Slack AI 導入時のチームへのコミュニケーション

あなたの組織が、お使いのワークスペース向けに Slack AI を導入しました。おめでとうございます！👏日々のコミュニケーションやタスクにおいて、1 人ひとりの生産性と効率を高めるための、優れた投資になるでしょう。
ここでは、Slack AI を最大限に活用する方法をメンバーに教える際に役立つリソースをご紹介します。以下のテンプレートを出発点として、組織のニーズに合わせてカスタマイズしてご利用ください。大切なメッセージは繰り返し伝える価値があります。Slack AI の長期的な定着を促進するには、メンバーと頻繁にコミュニケーションを取ることが重要です。詳細なガイダンスについては、Slack AI : 定着ガイドをご覧ください。
Tip : 質問やフィードバックを受け付けたり、ベストプラクティスを共有したりするためのパブリックチャンネル（
#ヘルプ-slack など）を用意しましょう。そのチャンネルの関連ページや canvas に、トレーニング用のリソースやよくある質問などを掲載して、メンバーが自分で簡単に情報を入手できるようにしておきます。そして、もちろん Slack AI の「回答の検索」機能をおすすめすることもお忘れなく！
第 1 段階 : 導入前のコミュニケーション
Slack AI を購入すると、自動的にワークスペースで Slack AI が有効になります。メンバーは、導入後初のログイン時に Slack AI 機能の用途に関するガイドを受け取ります。それに先立って、購入前に以下のようなメッセージを共有しておくことをおすすめします。すでに Slack AI が有効化されている場合は、第 2 段階 : 導入週のコミュニケーションのテンプレートに進んでください。
第 2 段階 : 導入週のコミュニケーション
メンバーはすでにプロダクト内のガイドを見ているかもしれませんが、以下の情報も共有し、Slack AI を最大限に活用する方法についての理解を深めてもらいましょう。
第 3 段階 : 定着に向けた導入 2 週後のコミュニケーション
この 2 週間で、メンバーは Slack AI の機能をいくつか試したことでしょう。ここでは各機能の使用例を示して、日々の仕事の流れの中で AI を活用する習慣を身につけられるようサポートしましょう。
第 4 段階 : 定着に向けた導入 1 か月後のコミュニケーション
導入からある程度の時間がたったこの段階では、Slack AI を長期的に定着させ、その価値を高めることに注力しましょう。以下のコミュニケーションに加えて、Slack AI の利用についてのフィードバックや知見を得るために、チームにアンケートを実施することも検討してみましょう。
