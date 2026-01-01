Slack AI 導入時のチームへのコミュニケーション

あなたの組織が、お使いのワークスペース向けに Slack AI を導入しました。おめでとうございます！👏日々のコミュニケーションやタスクにおいて、1 人ひとりの生産性と効率を高めるための、優れた投資になるでしょう。

ここでは、Slack AI を最大限に活用する方法をメンバーに教える際に役立つリソースをご紹介します。以下のテンプレートを出発点として、組織のニーズに合わせてカスタマイズしてご利用ください。大切なメッセージは繰り返し伝える価値があります。Slack AI の長期的な定着を促進するには、メンバーと頻繁にコミュニケーションを取ることが重要です。詳細なガイダンスについては、Slack AI : 定着ガイドをご覧ください。

Tip : 質問やフィードバックを受け付けたり、ベストプラクティスを共有したりするためのパブリックチャンネル（ #ヘルプ-slack など）を用意しましょう。そのチャンネルの関連ページや canvas に、トレーニング用のリソースやよくある質問などを掲載して、メンバーが自分で簡単に情報を入手できるようにしておきます。そして、もちろん Slack AI の「回答の検索」機能をおすすめすることもお忘れなく！

第 1 段階 : 導入前のコミュニケーション

Slack AI を購入すると、自動的にワークスペースで Slack AI が有効になります。メンバーは、導入後初のログイン時に Slack AI 機能の用途に関するガイドを受け取ります。それに先立って、購入前に以下のようなメッセージを共有しておくことをおすすめします。すでに Slack AI が有効化されている場合は、第 2 段階 : 導入週のコミュニケーションのテンプレートに進んでください。

[date]に [organization] で Slack AI が利用できるようになります 🚀 [date] に、Slack ネイティブの AI 機能が [organization] のユーザー全員に提供されます。Slack AI はボタンをクリックするだけで利用できる直感的な機能です。Slack 内の会話を要約したり、アクセス権のあるチャンネルやダイレクトメッセージ内の情報に基づいて質問への回答を提供したりしてくれるので、時間の節約と仕事のスピードアップに大きく役立ちます。 Slack AI を導入した新しい環境では、次のようなことが可能になります。 まとめ : 各チームやプロジェクトで今何が起きているかについて、毎日のダイジェストで確認できます。

各チームやプロジェクトで今何が起きているかについて、毎日のダイジェストで確認できます。 会話の要約 : チャンネルや長いスレッドの要点が生成されることで、重要なハイライトをすぐに把握できます。

チャンネルや長いスレッドの要点が生成されることで、重要なハイライトをすぐに把握できます。 回答の検索 : 質問すると、自分にアクセス権があるナレッジを AI が検索して、ただちに回答を返してくれます。この機能により、組織内の誰もが生成 AI を利用して、仕事をよりスマートかつ効率的に進められるようになります。 ご不明な点がありましたら、#ヘルプ-slack でご質問ください。

第 2 段階 : 導入週のコミュニケーション

メンバーはすでにプロダクト内のガイドを見ているかもしれませんが、以下の情報も共有し、Slack AI を最大限に活用する方法についての理解を深めてもらいましょう。

第 3 段階 : 定着に向けた導入 2 週後のコミュニケーション

この 2 週間で、メンバーは Slack AI の機能をいくつか試したことでしょう。ここでは各機能の使用例を示して、日々の仕事の流れの中で AI を活用する習慣を身につけられるようサポートしましょう。

Slack AI を効果的に利用する方法 ⚡ Slack AI は、使い始めたその日から、生産性を高めるのに役立ちます。ここでは、Slack AI でできることの例の一部を紹介します。皆さんが Slack AI をどのように活用しているかも、ぜひ #ヘルプ-slack にて教えてください！ すばやくキャッチアップする。 育児休暇や長期休暇、有給休暇から仕事に戻ったところ？プロジェクトに新しく加わったばかり？スレッドの盛り上がりに乗り遅れた？そんな時には AI による要約 を使えば、状況をいち早く把握できます。

育児休暇や長期休暇、有給休暇から仕事に戻ったところ？プロジェクトに新しく加わったばかり？スレッドの盛り上がりに乗り遅れた？そんな時には を使えば、状況をいち早く把握できます。 毎日のまとめで仕事をスタート。 参加しているチャンネルが多すぎて、とても全部は読めない……ということはありませんか？Slack AI のまとめを使えば、選択したチャンネルの内容を要約して 1 つのページにまとめてもらえます。読みたいけれど時間がないチャンネルにぴったりの機能です。

参加しているチャンネルが多すぎて、とても全部は読めない……ということはありませんか？Slack AI のまとめを使えば、選択したチャンネルの内容を要約して 1 つのページにまとめてもらえます。読みたいけれど時間がないチャンネルにぴったりの機能です。 エキスパートを探す。 適切なメンバーを今すぐ見つけたい？そんな時は Slack AI に、そのテーマについて話している人と、その人が参加しているチャンネルを見つけてもらいましょう。

適切なメンバーを今すぐ見つけたい？そんな時は Slack AI に、そのテーマについて話している人と、その人が参加しているチャンネルを見つけてもらいましょう。 自分がアクセスできる情報から答えを見つける。 略語の意味を調べたり、ツールを見つけたり、最新状況を把握したりしたいのに、どこを探せばいいのかわからないことはないですか？AI 検索を使えば、質問するだけで、あなたがアクセスできる会話の情報に基づいた回答が得られます。同僚に尋ね回ったり、検索を何度も繰り返したりする必要はもうありません。

略語の意味を調べたり、ツールを見つけたり、最新状況を把握したりしたいのに、どこを探せばいいのかわからないことはないですか？AI 検索を使えば、質問するだけで、あなたがアクセスできる会話の情報に基づいた回答が得られます。同僚に尋ね回ったり、検索を何度も繰り返したりする必要はもうありません。 言語の壁を越えてナレッジを最大限に活用する。Slack AI は、要約対象の会話がどのような言語であっても、自身の Slack の環境設定で指定された言語で応答してくれます。現時点で公式にサポートされている英語、日本語、スペイン語（今後さらに追加予定）で、最良の結果が得られます。 Slack AI の利用に関するベストプラクティスについては、質問やフィードバックがある場合は #ヘルプ-slack でお知らせください。

第 4 段階 : 定着に向けた導入 1 か月後のコミュニケーション

導入からある程度の時間がたったこの段階では、Slack AI を長期的に定着させ、その価値を高めることに注力しましょう。以下のコミュニケーションに加えて、Slack AI の利用についてのフィードバックや知見を得るために、チームにアンケートを実施することも検討してみましょう。