directs auxquels vous avez accès.Si vous ne voyez pas Slack AI dans votre espace de travail, essayez d’actualiser votre application sur ordinateur.Consultez le Guide de Slack AI ou posez vos questions dans #aide-slack. Slack AI est une fonctionnalité entièrement sécurisée. Vos données restent dans Slack, et ne sont pas utilisées pour entraîner l’IA de Slack AI.

Phase 3 : Conseils pour faciliter l’adoption deux semaines après le lancement

Vos équipes ont eu l’occasion de tester Slack AI pendant deux semaines. Aidez-les à prendre l’habitude de s’en servir en proposant des exemples d’utilisation des différentes fonctionnalités.

Comment utiliser Slack AI ⚡ Slack AI vous aide à gagner en productivité en tirant parti de Slack. Voici quelques exemples d’utilisation de cette fonctionnalité. Et vous, comment utilisez-vous Slack AI ? N’hésitez pas à nous en faire part dans #aide-slack. Mettez-vous à la page rapidement. Vous revenez de congés ou d’une longue absence ? Vous rejoignez un nouveau projet en cours de route ? Vous souhaitez vous mettre à jour dans un fil de discussion ? Aucun problème grâce aux résumés générés par l’IA.

Vous revenez de congés ou d’une longue absence ? Vous rejoignez un nouveau projet en cours de route ? Vous souhaitez vous mettre à jour dans un fil de discussion ? Aucun problème grâce aux Restez au fait des informations importantes avec des résumés quotidiens. Vous participez à des discussions dans de nombreux canaux et avez du mal à suivre ? Slack AI génère automatiquement des récaps de tous les canaux que vous sélectionnez. Nous vous recommandons de commencer par ceux que vous souhaitez consulter mais que n’avez pas le temps de lire.

Vous participez à des discussions dans de nombreux canaux et avez du mal à suivre ? Slack AI génère automatiquement des récaps de tous les canaux que vous sélectionnez. Nous vous recommandons de commencer par ceux que vous souhaitez consulter mais que n’avez pas le temps de lire. Contactez les experts. Vous avez besoin de joindre la bonne personne ? Slack AI vous aide à retrouver les experts des domaines qui vous intéressent, et les canaux dans lesquels ils collaborent.

Vous avez besoin de joindre la bonne personne ? Slack AI vous aide à retrouver les experts des domaines qui vous intéressent, et les canaux dans lesquels ils collaborent. Trouvez des réponses à vos questions. Vous avez besoin de connaître le sens d’un acronyme, de trouver un outil en particulier ou d’obtenir une information, mais vous ne savez pas où chercher ? La recherche basée sur l’IA vous aide à trouver les informations qui se trouvent dans toutes les conversations auxquelles vous participez. Désormais, obtenez vos réponses de façon autonome !

Vous avez besoin de connaître le sens d’un acronyme, de trouver un outil en particulier ou d’obtenir une information, mais vous ne savez pas où chercher ? La recherche basée sur l’IA vous aide à trouver les informations qui se trouvent dans toutes les conversations auxquelles vous participez. Désormais, obtenez vos réponses de façon autonome ! Surmontez les barrières de la langue et libérez les connaissances. Slack AI fournit des réponses dans la langue définie dans vos préférences Slack, quelles que soient les langues utilisées dans les conversations résumées. La qualité sera optimale dans les langues officielles actuellement prises en charge, à savoir l’anglais, le japonais et l’espagnol. D’autres langues seront ajoutées très prochainement ! Lisez Vous avez des questions ou des commentaires ? N’hésitez pas à en faire part dans #aide-slack. Slack AI vous aide à gagner en productivité en tirant parti de Slack. Voici quelques exemples d’utilisation de cette fonctionnalité. Et vous, comment utilisez-vous Slack AI ? N’hésitez pas à nous en faire part dans #aide-slack.Lisez cet article pour découvrir les meilleures pratiques d’utilisation de Slack AI.

Phase 4 : Conseils pour faciliter l’adoption un mois après le lancement

Le lancement de Slack AI ayant déjà été effectué, il est maintenant temps de vous concentrer sur son adoption à long terme et sur sa valeur ajoutée. En plus de la communication ci-dessous, vous pouvez envisager de diffuser une enquête auprès de vos équipes pour obtenir des retours et mieux comprendre leur utilisation de Slack AI.